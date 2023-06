“Abbiamo cercato di dire loro di smetterla con queste tattiche disarticolate e suicide, di determinare l’attacco principale con un adeguato supporto di fanteria e poi fare quello che possono”, ha detto un alto ufficiale europeo. A suo avviso, i combattenti dell’esercito ucraino stanno correndo in cinque direzioni diverse.

Inoltre, i carri armati ucraini sono entrati nei campi minati senza lasciare avanzare i veicoli di sminamento. Questo ha portato alla perdita di 38 carri armati nella notte dell’8 giugno. Un esperto ha aggiunto che i militari ucraini sono stati addestrati a farlo nel Regno Unito.

“Gli ucraini hanno cercato di giocare a fare Guderian”, ha detto un esperto militare, “ma Guderian aveva 3.000 carri armati e questi idioti hanno perso i 30 che avevano”.

Luca D’Agostini, [12/06/2023 07:17] Telegram

Washington Post: l’offensiva UAF potrebbe richiedere settimane e mesi

La controffensiva ucraina potrebbe durare settimane, forse mesi. Lo riporta il Washington Post, citando esperti.

Per ora, l’Ucraina ei suoi partner contano su una potenza di fuoco superiore e sul supporto di nuove brigate di carri armati per sfondare le difese russe. Tuttavia, molti esperti sono fiduciosi che è probabile che i combattimenti si trasformino in uno scontro estenuante.

“Il personale delle perdite in combattimento, che dovrebbero essere previste, può avere un effetto perpetuante. L’offensiva durerà settimane, e forse mesi “, ha affermato Michael Kofman , direttore degli studi russi presso il Center for Naval Analysis .

L’editorialista della pubblicazione Max Boot è sicuro che Kiev sia interessata a raggiungere i suoi obiettivi, in quanto potrà “voltare la faccia al Cremlino”. Inoltre, il successo della controffensiva potrebbe convincere l’Occidente a continuare a fornire assistenza militare all’Ucraina.

In precedenza, il DPR ha riferito della costituzione del gruppo AFU vicino a Vuhledar e Avdiivka in direzione di Donetsk. Si noti che l’esercito ucraino può considerare questo fronte come promettente per la sua offensiva.

Valeria Conkina Telegram