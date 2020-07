Esercitazioni militari provocatorie degli Stati Uniti vicino alle acque cinesi

da Redazione

Immagina come reagirebbero gli Stati Uniti e la comunità mondiale se le navi da guerra cinesi, russe o iraniane conducessero esercitazioni militari nel Golfo del Messico o al largo delle coste orientali o occidentali dell’America.

I sostenitori della linea dura bipartisan a Washington e i media dell’establishment potrebbero considerare questa azione un casus belli.

Chiaramente provocherebbe una forte reazione degli Stati Uniti, inclusa una possibile interdizione delle navi straniere da parte del Pentagono, rischiando un possibile scontro che potrebbe portare a qualcosa di molto più grave.

Numerose volte, le navi da guerra del Pentagono hanno condotto esercitazioni provocatorie nel Mar Cinese Meridionale e in altre parti del mondo a cui non appartengono: la loro presenza rappresenta una minaccia per i paesi regionali.

In risposta alle legittime esercitazioni militari cinesi nelle proprie acque, il Pentagono ha accusato falsamente Pechino di condurre “l’ultima di una lunga serie (di azioni) per far valere rivendicazioni marittime illegali e svantaggiare i suoi vicini del sud-est asiatico nel Mar Cinese Meridionale (sic)”, aggiungendo:

Gli Stati Uniti continueranno a monitorare l’attività militare cinese – in una parte del mondo in cui le forze statunitensi vicine ai suoi confini sono una presenza ostile.

Pechino si oppone fortemente alle esercitazioni militari provocatorie statunitensi vicino al suo territorio, una precedente dichiarazione del PLA che diceva:

“La realtà ha dimostrato ancora una volta che gli Stati Uniti sono il principale facilitatore della militarizzazione del Mar Cinese Meridionale ed è un piantagrane per la pace e la stabilità della regione”, aggiungendo:

“Il PLA rimarrà in allerta e salvaguarderà categoricamente la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, nonché la pace e la prosperità della regione”.

In risposta lo scorso maggio all’incoraggiamento da parte degli US Naval Institute di navi di proprietà privata a sequestrare navi mercantili cinesi, il PLA ha attaccato la chiamata promuovendo “atti di pirateria”, aggiungendo:

“Queste azioni sono attività criminali esplicitamente vietate ai sensi delle leggi internazionali e riceveranno assolutamente un’opposizione congiunta e una forte reazione della comunità internazionale”.

Un precedente articolo ha spiegato che per la prima volta dalla fine della Guerra fredda precedente al 1990, tre portaerei statunitensi con altre navi da guerra del Pentagono pattugliano le acque dell’Asia e del Pacifico.

Il viaggio del segretario alla Difesa americano in Asia pone le basi per nuove provocazioni contro la Cina

Due portaerei statunitensi, Reagan e Nimitz, tengono esercitazioni militari su larga scala nel Mar Cinese Meridionale vicino alle sue acque, insieme ad altre quattro navi da guerra del Pentagono.

Il loro scopo dichiarato è quello di contestare quelle che hanno chiamato le rivendicazioni territoriali illegali (sic) di Pechino.

Incrociatore cinese nel mare cinese meridionale

Due eserciti di base dell’aeronautica di Barksdale negli Stati Uniti continentali, dotati di ordigni nucleari, e aerei da guerra B52 che hanno fatto rifornimento di carburante a Guam, sono coinvolti negli esercizi, una dichiarazione del comandante statunitense del 96th Bomb Squadron, tenente colonnello Christopher Duff , che dice:

“La Bomber Task Force dimostra la capacità degli Stati Uniti di schierarsi rapidamente in una base operativa diretta ed eseguire missioni di attacco a lungo raggio”, aggiungendo:

“Questa sortita dimostra la nostra capacità di raggiungere da una stazione di casa, volare in qualsiasi parte del mondo ed eseguire quelle missioni, rapidamente, rigenerandosi da una base operativa in avanti e continuando le operazioni.”

Durante il fine settimana, una dichiarazione della Marina degli Stati Uniti afferma che gli esercizi militari del Pentagono nel Mar Cinese Meridionale mirano a proteggere da “possibili attacchi del nemico” – in un momento in cui non esistono minacce straniere agli statunitensi, quindi sono inventate per giustificare quanto è ingiustificabile.

Quello che sta succedendo è uno spettacolo provocatorio del Pentagono di forze molto lontano dal territorio degli Stati Uniti in una parte del mondo in cui le sue forze non sono di pertinenza.

Secondo un esperto militare cinese senza nome, “(t) gli Stati Uniti stanno dicendo una cosa e ne stanno facendo un’altra. Stanno applicando norme diverse sulle azioni della Cina rispetto a quanto non facciano da soli. “

In precedenza il ministero degli Esteri cinese aveva criticato le forze USA in Asia / Pacifico esercitando il Pentagono a “flettere i muscoli … a migliaia di km. di distanza” dalla loro terra natale.

Il ricercatore Zhang Junshe dell’istituto di ricerca per studi militari navali del PLA ha definito gli esercizi militari statunitensi vicino alle acque cinesi un’azione ostile in nome della “libertà di navigazione”.

Le esercitazioni militari del Pentagono nel Mar Cinese Meridionale arrivano in un momento di relazioni sino-americane fortemente deteriorate.

Secondo quanto riferito dall’arbitrato del Mar Cinese Meridionale nel 2016, il Pentagono si è astenuto da molteplici esercitazioni di portaerei nelle sue acque – l’ultima nel 2014 fino ad ora.

Secondo l’ufficiale navale PLA in pensione Wang Yunfei ,

“La decisione della Cina di salvaguardare la sua integrità territoriale, sovranità e interessi marittimi non vacillerà (nonostante) l’ultima minaccia rappresentata dagli Stati Uniti”.

“L’esercito cinese è preparato e affronterà facilmente la (provocazione americana)”.

Il Global Times cinese ha spiegato che il PLA “ha una vasta selezione di armi da trasporto aereo come i missili DF-21D e DF-26”, ha aggiunto:

“Il Mar Cinese Meridionale è alla portata del PLA. Qualsiasi movimento delle portaerei statunitensi nella regione è sotto in controllo del PLA. “

L’impero globale del Pentagono fatto di basi e azioni provocatorie contro le nazioni sovrane indipendenti Cina, Russia, Iran e altre, rischiano di aumentare quanto prima i rischi della guerra degli Stati Uniti rispetto all’umanità .

Invece di essere il principale sostenitore del mondo della pace, della stabilità e dello stato di diritto, gli Stati Uniti danno priorità al dominio sulle altre nazioni da qualunque cosa serva per raggiungere i loro obiettivi geopolitici.

* Stephen Lendman, un pluripremiato autore vive a Chicago. . È un ricercatore associato del Center for Research on Globalization (CRG)

Il suo nuovo libro come editore e collaboratore si intitola “Flashpoint in Ucraina: US Drive for Hegemony Risks WW III”.

Fonte: http://www.claritypress.com/LendmanIII.html

Traduzione: Luciano Lago