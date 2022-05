Erdogan si oppone all’ingresso della Finlandia e Svezia nella NATO





Erdogan: La Turchia ora non può dire di sì alla Finlandia e alla Svezia che aderiscono alla NATO mentre sostengono il terrorismo. Inutile venire a farci visita.

l presidente turco ha parlato della decisione di Finlandia e Svezia di entrare a far parte del blocco militare del Nord Atlantico. Ricordiamo che Helsinki e Stoccolma hanno annunciato la loro intenzione di aderire alla NATO senza tenere referendum nei loro paesi. Ankara ha chiarito che avrebbero potuto accendere il “semaforo rosso” per l’adesione di entrambi questi paesi all’alleanza.

Secondo Recep Tayyip Erdogan, i rappresentanti delle delegazioni svedese e finlandese stanno iniziando a visitare la Turchia.

Vengono qui per convincerci? Che non si disturbino. Nessuno di questi paesi ha presentato una posizione chiara sulla lotta alle organizzazioni terroristiche.

Erdogan si riferisce chiaramente al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che Ankara considera terrorista ei cui rappresentanti la Svezia fornisce asilo.

Secondo Erdogan, la Turchia non può dire “sì” all’adesione alla Nato a quei Paesi che in realtà sostengono sanzioni contro la Turchia, “dando rifugio ai terroristi”, imponendo un embargo sulle forniture militari.

Terroristi curdi del PKK

La Turchia non può dire “sì” ora. Non si offendano e non si preoccupino di

venire a farci visite.

Ricordiamo che il giorno prima, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che “la maggioranza dei cittadini turchi è contraria all’ammissione di Svezia e Finlandia alla NATO”.

Non ci sono ancora dati sulla reazione delle autorità ufficiali di Finlandia e Svezia alla dichiarazione di Erdogan.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago