Erdogan si vendica dell’Europa

da Redazione





di Stanislav Tarasov

Ankara, dopo aver iniziato ad attaccare l’Unione Europea con i rifugiati, sta cercando a tutti i costi di trascinare l’Europa in Siria, per non rimanere sola con Mosca. Ma l’UE ha assunto una posizione più severa nei confronti dei migranti rispetto al 2015 ed è pronta a difendere le sue frontiere esterne.

Dopo l’accordo di cessate il fuoco a Idlib, concluso a Mosca dai presidenti di Russia e Turchia, che è entrato in vigore dopo il vertice tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, il leader turco si reca a Bruxelles, dove terrà colloqui con il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Il tema centrale sarà l’attuazione dell’accordo sulla migrazione quattro anni fa. L’UE non ha mai pagato i 6 miliardi di euro promessi ad Ankara fino alla fine e si è rifiutata di rispettare la clausola sui viaggi senza visto per i cittadini turchi. Alla vigilia del ministero degli Esteri turco ha invitato i paesi europei ad adempiere agli obblighi previsti dall’accordo di migrazione del 18 marzo 2016 e a non impedire il movimento di rifugiati dalla Turchia al confine con la Grecia.

Erdogan ha dichiarato di aver respinto l’offerta di Bruxelles di fornire un ulteriore miliardo di euro. Quindi l’UE ha dichiarato che avrebbe stanziato ulteriori 500 milioni di euro oltre a questo miliardo. Tuttavia, Erdogan afferma che il suo paese ha speso $ 40 miliardi per i migranti, vale a dire molto più dei sette miliardi che la Turchia, secondo il suo presidente, ha ricevuto dal resto del mondo.

Gli europei hanno accusato Ankara di “ricatto” perché il problema dei rifugiati è stato identificato dalla Turchia dopo l’aggravarsi della situazione a Idlib. È percepita come la vendetta di Erdogan per la posizione assunta durante la crisi. Anche se la questione non è solo in Idlib. Secondo Bloomberg, Erdogan ha minacciato di “aprire le porte all’Europa” ai rifugiati siriani, “se l’UE non rinuncia alle aspre critiche sull’operazione militare di Ankara contro i curdi”.

Nel luglio 2019, la Turchia ha annunciato una sospensione temporanea dell’accordo di riammissione in risposta alle sanzioni dell’UE imposte perché Ankara ha iniziato i lavori di perforazione per trovare gas nelle acque contese vicino a Cipro. Infine, Erdogan ha cercato di collegare l’UE al problema della creazione di una “zona di sicurezza” lungo il confine turco-siriano al fine di spostare fino a due milioni di rifugiati lì,

“Ha deciso di pareggiare con tutti”, scrive la pubblicazione croata Advance. – Invade Idlib, conduce un intervento militare in Libia e vacilla sull’orlo del conflitto con la Russia. E ora ha anche assestato un “colpo da migranti” in Europa … Perché ha deciso subito tutto questo? Sembra che le relazioni tra Ankara e Washington si stiano riprendendo, e questa potrebbe essere la risposta. ”

Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha affermato che le persone che vengono mandate al confine greco non sono rifugiati dalla provincia siriana di Idlib, ma migranti turchi che vivono in Turchia da molti anni e hanno accusato Ankara di organizzare un’operazione pianificata per inviare migliaia di migranti a il confine.

Ricordiamo che in Europa solo nei primi dieci mesi del 2015 c’erano circa 1,5 milioni di migranti. Quindi questo numero è aumentato. Vale la pena notare che dopo l’invasione turca della Siria, circa 3,6 milioni di siriani si sono trasferiti in Turchia, molti dei quali intendono anche emigrare in Europa. Bruxelles, che in precedenza aveva supposto di risolvere i suoi problemi demografici ed economici con l’aiuto degli immigrati, non ha ancora “digerito” i migranti e i rifugiati, e alcuni paesi hanno avuto l’idea di rinunciare all’adesione all’Unione europea. L’Agenzia europea per la protezione delle frontiere esterne FRONTEX ha preparato un rapporto per i leader dell’UE, in cui si afferma che sarà difficile fermare i migranti anche se le autorità turche lo impediscono. Apparentemente, la situazione nei prossimi giorni non farà che peggiorare.

Migranti al confine in Grecia

Si sospetta che Erdogan stia attuando un certo piano per la radicale ristrutturazione dell’Europa attraverso la sua islamizzazione, che può essere utilizzata dai radicali che cercano di rafforzare la posizione dell’ISIS (un’organizzazione le cui attività sono vietate nella Federazione Russa) nel continente europeo. Ciò pone la questione di come Bruxelles continuerà a costruire relazioni con Ankara.

Dal 2015 al 2020, l’UE ha sviluppato diversi modelli su come prendere decisioni in materia di asilo o espulsione. Ma nessuno di quelle è stato realizzata. Era valido solo l’accordo tra UE e Turchia sui rifugiati. A questo proposito, la pubblicazione britannica The Guardian ritiene che Ankara, dopo aver lanciato un’offensiva utilizzando i rifugiati nell’UE, stia cercando a tutti i costi di “trascinare l’Europa in Siria per non rimanere sola con Mosca”.

Ma l’UE ha assunto una posizione più severa nei confronti dei migranti rispetto al 2015 ed è pronta a difendere la sua “frontiera esterna”. Forse Erdogan contratterà per guadagnare tempo per trovare una nuova soluzione. Gli verranno pagati i fondi promessi per i rifugiati. C’è anche un’altra opzione: avviare negoziati con il presidente siriano Bashar al-Assad ad alto livello politico e neutralizzare Erdogan.

Sembra che sia giunto il momento in cui è necessario ricordare il piano del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha sostenuto l’adeguamento della politica dell’UE nel conflitto siriano, anticipando i problemi con i rifugiati.

La decisione prevedeva un dialogo attraverso il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Siria con Assad, Mosca, Teheran, Ankara, Riyad e persino con la cosiddetta opposizione siriana moderata, per indicare ancora un’altra direzione nel processo di soluzione pacifica del conflitto in Siria. I tempi sono maturi per decisioni serie.

Fonte: Regnum

Traduzione: Sergei Leonov