Esci da Nord Stream 2, entra in Power of Siberia 2

di Pepe Escobar

La superpotenza militare russa, che ne ha avuto abbastanza del bullismo USA/NATO, sta ora dettando i termini di un nuovo accordo.

Detto direttamente dal presidente Putin , suonava come un fulmine a ciel sereno:

“Abbiamo bisogno di garanzie legalmente vincolanti a lungo termine, anche se sappiamo che non ci si può fidare, poiché gli Stati Uniti si ritirano spesso dai trattati che diventano non interessanti per loro. Ma è qualcosa, non solo assicurazioni verbali”.

Ed è così che le relazioni Russia-Usa giungono alla crisi definitiva, dopo una serie interminabile di cortesi allerte rosse provenienti da Mosca.

Putin ha dovuto ancora una volta precisare che la Russia è alla ricerca di “indivisibile, equa sicurezza” – principio stabilito da Helsinki nel 1975 – anche se non vede più negli Stati Uniti un “partner” affidabile, quella gentilezza diplomaticamente così svilita dall’Impero dalla fine dell’URSS.

Il passaggio del “frequente ritiro dai trattati” può essere facilmente definito come Washington nel 2002 sotto Bush Jr. che si ritirò dal trattato ABM firmato tra gli Stati Uniti e l’URSS nel 1972. Oppure potrebbe essere indicato come gli Stati Uniti sotto Trump che distruggono il JCPOA firmato con l’Iran e garantito dall’ONU. I precedenti abbondano.

Putin ha esercitato ancora una volta la pazienza taoista così caratteristica del ministro degli Esteri Sergey Lavrov: spiegare l’ovvio non solo a un pubblico russo ma anche a un pubblico globale. Il Sud del mondo può facilmente comprendere questo riferimento; “Quando il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite interferiscono, [gli Stati Uniti] dichiarano tutto obsoleto e non necessario”.

In precedenza, il viceministro degli Esteri Alexander Grushko era stato insolitamente assertivo, senza lasciare nulla all’immaginazione :

“Ci limitiamo a chiarire che siamo pronti a parlare di passaggio da uno scenario militare o tecnico-militare a un processo politico che rafforzerà la sicurezza di tutti i paesi dell’area OCSE, euro-atlantica ed eurasiatica. Se ciò non funziona, abbiamo segnalato loro [NATO] che passeremo anche alla creazione di controminacce, ma sarà troppo tardi per chiederci perché abbiamo preso queste decisioni e perché abbiamo implementato questi sistemi”.

Quindi, alla fine, si tratta degli europei che devono affrontare “la prospettiva di trasformare il continente in un campo di confronto militare”. Questa sarà l’inevitabile conseguenza di una “decisione” NATO effettivamente decisa a Washington.

Per inciso: ogni possibile, futura “controminaccia” sarà coordinata tra Russia e Cina.

Il signor “Zircon” è in linea, signore

Ogni essere senziente dalle sponde atlantiste alle steppe eurasiatiche conosce ormai il contenuto delle bozze di accordi russe sulle garanzie di sicurezza presentate agli americani, come dettagliato dal viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov.

Le disposizioni chiave non includono un’ulteriore espansione della NATO; nessuna ammissione dell’Ucraina; nessun imbroglio della NATO in Ucraina, Europa orientale, Transcaucasia e Asia centrale; Russia e NATO che si accordano per non dispiegare missili a medio e corto raggio in aree da cui possono colpire il territorio dell’altro; istituzione di hotline; e il Consiglio NATO-Russia attivamente coinvolto nella risoluzione delle controversie.

Il ministero degli Esteri russo ha ampiamente ribadito che gli americani hanno ricevuto “spiegazioni dettagliate sulla logica dell’approccio russo”, quindi la palla è nel campo di Washington.

Ebbene, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan all’inizio sembrava essere stato preso a calci, quando ha ammesso, agli atti, che Putin potrebbe non voler “invadere” l’Ucraina.

Poi ci sono state voci secondo cui gli americani sarebbero tornati a Mosca questa settimana con le loro “proposte concrete di sicurezza”, dopo aver di fatto scritto la sceneggiatura per i loro scagnozzi della NATO, invariabilmente trasmessa in modo spettacolarmente mediocre dal segretario generale Jens Stoltenberg.

La narrativa sull’Ucraina non è cambiata di un centimetro: “misure severe” – di natura economica e finanziaria – rimangono in cantiere se la Russia si impegna in “ulteriore aggressione” in Ucraina.

Mosca non si è fatta ingannare. Ryabkow ha dovuto specificare, ancora una volta, che le proposte russe erano su base bilaterale. Traduzione: parliamo solo con chi ha potere decisionale, non con i tirapiedi. Il coinvolgimento di altri paesi, ha detto Ryabkov, “li priverà del loro significato”.

Fin dall’inizio, la risposta della NATO era stata prevedibilmente ovvia: la Russia sta conducendo un accumulo militare “sostanziale, non provocato e ingiustificato” lungo il confine con l’Ucraina e sta facendo “false… affermazioni sulle provocazioni ucraine e della NATO” .

Ciò ha dimostrato ancora una volta che è una monumentale perdita di tempo discutere con i chihuahua abbaianti della varietà Stoltenberg, per i quali “l’espansione della NATO continuerà, che alla Russia piaccia o no”.

