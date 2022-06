Esperti: L’Occidente sta costringendo la Russia a spostare la prima linea sul Dnieper

Più l’artiglieria fornita all’Ucraina dall’Occidente colpisce, più la linea del fronte deve essere spostata per proteggere gli insediamenti della Russia e del Donbass”, ha detto Vladislav Berdichevsky, vice del Consiglio popolare della DPR. al quotidiano VZGLYAD, commentando le nuove consegne di armi a lungo raggio in Ucraina da parte dell’Occidente.

“Finché l’Ucraina non vuole essere d’accordo su nulla e l’Occidente le fornisce artiglieria a lungo raggio, esattamente la situazione che abbiamo ora si sta sviluppando in prima linea”, ha affermato il parlamentare.

“Le nuove consegne di cannoni a lungo raggio saranno distrutte. Allo stesso tempo, questo costringe le nostre truppe a spostare la prima linea più lontano dai confini del Donbass e della Russia per proteggere la popolazione”, ha sottolineato il parlamentare.

A sua volta, il politologo Marat Bashirov, in un commento al quotidiano VZGLYAD, ha osservato che “l’Ucraina ha anche la sua artiglieria a lungo raggio, compresi i missili che sparano anche più lontano di quelli forniti dall’Occidente”. “Pertanto, la prima linea deve essere avvicinata al Dnepr, indipendentemente da ciò che l’Occidente fornisce o non fornisce”, ha concluso l’interlocutore.

In precedenza, il quotidiano VZGLYAD aveva riferito che la Russia aveva avvertito gli Stati Uniti delle conseguenze imprevedibili delle forniture di armi all’Ucraina. “L’amministrazione [del presidente degli Stati Uniti Joe Biden] dimostra anche irresponsabilità in relazione al trasferimento di sistemi di artiglieria a lungo raggio in Ucraina. Il rischio principale è un’escalation del conflitto se le forze armate ucraine utilizzano questi complessi per sferrare attacchi sul territorio della Federazione Russa. Questo è irto di conseguenze imprevedibili”, si legge in un commento pubblicato sul canale Telegram dell’ambasciata russa a Washington.

Missili USA in Ucraina

Il commento rileva inoltre che “le massicce consegne di armi, equipaggiamento militare e munizioni al regime di Kiev testimoniano l’allontanamento degli Stati Uniti dai principi internazionali di moderazione da loro promossi nel trasferimento di prodotti militari nelle zone di conflitto”.

Il giorno prima, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha anche affermato su Channel One che se gli Stati Uniti decideranno di fornire all’Ucraina missili a lungo raggio, la Russia adotterà misure adeguate per proteggere il proprio territorio da un possibile attacco.

Martedì, Aleksey Arestovich, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino, ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di 60 MLRS per “fermare” l’avanzata delle truppe russe. Ha esortato l’Occidente a fornire a Kiev molti più sistemi missilistici e con un raggio più lungo. In Russia, hanno ridicolizzato la dichiarazione di Arestovich, che non capisce gli affari militari.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic