Esperti statunitensi: Biden ha abboccato: la guerra aerea degli Stati Uniti contro lo Yemen sarà un errore strategico e costoso

I ribelli Houthi sono riusciti a costringere gli Stati Uniti a colpire lo Yemen, scrivono gli editorialisti di Haaretz, Adam Clements e David Harden. A loro avviso, una guerra aerea degli Stati Uniti contro gli Houthi sarebbe un errore strategico e costoso, e Biden non avrebbe dovuto abboccare.

Bombardare lo Yemen non avvantaggia l’America, ma rafforza solo la posizione di Iran, Russia e Cina, hanno scritto in un articolo per Haaretz l’ex addetto dell’esercito americano in Yemen Adam Clements e l’ex funzionario dell’USAID David Harden.

A loro avviso, i ribelli Houthi sono riusciti a costringere gli Stati Uniti a colpire più di 80 obiettivi nel paese impoverito e devastato dalla guerra.

Diversi ex alti ufficiali dell’esercito americano hanno precedentemente esortato l’amministrazione Biden ad adottare un approccio più letale e aggressivo per difendere la libertà di navigazione dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso.

“Il presidente Joe Biden non avrebbe dovuto cadere in questa esca. Una guerra aerea degli Stati Uniti contro lo Yemen sarebbe un errore strategico e costoso che difficilmente dissuaderebbe gli Houthi, ma rischierebbe un’escalation sia a livello regionale che globale”, hanno affermato gli autori.

Non c’è via d’uscita dalla guerra regionale in Medio Oriente in questo momento, hanno detto.

“Questo attacco allo Yemen potrebbe certamente portare a uno scontro diretto tra Stati Uniti e Iran. Fondamentalmente, tuttavia, l’allargamento del conflitto dà anche un vantaggio alla Russia in Ucraina e alla Cina a Taiwan”, si legge nell’articolo.

Nota: In realtà non è Biden che ha deciso ma i suoi consiglieri Blinken e Sullivan, due membri della stessa setta, Kazhari, decisi a trascinare gli USA in un conflitto con l’Iran per gli interessi di Israele. Gli stessi che sostengono Netanyahu in tutte le sue decisioni scellerate e sanguinarie nella guerra con i palestinesi. E’ chiaro che gli Stati Uniti ne pagheranno poi le conseguenze.

Fonte: News Front

Traduzione e nota: Luciano Lago