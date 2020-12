conflitti in Medio Oriente

ESCLUSIVO: L’Iran avverte MBZ (l’Emiro) che colpirà gli Emirati Arabi Uniti in risposta a un attacco degli Stati Uniti.

da Redazione





Minaccia data direttamente all’Emiro Mohammed bin Zayed, poche ore prima della dichiarazione degli Emirati che condanna l’assassinio di uno scienziato nucleare.

Teheran ha contattato “direttamente” il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed lo scorso fine settimana, minacciando gli Emirati Arabi Uniti, in caso di attacco degli Stati Uniti all’Iran, ha riferito a Middle East Eye una fonte di alto livello degli Emirati Arabi Uniti.

Gli iraniani sono in massima allerta dopo l’assassinio di venerdì di Mohsen Fakhrizadeh, l’architetto del programma nucleare militare iraniano, a est di Teheran.

Sebbene l’uccisione di Fakhrizadeh sia stata dichiarata in modo non verbale dalle fonti dell’intelligence israeliana al New York Times, l’Iran ha temuto attacchi anche da parte degli Stati Uniti, credendo che il presidente uscente Donald Trump potrebbe scagliarsi contro l’Iran prima della fine del suo mandato il 20 gennaio.

“MBZ ha ricevuto una minaccia diretta dall’Iran. Non è stata consegnata tramite proxy”, ha detto la fonte.

Secondo la fonte, l’Iran ha detto a Mohammed bin Zayed: “Ti riterremo responsabile dell’assassinio di Fakhrizadeh”.

L’Emrio con il principe saudita Bin Salman

Gli Emirati Arabi Uniti, che si trovano a soli 70 chilometri dall’Iran sul Golfo, sono un alleato da falco di Trump e hanno recentemente concluso un accordo di normalizzazione con Israele che ha già visto stretti legami costruiti su diversi settori, compresa la sicurezza.

Secondo la fonte degli Emirati Arabi Uniti, il contatto personale dell’Iran con Mohammed bin Zayed è avvenuto poche ore prima di una dichiarazione degli Emirati di domenica sera che condannava l’assassinio di Fakhrizadeh, che il ministero degli Esteri ha avvertito potrebbe “alimentare ulteriormente il conflitto nella regione”.

“Lo stato di instabilità che sta attraversando la nostra regione e le sfide alla sicurezza che deve affrontare ci spingono tutti a lavorare per scongiurare atti che potrebbero portare a un’escalation e alla fine minacciare la stabilità dell’intera regione”, ha detto il ministero.

MEE ha chiesto un commento all’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Londra, senza risposta al momento della pubblicazione.

Crescenti paure in Israele e negli Emirati

Nel frattempo, i media israeliani hanno riferito che i funzionari della sicurezza israeliana sono preoccupati che i loro cittadini potrebbero essere a rischio di rappresaglie negli Emirati Arabi Uniti.

Dalla normalizzazione dei legami a settembre, molti israeliani si sono recati ad Abu Dhabi e Dubai per turismo e affari.

Secondo Channel 12 israeliano, i funzionari della sicurezza israeliana ed emiratina hanno iniziato a lavorare insieme per rafforzare le protezioni per gli israeliani attualmente negli Emirati Arabi Uniti.

Combattente Houthi davanti a murales contro l’Emiro e Netanyahu

L’Iran ha promesso di vendicarsi per l’omicidio di Fakhrizadeh, anche se i funzionari iraniani hanno detto a MEE durante il fine settimana che qualsiasi risposta sarà probabilmente misurata e ritardata.

Prima dell’incidente di venerdì, le tensioni erano al massimo in Iran.

MEE ha riferito la scorsa settimana che Esmail Qaani, un alto generale iraniano, ha ordinato ai paramilitari per procura dell’Iran in Iraq di evitare in alcun modo di prendere di mira gli Stati Uniti, a causa della preoccupazione che l’amministrazione Trump potrebbe essere indotta a lanciare una guerra devastante.

L’Iran spera che l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca a gennaio accelererà un allentamento delle sanzioni e tornerà all’accordo nucleare del 2015 che Trump ha ritirato unilateralmente due anni fa.

Il rial iraniano è rimbalzato sulla notizia del successo elettorale di Biden e anche i prezzi nel paese erano scesi di conseguenza.

Ma la minaccia di ulteriori azioni USA-Israele incombe comunque.

Venerdì, prima che Fakhrizadeh venisse ucciso, MEE ha riferito che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a sostenere un attacco contro obiettivi nucleari iraniani.

Una fonte saudita di alto livello ha detto che il principe ereditario, tradizionalmente ostile all’Iran, era riluttante ad accettare la richiesta per due motivi.

In primo luogo, perché due recenti attacchi contro obiettivi petroliferi sauditi sono stati percepiti come minacce iraniane attraverso i delegati dell’Iran.

In secondo luogo, perché un’amministrazione Biden entrante cercherebbe immediatamente di ridurre l’escalation.

L’Arabia Saudita ha negato che l’incontro sia avvenuto. Israele si è rifiutato di commentare in entrambi i casi, sebbene la notizia del viaggio di Netanyahu in Arabia Saudita sia stata ampiamente riportata dalla stampa ebraica.

Fonte: Middleeasteye.net

Traduzione: Fadi Haddad