In effetti, che piaccia o meno ai funzionari degli Stati Uniti e della NATO, ciò che sta realmente accadendo nel regno della realpolitk è che la Russia detta nuovi termini da una posizione di potere. In poche parole: puoi imparare il nuovo gioco in città in modo pacifico, inclusi i dialoghi civili, oppure imparerai nel modo più duro attraverso un dialogo con Mr. Iskandr, Mr. Kalibr, Mr. Khinzal e Mr. Zircon.

L’inestimabile Andrei Martyanov ha analizzato ampiamente per anni ormai tutti i dettagli dello schiacciante dominio militare della Russia, ipersonico e non, nello spazio europeo – così come le terribili conseguenze se i tirapiedi degli Stati Uniti e della NATO “decidono di voler continuare a fare gli stupidi .”

Martyanov ha anche notato che la Russia “capisce la spaccatura con l’Occidente ed è pronta a prendere qualsiasi conseguenza, incluso, già in declino, il restringimento degli scambi e la riduzione della fornitura di idrocarburi all’UE”.

È lì che l’intero balletto attorno alle garanzie di sicurezza si interseca con l’ angolo cruciale del Pipelineistan . Per riassumere: esci da Nord Stream 2, entra in Power of Siberia 2.

Quindi rivediamo perché l’incombente catastrofe energetica nell’UE non sta costringendo nessuno in Russia a perdere il sonno.

Ballando nella notte siberiana

Uno dei principali risultati della videoconferenza strategica Putin-Xi della scorsa settimana è stato il futuro immediato di Power of Siberia 2, che si snoderà in tutta la Mongolia per fornire fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno alla Cina.

Quindi non è stato un caso che Putin abbia ricevuto il presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh al Cremlino, il giorno dopo aver parlato con Xi, per discutere di Potere della Siberia 2. I parametri chiave del gasdotto sono già stati fissati, uno studio di fattibilità sarà completato in all’inizio del 2022 e l’accordo – meno le modifiche dei prezzi dell’ultimo minuto – è praticamente concluso.

Power of Siberia 2 segue il Power of Siberia 1 lungo 2.200 km, lanciato nel 2019 dalla Siberia orientale alla Cina settentrionale e al centro di un accordo da 400 miliardi di dollari concluso tra Gazprom e la cinese CNPC. La piena capacità di Power of Siberia 1 sarà raggiunta nel 2025, quando fornirà 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Power of Siberia 2, un’operazione molto più grande, era stata pianificata anni fa, ma è stato difficile trovare un consenso sulla rotta finale. Gazprom voleva che la Siberia occidentale raggiungesse lo Xinjiang attraverso i monti Altai. I cinesi volevano transitare attraverso la Mongolia direttamente nella Cina centrale. Alla fine prevalsero i cinesi. Il percorso finale attraverso la Mongolia è stato deciso solo due mesi fa. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2024.

Si tratta di un enorme punto di svolta geoeconomico, totalmente in linea con la sempre più sofisticata partnership strategica Russia-Cina. Ma è anche estremamente importante dal punto di vista geopolitico (ricorda Xi: la Cina sostiene gli “interessi fondamentali” della Russia).

Il gas per Power of Siberia 2 proverrà dagli stessi giacimenti che attualmente riforniscono il mercato UE. Qualunque siano i folli intralci burocratici che la Commissione europea – e il nuovo governo tedesco – potrebbero applicare per bloccare il funzionamento del Nord Stream 2, l’obiettivo principale di Gazprom sarà la Cina.

Non importa per Gazprom che la Cina come cliente nel prossimo futuro non sostituirà completamente l’intero mercato dell’UE. Ciò che conta è il flusso costante degli affari e l’assenza di politiche infantili. Per la Cina ciò che conta è un rifornimento via terra in più garantito che potenzia la sua strategia di “fuga da Malacca”: la possibilità, nel caso in cui la Guerra Fredda 2.0 diventi calda, che la Marina degli Stati Uniti alla fine blocchi il trasporto marittimo di fonti energetiche attraverso il sud-est asiatico verso la Cina .

Pechino ovviamente è ovunque quando si tratta di acquistare gas naturale russo. I cinesi hanno una partecipazione del 30% nel progetto Yamal da 27 miliardi di dollari di Novatek e una partecipazione del 20% nel progetto Arctic da 21 miliardi di dollari.

Quindi benvenuti nel 2022 e nel nuovo grande gioco della realpolitik ad alto rischio.

Le élite statunitensi erano terrorizzate dall’idea di far giocare la Russia contro la Cina perché temono che questo avrebbe portato la Germania ad allearsi con Russia e Cina, lasciando fuori l’Impero del Caos.

E questo porta al “mistero” all’interno dell’enigma dell’intero volto ucraino: usarlo per costringere l’UE ad allontanarsi dalle risorse naturali russe.

La Russia sta capovolgendo l’intero spettacolo. In quanto superpotenza energetica, invece di un’UE internamente corrosa dettata dalla NATO, la Russia si concentrerà principalmente sui suoi clienti asiatici.

Parallelamente, la superpotenza militare Russia, che ne ha avuto abbastanza del bullismo USA/NATO, sta ora dettando i termini di un nuovo accordo. Lavrov ha confermato che il primo round di colloqui Russia-USA sulle garanzie di sicurezza si terrà all’inizio del 2022.

Sono ultimatum? Non proprio. Sembra che Ryabkov, con notevole didascalia , dovrà continuare a spiegarlo più e più volte: “Non parliamo nel linguaggio degli ultimatum con nessuno. Abbiamo un atteggiamento responsabile nei confronti della nostra sicurezza e di quella degli altri. Il punto non è che abbiamo lanciato un ultimatum, tutt’altro, ma che la gravità del nostro monito non deve essere sottovalutata».

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago