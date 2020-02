Erdogan sta tranquillamente integrando i rifugiati siriani per ottenere più elettori, più nascite e islamisti

da Redazione

Sta urlando che la Turchia non può gestire più rifugiati ma se davvero non li volesse, smetterebbe di crearne così tanti

di Marko Marjanović

Erdogan sta dichiarando in ogni occasione che i rifugiati siriani sono un enorme fardello per la Turchia e che la Turchia non può assolutamente ospitare di più, questa affermazione realizza tre cose:

Assicura al pubblico turco che condivide le sue preoccupazioni circa la pressione sul bilancio e sui salari ed è dalla loro parte. È utile quando si reca a Bruxelles e chiede alle casse dell’UE oltre miliardi di aiuti. È utile quando afferma di essere interessato a come si svolge la guerra civile siriana. Gli fornisce l’argomentazione plausibilmente plausibile secondo cui gli attachi dell’esercito siriano sono enormi oneri per la Turchia poiché creano picchi di rifugiati a breve termine.

La realtà è diversa. Tanto per cominciare, probabilmente nessun paese ha fatto di più della Turchia per produrre rifugiati siriani. Erdogan è passato da qualcuno la cui moglie ha fatto shopping con la moglie di Bashar alad, a qualcuno che ha sostenuto con entusiasmo un’insurrezione armata e una guerra civile contro il suo ex “amico” quando ha avuto l’opportunità di trasferire compagni islamisti (che credeva guardassero a lui come mentore) per prendere il potere in Siria.

Quando questo piano è fallito e invece ha portato all’ascesa del potere curdo nella Siria orientale e il sostegno americano per loro, allora Erdogan ha aiutato tacitamente l’ISIS, mantenendo aperto il confine per loro (mentre lo teneva chiuso ai curdi) e consentendogli di raccogliere denaro in Turchia apertamente.

Ha poi continuato a condurre un’offensiva limitata contro l’ISIS (per paura che i curdi e gli americani lo facessero prima di lui) dello stesso identico tipo che l’esercito siriano sta ora combattendo contro al-Qaeda a Idlib.

Successivamente, ha invaso e in gran parte pulito etnicamente l’enclave siriana di Afrin a maggioranza curda, creando di nuovo più rifugiati (anche se questi non sono fuggiti in Turchia).

Campi profughi in Turchia

In questo momento, è l’unico motivo per cui la guerra civile siriana non è ancora finita. Sta facendo di tutto per bloccare i progressi siriani contro al-Qaeda sostenendo che si traducono in rifugiati, il che è vero a breve termine, ma a medio termine, la sconfitta di al-Qaeda è necessaria per porre fine alla guerra che significaa quando molti dei rifugiati potranno iniziare a tornare.

Questo disallineamento apparentemente controintuitivo di obiettivi e fini viene compreso meglio quando si comprende che in realtà Erdogan non si preoccupa affatto dei rifugiati, ma vuole che molti di loro rimangano.

I rifugiati siriani in Turchia sono perfettamente integrati nella società più ampia. Il 98 percento vive al di fuori dei campi profughi, molti occupano posti di lavoro e stanno lentamente iniziando a ottenere la cittadinanza (questo sarebbe fatto più velocemente ma l’opinione pubblica turca è contraria).

Questo stato di cose non è casuale ma è il risultato degli sforzi del governo turco che, a differenza di tutti gli altri paesi ospitanti, ha perseguito una politica consapevole di radicamento dei nuovi arrivati.

Per Erdogan, trattenere un milione o due dei nuovi arrivati ​​compie un paio di cose:

Aiuta a iniettare vitalità nei dati demografici turchi. La Turchia è un paese popoloso ed è in rapida crescita da decenni ma ora questa è finita. La fertilità tra i turchi etnici (al contrario dei curdi etnici) è sotto il tasso di sostituzione. I nuovi arrivati ​​dalla Siria rurale sono più conservatori di molti turchi, contribuendo alla re-islamizzazione del paese e, cosa più importante, si può contare per diventare elettori dell’AKP di Erdogan. I rifugiati si trovano in una posizione sproporzionata nella Turchia meridionale, che è anche territorio conteso tra la Turchia e il gruppo nazionalista curdo PKK (supportato da Israele e USA). Più non curdi entrano più questi aiutano la Turchia a tenere il territorio conteso.

Tieni presente che, mentre i rifugiati sono arabi, non è un problema per gli islamisti turchi. L’islam e l’islamismo sono cosmopoliti per cominciare, e la Turchia anatolica in particolare, ha ospitato numerosi rifugiati musulmani non turchi alla periferia di un impero in crisi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Questi “muhajir”, ad esempio i circassi del Caucaso o i musulmani slavi dei Balcani sono stati assimilati da tempo ed Erdogan conta che lo stesso sarà il caso dei siriani.

Naturalmente, tutto questo deve essere bilanciato dalle preoccupazioni elettorali immediate di Erdogan. Quindi a volte vedrai la Turchia chiudere il confine, persino sparare ai rifugiati che cercano di entrare, ma ciò non significa che ci sia un serio impegno o desiderio di vedere i siriani già in Turchia rimpatriare in toto.

Ed è per questo che a Erdogan non importa se la guerra in Siria continua, e ancora, e ancora.

Questo perché il problema dei rifugiati in Turchia è per lui un problema molto meno grave di quello che afferma.

Maggiori informazioni sulla situazione dei siriani in Turchia :

Il maggior numero di rifugiati

Dall’inizio del conflitto in Siria più di sette anni fa, la Turchia ha ospitato un numero costantemente crescente di rifugiati da quella guerra civile.

