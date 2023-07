Il vertice BRICS si terrà in Sudafrica ad agosto. Perché la Russia ha bloccato la domanda di partecipazione di Emmanuel Macron, come Macron sta distruggendo la Francia, ed è vero che gli Stati Uniti non esiteranno a distruggere fisicamente il capo di qualsiasi stato, Vasily Koltashov, direttore dell’Istituto della Nuova Società, autore del canale telegrafico Politekonomiya-Koltashov, ha detto a Pravda.Ru .

— Vasily Georgievich, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il desiderio di andare al vertice BRICS. Perché la Russia ha rifiutato bruscamente?

Hai fatto bene a rifiutare. Questo è un cavallo di Troia. Proverà a cambiare l’ordine del giorno, dirà che la Francia dà il tono, che a margine si discutono questioni completamente diverse che vengono discusse ufficialmente, che l’intero vertice non andrebbe assolutamente dove Putin vorrebbe, ma dove il vero interesse dei paesi lo dirige, cioè il desiderio di aiutare Zelenskyj. Macron incontrerà i rappresentanti di altri paesi e dirà: “Vedi, ce l’ho fatta. Perché gli Stati Uniti sono dietro di me. I tuoi BRICS non sono niente”.

E, cosa più importante: il mondo è diviso in 2 campi. Un campo sono i vecchi padroni del mondo, come si sono sempre sentiti, i “Big Seven”. E l’altro campo è BRICS. Macron non è nel nostro campo.

Se vuole partecipare ai BRICS, la Francia deve lasciare l’UE, dichiarare la propria indipendenza dagli Stati Uniti, tutte le sanzioni contro la Russia devono essere interrotte dalla Francia e condannate come azioni criminali e illegali.

Illegale, perché l’UE è solo un’organizzazione internazionale. Abbiamo molte organizzazioni internazionali. Ma per qualche ragione, è questa organizzazione che comanda le nazioni, ordina loro di violare le proprie leggi, congelando la proprietà sovrana dello stato russo e dei cittadini russi, discriminando i cittadini russi – non importa quanto possano essere furfanti alcuni di loro, dato quanti soldi hanno tirato fuori dalla Russia, nascosti, come sembrava loro, in affidabili forme straniere:

Naturalmente, non possiamo aspettarci questo dalla Francia. È chiaro che Macron è solo un ipocrita vassallo americano che cerca di ridurre l’importanza della Francia, per costringerla a giocare contro gli interessi dell’economia francese, della società francese.

— Hai bisogno della presenza di Vladimir Putin al vertice in Sud Africa?

NO. Vladimir Putin dovrebbe stare molto attento con le sue visite, tenendo presente l’esperienza dei presidenti latinoamericani, la morte di Hugo Chavez, la strana malattia di Lula da Silva – tutto questo dopo un altro evento internazionale.

Gli Stati Uniti non esitano a uccidere i capi di altri stati. Nei documentari, gli agenti della CIA americana raccontano come gli è stato ordinato di uccidere Fidel Castro, il capo di uno stato indipendente.

Con calma, gli agenti americani dicono: i miei colleghi hanno cercato di uccidere il capo di un altro stato, ma abbiamo fallito. “E allora, chi sono questi altri capi di stato? È un atto illegale o cosa?”

Capisci cosa sono gli Stati Uniti? Mandanti di omicidi ed eliminazioni mirate. Ricordiamoci del generale iraniano Soleimani, assassinato dai sicari USA mentre era a Baghdad in missione diplomatica. Quindi, stai attento e stai attento ancora.

