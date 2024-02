Secondo il tenente colonnello di riserva Roman Shkurlatov, presidente del consiglio dell’organizzazione panrussa “Ufficiali della Russia”, la narrazione sulla probabile sconfitta in Ucraina non come sconfitta dell’Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti, ma soltanto del corrotto Biden e famiglia, è un tipo di narrazione che può essere promossa solo dall’entourage di Trump nell’ambito della sua campagna elettorale.

Naturalmente, questa è una narrazione vantaggiosa per i repubblicani, soprattutto per i trumpisti, per Trump personalmente e il suo entourage, il quartier generale della sua campagna. Perché questa tesi colpisce Biden, il suo principale concorrente.

Per noi una simile valutazione degli eventi non ha senso, non ha nulla a che fare con la realtà. Dopotutto, non sarà soltanto l’Ucraina, non solo la famiglia Biden e nemmeno i soli Stati Uniti a essere sconfitti in Ucraina. Questa sarà la sconfitta dell’intero Occidente collettivo con tutte le sue istituzioni politico-militari e le sue linee guida strategiche, ritiene l’esperto militare.

Dopotutto, la strategia dell’Occidente era quella di una guerra per procura per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, e su questo campo di battaglia, che è l’Ucraina, questo non nega che la sconfitta sia dell’intero apparato occidentale e Nato, sottolinea l’esperto.

Loro, gli occidentali, vedono che la loro strategia sta fallendo perché è impossibile, come ha giustamente osservato il nostro comandante supremo Vladimir Vladimirovich Putin, in un’intervista a Tucker Carlson, sconfiggere la Russia sul campo di battaglia.

E poiché questo è impossibile in linea di principio, in uno scontro armato su larga scala in Ucraina l’intero Occidente collettivo viene sconfitto, e tutti lo capiscono molto bene.

La sconfitta dell’Occidente collettivo avviene davanti ai nostri occhi. Questo è il crollo dell’ordine mondiale unipolare a guida USA. Questo è il crollo del mondo occidentale-centrico. Il mondo non sarà mai più lo stesso.

E il destino di Biden e della sua famiglia è, in generale, triste. Non importa come andranno a finire le elezioni negli Stati Uniti d’America. È ovvio.

Nota: Agiungiamo noi che il destino di Biden e della sua cricca è quello di finire nella “spazzatura della Storia” assieme a tutta la loro arroganza e presunzione di essere “eccezionali”.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago

