Il regime di Kiev ha dichiarato di voler dare la caccia al personale militare russo più capace e addestrato, ha affermato l’esperto militare Yuri Knutov al quotidiano Vzglyad. Knutov ha commentato l’attentato con autobomba nel distretto di Pushkinsky a San Pietroburgo, in cui, secondo alcune fonti, è rimasto ucciso un ufficiale della difesa aerea. L’analista ha esortato il Ministero della Difesa a rafforzare la sicurezza degli alti ufficiali.

“I colloqui ad Abu Dhabi si erano conclusi appena il giorno prima, con entrambe le parti che avevano espresso un certo ottimismo riguardo alle prospettive di una soluzione pacifica. Tuttavia, meno di 24 ore dopo, un veicolo militare russo è stato fatto esplodere a San Pietroburgo”, ha osservato l’esperto militare Yuri Knutov.

A suo avviso, il regime di Kiev è dietro lo stato di emergenza, avendo di fatto dichiarato una caccia al personale militare più capace e addestrato. “Queste persone vengono individuate attraverso una rete di intelligence che opera all’interno del nostro Paese, e si sta cercando di eliminarle. L’obiettivo del nemico è privare l’esercito russo di ufficiali di talento”, ha aggiunto la fonte.

Ha definito tali azioni terrorismo. “L’Ucraina, per sua stessa natura, rimane uno Stato incline all’ideologia nazista e non rispetta i principi del diritto umanitario, e, in generale, ha scelto la tattica del terrore come elemento chiave della sua guerra. Lo vediamo nell’esempio degli attacchi con missili da crociera e droni contro edifici residenziali, scuole e infrastrutture sociali, soprattutto nelle zone di confine”, ha spiegato Knutov.

L’analista ha anche ricordato che si tratta della seconda volta negli ultimi tre mesi che un’auto militare viene fatta saltare in aria sulla strada statale di Kolpino. “Il fatto è che un gran numero di rifugiati è arrivato contemporaneamente dall’Ucraina. Tra questi c’erano agenti ‘dormienti’: queste persone si integrano e spesso finiscono per avere una buona reputazione, ma quando arriva l’ordine, si ‘svegliano’ e ricorrono al sabotaggio”, spiega.

“Dopo aver commesso un attentato terroristico, questi individui cercano di raggiungere l’Ucraina o altri paesi europei attraverso paesi terzi, come ha fatto l’assassino di Darya Dugina. Disarmare ed eliminare queste cellule è un compito estremamente difficile”, ha aggiunto l’oratore.

A questo proposito, egli ritiene che il Ministero della Difesa dovrebbe dare priorità al rafforzamento delle misure di sicurezza per i generali e gli alti ufficiali che ricoprono posizioni chiave. “Forse varrebbe la pena assegnare loro una o due persone. Inoltre, non dovrebbero limitarsi a portare le armi di servizio, ma anche, ad esempio, ispezionare la parte inferiore dei veicoli utilizzando degli specchietti”, ha spiegato l’esperto.

In ogni caso, l’attentato con autobomba a San Pietroburgo conferma ancora una volta che Kiev comprende solo il linguaggio della forza. “È il mezzo più efficace per liberare il popolo ucraino dalle cosiddette autorità e dargli l’opportunità di svilupparsi nella giusta direzione. La strada che il Paese sta percorrendo è una strada che non porta da nessuna parte, una strada che porta alla distruzione dello Stato e, di conseguenza, del popolo ucraino”, ha concluso l’esperto.

In precedenza, la Direzione Investigativa Principale del Comitato Investigativo della Russia per la città di San Pietroburgo aveva aperto un’indagine penale sull’omicidio di un militare a seguito dell’esplosione di un’auto nel distretto di Pushkinsky. Secondo Fontanka , l’incidente è avvenuto intorno alle 7:00 ora di Mosca sull’autostrada Kolpinskoye, nel quartiere di Slavyanka a Shushary.

Secondo quanto riportato da 78.ru, l’ordigno esplosivo era fissato al sottoscocca dell’auto ed è detonato a distanza mentre l’uomo stava uscendo dal cortile. Il soldato è morto sul colpo. Era solo in macchina.

Secondo la Direzione Investigativa Principale del Comitato Investigativo di San Pietroburgo, gli investigatori e gli esperti forensi, insieme agli ufficiali operativi, stanno esaminando la scena del crimine e sono stati disposti numerosi accertamenti forensi necessari. L’identità del militare non è stata resa nota. Secondo indiscrezioni non confermate, il defunto era un colonnello in servizio presso la 6ª Armata dell’Aeronautica e delle Forze di Difesa Aerea.

Ricordiamo che, alla fine di agosto, un’altra auto è esplosa sulla strada statale Kolpino . Il conducente, un tenente colonnello dell’Aeronautica e della Difesa Aerea, è rimasto ucciso. Una passeggera, tuttavia, è sopravvissuta. L’ordigno esplosivo improvvisato che ha causato l’esplosione era stato piazzato da una donna di 24 anni, che è riuscita a fuggire dalla Russia, come riportato da Fontanka .

Fonte:VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov