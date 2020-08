Esperto: gli Stati Uniti si affidano al mondo intero perchè questo si adegui ad un solo “Pensiero Unico” made in USA

da Redazione

L’ambasciata russa negli Stati Uniti ha commentato il rapporto del Dipartimento di Stato sulla presunta “propaganda russa”, rilevando che qualsiasi voce che contraddica la narrativa di Washington è dichiarata “disinformazione”. L’esperto Vladimir Olenchenko ha espresso le sue opinioni sulla situazione.

Il rapporto del Dipartimento di Stato sulla presunta “propaganda russa” è stato progettato per “affossare” le proposte di Mosca dirette a riprendere la cooperazione con gli Stati Uniti, lo ha detto l’Ambasciata Russa a Washington.

Come osservato all’ambasciata, il Dipartimento di Stato “non gradisce l’esistenza di fonti di informazione alternative”.

“Qualsiasi voce che contraddica Washington è dichiarata” disinformazione “al servizio del Cremlino e dai servizi speciali russi”, hanno dichiarato i diplomatici in un commento pubblicato su Facebook.

In precedenza, il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un rapporto sui “pilastri della disinformazione russa”, che sistematizzava il concetto di “propaganda russa”. Questa definizione, in particolare, è stata riferita ai media russi finanziati dallo stato. I titoli di Sputnik, RIA Novosti, RT, Perviy Kanal, Rossya 24 e altri sono citati come esempi di disinformazione.

Vladimir Olenchenko, ricercatore principale del “Center for European Studies” presso l’Institute of World Economics and International Relations of the Russian Academy of Sciences, ha commentato la posizione degli americani. In sintesi:

“Gli americani sono in balia del mito che loro stessi hanno creato che il mondo intero vive solo con il pensiero degli Stati Uniti, visto che a loro sembra che nessuno possa avere opinioni diverse o contrarie alla loro. Il mondo intero si corica e si sveglia la mattina con un pensiero: come stanno gli Stati Uniti, cosa immaginiamo? Cosa vogliono? I politici americani pensano in questo modo. È anche triste che gli Stati Uniti stiano cercando di “educare” il mondo intero a loro somiglianza “, ha detto Vladimir Olenchenko.

Vittime dei droni USA per “esportare la democrazia”

L’analista ha indicato questo approccio come doloroso.

“Nell’interpretazione americana, si scopre che la Russia starebbe saturando lo spazio informativo con le sue notizie indirizzate ad un solo obiettivo: come contrastare e mettere fuori gioco gli Stati Uniti.

Questa è una specie di condizione dolorosa. Gli americani non avrebbero bisogno di pubblicare rapporti su chi sta facendo cosa nel mondo, ma piuttosto affrontare la questione reale di come costruire relazioni costruttive con il resto del mondo.

Finora si stanno solo danneggiando da loro stessi, questo lo vediamo negli esempi di rapporti tra le parti, nei problemi della società civile negli Stati Uniti, nel confronto etnico interno.



E per quanto riguarda i loro tentativi di tormentare il mondo con i loro falsi miti, con le loro chimere, con i loro dogmi, questa è un’occupazione inutile, controproducente. Sarebbe il caso che gli statunitensi comprendano il prima possibile che il resto del mondo non pensa con la loro stessa mentalità e non condivide la loro visione delle cose ” , ha concluso l’esperto.

Soldati USA impegnati nel sud dell’Iraq a “esportare la democrazia”

Fonte: Radio Sputnik

Nota: Le osservazioni dell’analista russo si adattano bene anche a tutta la narrazione che viene fatta dai media in Italia dove i giornalisti e commentatori, tutti si stretta osservanza filo atlantista e filo USA, sono soliti mettere all’indice come “cospirazionista” o come “negazionista” chiunque osi mettere in dubbio le tesi correnti della propaganda americana e atlantista.

In particolare su qualsiasi persona che sollevi dei dubbi sul ruolo di “esportatori della democrazia” degli USA e loro alleati o sulla reale funzione della NATO in Europa e nel mondo quale strumento degli interessi egemonici di Washington e sulle complicità degli americani con il terrorismo islamista radicale, ormai acclarate in modo palese. Allo stesso modo, dagli apologeti degli USA e delle loro “guerre per la democrazia”, non viene ammesso di dissentire dalle campagne di demonizzazione dei paesi contrari all’egemonia USA, dalla Russia all’Iran, alla Siria, alla Cina, al Venezuela.

Guai ai negazionisti, potrebbero finire male: che prendano esempio da Julian Assange.

Traduzione e nota di Luciano Lago