Oggi il paese ospita il maggior numero di rifugiati in tutto il mondo, raggiungendo oggi circa 4 milioni di persone . I siriani ne rappresentano circa 3,7 milioni, di cui il 44% sono bambini .

In prospettiva, il Pakistan ospita la seconda più grande popolazione di rifugiati a poco meno di 1,5 milioni ; la maggior parte di quei rifugiati sono afgani e somali . La Germania, che ha iniziato con una politica a porte aperte per i rifugiati siriani nel 2015, ospita poco più di 1 milione di rifugiati, poco più della metà dei quali sono siriani . Gli Stati Uniti hanno sempre più limitato il proprio numero per il reinsediamento dei rifugiati, con il maggiore impatto sui siriani.



Integrati nella vita turca

Il novantotto percento della popolazione siriana in Turchia vive in comunità locali , non in campi profughi o insediamenti di protezione temporanea . La situazione della popolazione di rifugiati siriani è considerata dalle Nazioni Unite “protratta” o di lungo termine , il che significa che il gruppo di rifugiati è stato esiliato per cinque o più anni in un paese che ha dato loro asilo.

La Turchia non riconosce ufficialmente i siriani come rifugiati ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati ; il paese riconosce solo i richiedenti asilo in fuga da persecuzioni in Europa. La Turchia ha istituito uno status di protezione temporanea che consente a tutti i siriani e gli altri richiedenti asilo di ricevere servizi pubblici , compresi l’assistenza sanitaria e l’istruzione. La Turchia sostiene di aver speso 45 miliardi di dollari per sostenere i rifugiati.

La Turchia ora consente anche a questa popolazione di essere impiegata legalmente , compresi lavori agricoli stagionali e zootecnia. Secondo le Nazioni Unite, dal 2016, quando è entrata in vigore la legge pertinente, ai siriani sono stati rilasciati oltre 60.000 permessi di lavoro . Si stima che tra i 500.000 e 1 milione di rifugiati siriani con status protetto lavorino attualmente in un’occupazione informale o irregolare . Alcuni siriani hanno ottenuto lo status di residente o addirittura di cittadinanza .

Le Nazioni Unite e centinaia di organizzazioni non governative internazionali, come Save the Children, forniscono anche assistenza alla Turchia e ai comuni locali, nonché direttamente ai rifugiati e alle loro comunità ospitanti. Anche le organizzazioni non governative turche sono molto attive.

I programmi offerti ai rifugiati coprono le esigenze alimentari di base, l’educazione, la formazione della lingua turca, l’assistenza sanitaria e l’assistenza legale, anche per le vittime di violenza domestica.

La sola UE ha investito oltre 2 miliardi di euro in finanziamenti umanitari per i rifugiati siriani.

La povertà persiste

Tuttavia, la situazione di molti rifugiati siriani in Turchia non è facile. Le Nazioni Unite stimano che oltre il 64% delle famiglie siriane nelle città vive vicino o al di sotto della soglia di povertà .

La sfida alla Turchia nell’ospitare una popolazione di rifugiati così ampia va oltre l’assistenza temporanea umanitaria, verso il futuro sociale ed economico del Paese . Molti comuni in Turchia hanno adottato programmi che cercano di integrare piuttosto che isolare i rifugiati, migliorando l’ambiente urbano per tutti gli abitanti. Esistono rischi per la stabilità sociale, politica ed economica per il paese se i rifugiati vengono emarginati e i reclami delle comunità ospitanti non vengono affrontati.

Alcune analisi indicano che molti turchi si aspettano che grandi porzioni di siriani rimangano nel paese, anche se il conflitto in Siria volge al termine.

Per tornare – o no

La Turchia ha la responsabilità ai sensi del diritto internazionale di non riportare i siriani in Siria se dovessero affrontare torture, violenze o persecuzioni. Questa regola di non ritorno – chiamata “non refoulement” – è un principio fondamentale del diritto internazionale relativo ai rifugiati e incorporato nelle norme sui diritti umani che vietano la tortura e altri trattamenti disumani.

Il principio è stato integrato nel diritto interno dalla Turchia nel 2011.

Pur non riconoscendo i siriani come rifugiati, la Turchia è obbligata a rispettare la regola del non ritorno, che è generalmente accettata da tutti i paesi . Ciò significa che qualsiasi mossa concreta da parte di Erdogan per restituire con forza un gran numero di siriani in Siria incontrerebbe una notevole resistenza da parte degli alleati turchi .

Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, la maggior parte dei siriani che vivono in Egitto, Libano, Giordania e Iraq sperano di tornare in Siria un giorno . Allo stesso tempo, alcuni studi sui siriani in Turchia indicano specificamente che molti hanno sentimenti positivi riguardo all’integrazione e vogliono rimanere in Turchia .

Mentre la Turchia affronta ancora la prospettiva di sanzioni statunitensi per l’invasione della Siria e l’operazione militare contro i curdi, l’attuale accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti mantiene intatto l’obiettivo della Turchia di una zona sicura al suo confine libera dai combattenti curdi . L’attuale situazione nel nord della Siria non è pacifica e si dice stia creando nuovi rifugiati che stanno fuggendo in Iraq.

Secondo le Nazioni Unite, il ritorno a casa in condizioni di sicurezza continua ad essere la soluzione di scelta per i rifugiati . Ciò richiederebbe un processo di pace internazionalmente accettato in Siria e un sistema volontario di rimpatrio dei rifugiati. Questo è lo scenario in cui i rifugiati siriani preferirebbero probabilmente tornare alle loro case.

Anche allora, sembra probabile che molti siriani rimarranno per sempre in Turchia.

Traduzione: Luciano Lago