Erdogan minaccia la Grecia: la Turchia ha il potere militare per ‘strappare mappe immorali’

da Redazione

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha messo in guardia la Grecia dal rifiutare l’idea di condurre colloqui sulla disputa in corso nel Mediterraneo orientale, promettendo che altrimenti Atene sarà testimone della determinazione di Ankara di proteggere i suoi interessi nella regione.

“O capiranno il linguaggio della politica e della diplomazia, o lo capiranno sul campo con esperienze dolorose”, ha detto.

Erdogan ha continuato assicurando che la Turchia possiede un “potere politico, economico e militare” sufficiente per “strappare le mappe e i documenti immorali imposti” al paese, in un apparente riferimento alla mancanza di riconoscimento internazionale delle sue pretese di diritti sulle acque marittime al largo della costa cipriota.

La Turchia accusa Atene di “mentire” su colloqui falliti

I commenti del presidente arrivano sulla scia del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu che ha accusato la Grecia di “mentire”, quando ha affermato di non aver mai acconsentito a colloqui tecnici con la Turchia sulla questione mediterranea, che erano stati precedentemente annunciati dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

Ha affermato che Atene inizialmente ha accettato di prendere parte a questi colloqui organizzati dal capo della NATO, ma in seguito ha fatto marcia indietro sulla propria posizione. I funzionari greci hanno detto che accetterebbero i negoziati con la Turchia solo se il paese ritirerà tutte le sue navi militari dalle acque contese.

Lo sforzo di Stoltenberg avrebbe dovuto aiutare ad attenuare le tensioni nel Mediterraneo orientale vicino a Cipro, dove entrambi i paesi hanno schierato le loro forze militari nella regione in mezzo a una crescente discussione sui potenziali depositi di risorse.

Navi turche nel Mediterraneo

Ankara afferma di avere diritti esclusivi di zona economica su parti delle acque al largo di Cipro in base al suo accordo con la Repubblica non riconosciuta di Cipro del Nord. Atene, tuttavia, non riconosce queste affermazioni, con la maggior parte dei paesi dell’UE che appoggiano il proprio membro del blocco nella disputa.

La Turchia ha ripetutamente invitato la Grecia a risolvere la disputa territoriale al tavolo dei negoziati per evitare la possibilità di spargimenti di sangue e ha messo in guardia gli stati europei, in particolare la Francia, dall’ingerenza in quella che considera una questione bilaterale.

Questi appelli, tuttavia, hanno avuto scarso effetto poiché i paesi non sono riusciti a concordare lo svolgimento dei colloqui. Allo stesso tempo, le rispettive forze aeree delle nazioni hanno riferito di aver intercettato i rispettivi jet dal rinnovo della controversia nel luglio 2020, intensificando ulteriormente le preoccupazioni che la situazione di stallo potrebbe degenerare in un conflitto armato.



Nota: Entrambi i paesi fanno parte della NATO. La Francia ha preso posizione a favore della Grecia ma la Germania protegge la Turchia avendo forti interessi con quel paese . La UE foraggia la Turchia con parecchi miliardi per il problema dei migranti che Erdogan si era impegnato a trattenere ma che minaccia di inviare a milioni verso l’Europa.

Fonte: Al Masdar News

Traduzione: Luciano Lago