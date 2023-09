Esplosivo: Russia, Cina e RPDC tengono esercitazioni militari trilaterali

di Kyle Anzalone

Sergei Shoigu propone che i soldati nordcoreani si uniscano alle truppe russe e cinesi per esercitazioni militari

I servizi segreti sudcoreani ritengono che Russia, Cina e RPDC si stiano preparando a condurre esercitazioni militari congiunte.

Mosca, Pechino e Pyongyang si sono spesso lamentate delle esercitazioni di guerra statunitensi vicino ai loro confini.

Secondo Yoo Sang-bum , un parlamentare sudcoreano, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha proposto che i soldati nordcoreani si uniscano alle truppe russe e cinesi per esercitazioni militari durante un incontro di luglio con il leader supremo Kim Jong-un.

Il signor Yoo afferma di aver appreso queste informazioni durante una discussione a porte chiuse con i servizi segreti nazionali della Corea del Sud.

Il rapporto arriva mentre Mosca, Pechino e Pyongyang sono mostrate sempre più frustrate dal fatto che Washington e i suoi alleati organizzano esercitazioni di guerra vicino ai loro confini.

La scorsa settimana, i soldati statunitensi e sudcoreani hanno completato le esercitazioni militari congiunte annuali dell’Ulchi Freedom Shield, che includevano l’invio di risorse strategiche statunitensi nella penisola coreana.

Esercitazioni russo cinesi

In risposta a queste esercitazioni, Kim ha ordinato alle sue forze di testare le loro capacità nucleari.

Nel Mar Cinese Meridionale, Washington contesta le rivendicazioni territoriali di Pechino inviando navi da guerra nelle acque cinesi e sostenendo che si tratta di una “ operazione di libertà di navigazione ”.

Prima dell’invasione dell’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin aveva spiegato che le esercitazioni di guerra della NATO sul territorio ucraino erano considerate un’intensa provocazione da parte di Mosca.

Sabato 2 settembre, l’inviato del Cremlino a Pyongyang, Alexander Matsegora, ha spiegato che la partecipazione della Corea del Nord alle esercitazioni militari congiunte con Cina e Russia era una risposta “appropriata” alle “costanti esercitazioni bilaterali e trilaterali” organizzate dagli Stati Uniti e dai loro paesi . partner junior in Asia ”.

Lunedì 4 settembre Shoigu ha confermato che Mosca intende condurre esercitazioni militari congiunte con Pyongyang.

Alla domanda sull’approfondimento della cooperazione in materia di difesa, ha detto secondo Reuters :

“ Perché no, sono i nostri vicini!” Un vecchio detto russo dice che non si scelgono i propri vicini e che è meglio vivere con loro in pace e armonia ” , ha dichiarato lunedì il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dall’Agenzia per la difesa russa. Stampa Interfax . ( Reuters )

Inoltre, il ministro della Difesa russo ha detto che Kim intende recarsi in Russia per un prossimo incontro con Vladimir Putin.

fonte: The Libertarian Institute

Traduzione: Luciano Lago