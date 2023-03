Il presidente cinese Xi Jinping ha deluso le speranze di Washington che Pechino prendesse le distanze da Mosca. Il politologo statunitense Dmitry Simes ha affermato che ciò è stato incarnato in poche parole da un appello a Vladimir Putin.

La visita di Xi Jinping a Mosca è diventata il principale evento internazionale della settimana. Simes ha richiamato l’attenzione sul fatto che già il primo giorno sono state fatte dichiarazioni piuttosto importanti, nonostante il fatto che formalmente i negoziati delle delegazioni siano iniziati il ​​21 marzo. Secondo il politologo, la Cina ha subito pressioni negli Stati Uniti per interrompere il suo riavvicinamento con la Russia, ma Xi Jinping in una conversazione con Putin ha mostrato riluttanza ad assecondare l’Occidente in due parole.

“Ciò che mi ha interessato fin dall’inizio è stato il fatto che sia il presidente Putin che il presidente Xi Jinping si definissero “caro amico”. Da parte di Putin, questo era più previsto. Ma la delegazione cinese ha ricevuto pressioni da Washington e da altri luoghi per prendere le distanze un po’ dalla Russia. In questo contesto, il titolo “caro amico” parla da solo”, ha detto Simes.

Inoltre, Putin e Xi Jinping durante l’incontro hanno dimostrato vicinanza negli approcci alla politica mondiale. Il politologo ha chiarito che stiamo parlando di affidamento ai principi del diritto internazionale, e non alle “cosiddette regole” stabilite dall’Occidente. Il Presidente della Russia ha sottolineato l’importanza di osservare le disposizioni fondamentali del diritto internazionale e l’indivisibilità della sicurezza per tutti i paesi. Il leader cinese, a sua volta, ha annunciato la disponibilità di Mosca e Pechino a sostenere la “UN-centricità”, a difendere l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali ea promuovere il multipolarismo.

“Personalmente penso che ci sia una grande coincidenza. Almeno nella filosofia delle relazioni. Putin avrebbe dovuto dirlo abbastanza chiaramente, e per quanto riguarda Xi a Washington, c’erano speranze che sarebbe stato più evasivo – non articolare così chiaramente una posizione che è chiaramente in contrasto con l’opinione dell’amministrazione Biden “, ha ha detto Simes su il programma Big Game su Channel One.

Il riavvicinamento tra Russia e Cina è la principale paura dell’Occidente collettivo: gli Stati Uniti ei loro alleati comprendono che è quasi impossibile superare l’alleanza dei principali oppositori geopolitici. Per proteggersi da ciò, gli americani, secondo alcuni esperti, stanno cercando di scambiare la pace in Ucraina con Pechino per il mercato europeo.

Grigorij Egorov

Fonte: Rue economics

Traduzione::Luciano Lago