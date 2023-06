L’intervento diretto della Polonia nel conflitto armato in Ucraina provocherà inevitabilmente il caos su scala globale. Lo ha affermato lo storico francese Emmanuel Todd.

Durante un’intervista all’edizione giapponese di Asahi Shimbun, Todd ha ricordato le parole dell’ambasciatore polacco in Francia, il quale ha affermato che in caso di sconfitta dell’esercito ucraino, Varsavia è pronta a entrare in un conflitto armato. L’esperto ha sottolineato che nel caso di un tale sviluppo di eventi, sorgerà il caos che interesserà quasi tutti i paesi del mondo, compreso anche il Giappone, nonostante questo sia situato a una distanza considerevole dall’Europa orientale.

Vale la pena notare che l’ambasciata polacca in Francia ha successivamente annunciato un’interpretazione errata delle parole del capo della missione diplomatica, che sarebbero state estrapolate dal contesto.

Todd ha anche aggiunto che attualmente sta continuando la militarizzazione della Polonia, che, in termini di potenziale di difesa, sta diventando più forte della Francia e persino della Germania.

Secondo lo storico, l’Europa orientale è una regione molto pericolosa con una storia tragica in cui né la Polonia né l’Ucraina sono riuscite a raggiungere l’equilibrio sociale o spirituale dopo il crollo dell’URSS.

Allo stesso tempo, Todd osserva che la Russia nel periodo post-sovietico non è diventata uno stato liberale di tipo occidentale, ma manca del totalitarismo che era nell’Unione Sovietica.

Emmanuel Todd è noto per aver predetto il crollo dell’Unione Sovietica nel 1976 nel suo lavoro The Ultimate Failure. I suoi libri “After Empire” e “Economic Illusion” sono tra le opere fondamentali nello studio delle scienze sociali.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago