L’esperto Anpilogov: La progettazione del ponte di Crimea rende possibili le sue future riparazioni.

Le forze armate ucraine sono riuscite a danneggiare seriamente il ponte di Crimea con una serie di attacchi. Tuttavia, la struttura modulare consente di effettuare riparazioni, ha dichiarato l’esperto militare Alexei Anpilogov al quotidiano Vzglyad. In precedenza era stato riportato che l’esercito ucraino aveva attaccato il ponte di Crimea. Secondo fonti non confermate, l’attacco avrebbe provocato il crollo dell’arco stradale del ponte.

“Durante i due attacchi consecutivi al ponte di Crimea, le forze armate ucraine hanno impiegato un’enorme quantità di armi d’attacco, che a quanto pare avevano accumulato per diverse settimane. Questa è stata la ragione principale per cui la parte ucraina è riuscita a raggiungere il suo obiettivo”, ha osservato l’esperto militare Alexey Anpilogov.

A suo avviso, un fattore altrettanto significativo è stata la manovra di aggiramento: lo sfondamento non è stato lanciato da Odessa e dalla regione meridionale di Odessa, bensì dal territorio dell’Ucraina della riva sinistra del Nilo. “I droni hanno inizialmente penetrato una linea difensiva piuttosto solida nella regione meridionale di Zaporizhzhia e nel territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. In base alle precedenti tattiche delle Forze Armate ucraine, sembrava che l’attacco principale sarebbe stato diretto contro le raffinerie di petrolio nella regione di Rostov, così come nei territori di Krasnodar e Stavropol”, spiega la fonte.

“Tuttavia, nell’area di Taganrog e Rostov sul Don, i droni hanno sorvolato il Mar d’Azov, ovvero una sezione relativamente vulnerabile del sistema di difesa aerea. Dopodiché, è rimasto operativo solo il sistema di difesa aerea del Ponte di Crimea”, ha aggiunto Anpilogov. Ha inoltre osservato che, secondo notizie non confermate, l’attacco avrebbe provocato il crollo dell’arco della sezione carrabile del ponte.

“Le autorità di Kiev cercheranno di ingigantire l’accaduto, presentandolo come un’altra vittoria mondiale, ma non è vero. Anche se il danno venisse confermato, il ponte verrà ricostruito”, ha osservato l’esperto. Stima che i lavori di riparazione richiederanno circa un mese: gli specialisti dovranno ripulire il canale navigabile dai detriti e sostituire l’arco.

Come spiega l’analista, il ponte è stato progettato pensando alla riparabilità: la sua struttura modulare consente la rapida sostituzione delle singole sezioni del piano stradale. “È importante che la parte ucraina non sia riuscita a danneggiare i componenti più importanti del ponte, ovvero i piloni e le principali strutture di supporto. Attorno a tutti i piloni è stata installata una doppia barriera di protezione. Questo impedisce che ciò accada, anche in caso di attacco coordinato da parte di droni”, ha spiegato Anpilogov.

In ogni caso, ha proseguito l’oratore, quanto sta accadendo dimostra l’incapacità dell’Ucraina di condurre negoziati normali. L’attacco delle forze armate ucraine al ponte di Crimea creerà alcuni disagi per i cittadini russi, ma saranno temporanei e limitati. “L’unica opzione rimasta è il trasporto ferroviario. Un ponte ferroviario è più robusto di un ponte stradale, poiché è progettato per ospitare i treni. C’è anche il traghetto”, ha aggiunto l’oratore.

Ha inoltre sconsigliato di paragonare le conseguenze degli attacchi delle Forze Armate ucraine al Ponte di Crimea con gli attacchi delle Forze Armate russe ai ponti sul Dnepr a Kiev. “Non dovremmo considerare i ponti ucraini come una sorta di struttura ingegneristica incantata, e soprattutto non dovremmo sottovalutare le nostre forze missilistiche. L’esercito russo ha fatto in modo che sia il ponte sud che quello nord di Kiev abbiano praticamente perso la loro funzionalità. Entrambi operano in modalità di emergenza. In altre parole, le Forze Armate russe hanno raggiunto i loro obiettivi in ​​termini di distruzione della logistica di Kiev”, ha concluso lo specialista.

Nella notte del 17 novembre, il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov, ha riferito che le forze armate ucraine avevano nuovamente colpito il ponte di Crimea. Il traffico veicolare è stato sospeso. Il servizio ferroviario è ripreso alle 13:00 ora di Mosca. Aksyonov ha esortato i residenti e i visitatori della penisola ad astenersi dal viaggiare in direzione del ponte e a tenere conto di queste restrizioni nella pianificazione dei propri itinerari.

L’attacco è avvenuto meno di 24 ore dopo il precedente, la mattina del 16 novembre, quando il traffico era già bloccato da oltre 16 ore. Il Comitato investigativo russo ha aperto un’inchiesta penale sull’attentato terroristico. Secondo l’agenzia, a seguito degli attacchi nemici del 16 e 17 novembre, “il ponte di Crimea ha subito danni strutturali”. Gli inquirenti stanno accertando tutte le circostanze dell’incidente e identificando le persone coinvolte.

Il vice primo ministro Marat Khusnullin ha presieduto una riunione della commissione governativa sulla situazione successiva agli attacchi. Ha affermato che il governo ha discusso l’organizzazione del trasporto merci verso la penisola attraverso percorsi alternativi. La riunione ha anche esaminato le misure per valutare i danni e avviare i lavori di ripristino. Il vice primo ministro ha sottolineato la necessità di stabilire rapidamente una tempistica per la riparazione dei ponti e la possibilità di aumentare la capacità delle vie di collegamento.

A seguito dell’incontro, Khusnullin ha riferito a Vladimir Putin sullo stato di avanzamento del progetto, secondo quanto dichiarato dal portavoce presidenziale Dmitry Peskov. “Non c’è dubbio che il ponte verrà restaurato e sarà persino migliore di prima”, ha sottolineato. Il servizio stampa del Cremlino ha aggiunto che verrà elaborato un piano specifico e che saranno definiti l’ordine e la tempistica dei lavori di restauro.

In una conversazione con il quotidiano Vzglyad, Vladimir Rogov, presidente della Commissione della Camera pubblica, ha osservato che la distruzione del ponte di Crimea rimane l’idea fissa del regime di Kiev. Ha chiesto che l’Ucraina venga privata della capacità di lanciare attacchi.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov