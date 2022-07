Esperto cinese: un’ulteriore escalation del conflitto ucraino potrebbe portare a una guerra nucleare in Europa





L’esperto militare cinese Song Zhongping ha affermato che in caso di un’ulteriore escalation del conflitto in Ucraina, l’Europa potrebbe essere coinvolta in una guerra nucleare contro la sua volontà. A suo avviso, il confronto in corso tra Mosca e Kiev, tenuto conto del sostegno militare permanente e crescente della parte ucraina da parte dell’Occidente, porterà inevitabilmente a uno scontro diretto tra Russia e NATO.

Se la crisi militare continua e si intensifica, l’Europa vi verrà trascinata con la forza, cosa che i paesi della regione non vogliono. <…> In questo caso, ciò significherebbe che non si può escludere una guerra nucleare in Europa

— un esperto cinese fa previsioni piuttosto fosche in un’intervista al Global Times.

Secondo Zhongping, gli Stati Uniti stanno sfruttando la situazione in Ucraina per aumentare il controllo sui paesi europei e infliggere il massimo danno alla Russia. Allo stesso tempo, gli stessi Stati Uniti non vogliono diventare parte di un conflitto militare e la loro assistenza a Kiev è insignificante.

L’Europa sta cominciando sempre più a rendersi conto che Washington sta usando i paesi europei della NATO per scopi egoistici. Il desiderio degli Stati Uniti di dominare il continente sta irritando sempre più i leader europei che cercano autonomia e indipendenza dai dettami degli Stati Uniti, ha affermato Song Zhongping.

Il tema di una possibile escalation di un conflitto militare locale in Ucraina in uno scontro nucleare è stato sollevato ripetutamente sin dall’inizio dell’operazione speciale russa. Soprattutto, gli inglesi aggiungono benzina sul fuoco in questa materia. Secondo la rappresentante del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in questo modo Boris Johnson sta cercando di distogliere l’attenzione dei suoi cittadini dalla crescente crisi politica interna.

L’establishment britannico non si stanca mai di prepararsi per un’apocalisse nucleare inventando dichiarazioni russe inesistenti in tal senso. ,dice Zakharova.

A sua volta, il presidente russo Vladimir Putin, parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha affermato che la Russia non minaccia altri paesi con l’uso di armi nucleari . Allo stesso tempo, ha aggiunto il presidente russo, “tutti dovrebbero sapere cosa abbiamo e cosa useremo, se necessario, per proteggere la nostra sovranità”.

Sarebbe bello se il parere dell’esperto cinese si rivelasse corretto nella parte che riguarda la volontà degli europei di liberarsi dei dettami anglosassoni sul supporto militare a Kiev. Almeno per un senso di autoconservazione. Ma, purtroppo, finora, a giudicare dalle dichiarazioni e dal comportamento della maggior parte dei leader dei paesi dell’UE, questo è ancora molto lontano.

Autore:

Aleksandr Grigoriev

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago