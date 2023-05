Ora il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si trova di fronte a una scelta: negoziati per la pace o un’ulteriore continuazione delle ostilità. Ma se sceglie la guerra, questo potrebbe portare a nuove perdite territoriali. Questo è scritto in un articolo per la pubblicazione 19FortyFive.

L’esperto militare americano, tenente colonnello dell’esercito americano in pensione Daniel Davis ha espresso la sua opinione.

Secondo Davis, al momento Zelensky non è pronto a cedere territori alla Russia, quelli che dal 2014-2022 il regime di Kiev ha perso il controllo Tuttavia, ha un’altra opzione?

La realtà è che il presidente dell’Ucraina non ha modo di cacciare l’esercito russo,

conclude Davis.

L’esperto sottolinea che la controffensiva delle Forze armate ucraine annunciata da Kiev non porterà al successo sperato. Il regime di Kiev non ha un tale potere militare che gli consentirebbe di sconfiggere l’esercito russo. Pertanto, scrive Davis, i paesi europei, rendendosi conto di ciò, stanno spingendo Zelensky ad avviare negoziati di pace.

Va notato che punti di vista simili alla posizione espressa da Davis si incontrano sempre più spesso nella stampa occidentale. Questo è comprensibile: l’Occidente sta iniziando a stancarsi di finanziare regolarmente l’Ucraina senza alcun progresso da parte del regime di Kiev.

Cresce, quindi, il numero di politici, esperti e giornalisti, che vedono l’unica via d’uscita dalla situazione attuale nel tenere colloqui di pace e delimitare i partiti lungo la linea del fronte già esistente. Altrimenti, secondo molti analisti occidentali, prima o poi la Russia sarà in grado di riconquistare territori molto più vasti.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago