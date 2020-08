Esplosione alla base USA al confine tra Kuwait e Iraq

da Redazione

Uomini armati non identificati hanno fatto esplodere n ordigno esplosivo in una base statunitense al confine tra Kuwait e Iraq, ha riferito Al Arabyam citando forze di sicurezza irachene.

Secondo la fonte, sconosciuti sono riusciti a entrare nel territorio della base e ad attivare il disositivo esplosivo. Non si segnalano vittime.

Ancora una volta la Reuters riferisce che combattenti sciiti hanno attaccato un convoglio statunitense mentre questo si muoveva in territorio iracheno.



Gli attacchi contro le truppe USA si sono intensificati da quando il comando statunitense non ha voluto rispondere alla richiesta di ritiro delle truppe USA dal paese. La tensione è salita da quando gli Stati Uniti hanno attuato l’assassinio del generale Soleimani e del suo vice comandante iracheno delle forze di Mobilitazione Popolare presso l’aeroporto di Baghdad.

Il Parlamento iracheno aveva chiesto a grande maggioranza il ritiro di tutte le truppe USA dal paese.

Milizie sciite in Iraq



Le forze sciite inquadrate nelle Unità di Mobilitazine Popolare hanno indicato gli statunitensi come truppe occupanti e da allora si susseguono gli atacchi contro le basi USA e contro i convogli che si spostano per via terrestre.

Un comandante militare americano, rimasto anonimo, ha commentato che l’atmosfera in Iraq si sta facendo sempre più insostenibile per le forze statunitensi e per i cittadini americani. Sarebbe necessario l’invio di una grande numero di truppe per controllare la situazione ma l’amministrazione USA al momento, nell’imminenza delle elezioni, non potrebbe prendere un simile provvedimento.

Fonti: Al masdar News South Front

Traduzione e sintesi: Luciano Lago