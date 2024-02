Esaurita l’Ucraina, Washington alla ricerca di un “game changer” per attaccare la Russia

di Luciano Lago

Pochi dubbi ormai che, con la caduta di Avdiivka, l’Ucraina ha perso definitivamente la guerra.

Nonostante la grancassa della propaganda della NATO e degli anglo americani, l’Ucraina ha subito la sua più cocente sconfitta, mentre le forze russe sono all’offensiva ed avanzano su tutti i fronti.

Non sono serviti i massicci invii di armi della Nato in Ucraina per consentire all’esercito ucraino di resistere e stabilire una linea difensiva. L’ultimo grande deposito di armi della Nato è stato trovato proprio ad Avdiivka, ed era intatto, gli ucraini non avevano avuto il tempo di sballarlo.

Neppure la presenza di militari della Nato sul campo, consiglieri militari ed istruttori addetti alle postazioni antiaeree ed ai radar, oltre a gruppi di mercenari (o travestiti come tali), è servita per ribaltare le previsioni di sconfitta.

L’esercito russo si trova adesso con molti prigionieri catturati che sono in buona parte stranieri, trovati nelle file delle formazioni ucraine e dovrà decidere quale sarà il loro destino. Possibile uno scambio di prigionieri per alcuni e un internamento in Siberia per altri, dove le basse temperature non offrono un soggiorno gradevole.

Prigionieri di guerra in Ucraina

Resta da prendere atto che non solo la controffensiva delle forze armate ucraine è fallita, ma anche la battaglia più importante è stata persa, nonostante il cambio del comandante in capo e l’assistenza militare della NATO.

A questo punto non resta che aspettare che la Russia conquisti nuovi territori e che utilizzi questi per creare una fascia di sicurezza intorno al Donbass ed al territorio russo in modo da evitare gli attacchi contro obiettivi civili che sono stati una costante delle forze di Kiev contro Donetsk, Lugansk, Belgorod ed altre zone. L’Occidente ha spinto l’Ucraina a non negoziare, sentendosi forte per il sostegno della Nato, ed adesso probabilmente non ci sarà più nulla da negoziare se non una capitolazione ed una resa.

L’Ucraina da sola ha esaurito le risorse, le munizioni e soprattutto gli uomini, dopo aver mandato al fronte anziani, donne e disabili, toccando il fondo delle sue risorse umane. Gli altri abili da arruolare sono fuggiti all’estero, difficile che se li possano riprendere per fargli fare la carne da cannone nella guerra per procura per conto degli anglo americani. Se i comandi Nato vorranno prolungare il conflitto, allora dovranno inviare proprie truppe visto che quelle ucraine si sono ormai esaurite.

Forze russe in azione

Il fallimento della guerra voluta e istigata da Biden, Blinken e la Nuland è sotto gli occhi di tutti e l’opinione pubblica USA adesso gli dovrà presentare il conto, in occasione delle prossime elezioni presidenziali.

Non servirà a molto dopo le centinaia di migliaia di vittime, oltre ai feriti, invalidi e mutilati che la guerra ha prodotto. Un conflitto che si poteva interrompere se non ci fosse stata l’ostinazione di Biden e della sua cerchia nel rifiutare ogni proposta di negoziato ed a sospingere il burattino Zelenskij ad andare avanti.

Washington, Londra e Bruxelles volevano logorare la Russia e infliggere a Putin una sconfitta strategica ma gli sconfitti sono stati loro.

Adesso alla propaganda USA, per mascherare la cosa e distrarre il pubblico non resta altro che cercare qualche altro dissidente russo da far avvelenare da offrire all’opinione pubblica come “vittima di Putin” e convincerla di quanto sia cattivo e pericoloso il tiranno di Mosca.

“Putin è una minaccia per l’Europa: lui, dopo l’Ucraina vuole invadere Polonia, paesi Baltici e poi anche altri paesi del continente, raccontano. La propaganda di Washington è in piena azione per creare un clima di pre guerra. “Guai a non essere vigili, la parola d’ordine per gli europei è armarsi, armarsi e preparare le difese”. Ovvio che il Pentagono si aspetta grandi commesse militari dai governi europei.

Se non bastasse, voci non confermate parlano insistentemente di una possibile provocazione, una false flag, tipo l’affondamento di una nave USA nel Mediterraneo o nel Mar Nero, per provocare una guerra diretta con la Federazione Russa.

Tutto è possibile e non sarebbe la prima volta, basta ricordarsi del Golfo del Tonchino, del denominato “USS Maddox incident” che provocò l’intervento degli USA nel Vietnam o di altri casi analoghi avvenuti in precedenza a cui Washington è solito ricorrere quando ha necessità di giustificare un intervento.

Possiamo solo sperare che nelle menti degli psicopatici della Casa Bianca si trovi ancora un po’ di giudizio per evitare un cataclisma di questo genere.