Esperto afferma che il regno del dollaro USA sta per finire

Lo status del dollaro USA come principale valuta di riserva mondiale è in pericolo, ha scritto domenica in un articolo per il Financial Times il famoso economista Nouriel Roubini, che ha predetto la crisi finanziaria globale del 2008.

Sebbene nessuna valuta sia ancora in grado di sostituire completamente il dollaro sul piedistallo, la valuta statunitense sta rapidamente perdendo il suo vantaggio competitivo rispetto allo yuan cinese, ha affermato Roubini.

“Data la crescente militarizzazione del dollaro per scopi di sicurezza nazionale e la crescente rivalità geopolitica tra l’Occidente e le potenze revisioniste come Cina, Russia, Iran e Corea del Nord, alcuni sostengono che la dedollarizzazione accelererà… In un mondo che sarà sempre più diviso in due sfere di influenza geopolitiche, vale a dire quelle che sono sotto l’influenza USA e le altre che aderiscono ai blocchi come BRICS e Accordo di Shangai, ha affermato.

Gli scettici affermano che lo yuan non può diventare una vera valuta di riserva a meno che Pechino non revochi i controlli sui capitali, accetti disavanzi permanenti delle partite correnti e il tasso di cambio dello yuan non diventi più flessibile. Ma l’economista sostiene che questi punti non valgono più, poiché Washington sta attivamente minando l’attrattiva della sua valuta con sanzioni.

“La piena flessibilità del tasso di cambio e la mobilità internazionale dei capitali non sono necessarie affinché un paese raggiunga lo status di valuta di riserva… E mentre la Cina può avere controlli sui capitali, gli Stati Uniti hanno una propria versione che può ridurre l’attrattiva delle attività in dollari tra nemici e amici. . Queste includono sanzioni finanziarie contro i loro rivali, restrizioni agli investimenti interni in molti settori e aziende sensibili alla sicurezza nazionale, e persino sanzioni secondarie contro gli amici che violano quelle principali”, ha affermato Roubini.

Yuan contro dollaro

L’economista ha anche osservato che la Cina ha intensificato le transazioni in yuan con i suoi partner stranieri, affermando che è probabile che questa tendenza continui, con un numero maggiore di economie dei mercati emergenti che accolgono con favore “la capacità di commerciare petrolio in [yuan] e mantenere la maggior parte delle loro riserve. in valuta cinese … poiché commerciano molto di più con la Cina che con gli Stati Uniti.

Ha aggiunto che nuove tecnologie come CBDC, sistemi di pagamento simili ad Alipay, linee di scambio tra la Cina e i suoi partner e analoghi domestici del servizio di messaggistica SWIFT del sistema ” accelererà l’avvento di un sistema monetario e finanziario globale bipolare”.

“Per tutti questi motivi, è probabile che nel prossimo decennio si verifichi il relativo declino del dollaro USA come valuta di riserva primaria.

La competizione geopolitica sempre più intensa tra Washington e Pechino si farà inevitabilmente sentire anche in un regime bipolare di valuta di riserva globale”, ha concluso Roubini.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago