Erdogan: l’Occidente pagherà un prezzo pesante per i tentativi di isolare la Russia

In riferimento alla continua e ingiusta politica di isolamento della Russia, il leader turco sottolinea che “il prezzo sarà infinito”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato domenica che l’Europa pagherà un prezzo elevato per la sua politica di isolamento della Russia.

“Il prezzo sarà infinito. E questo prezzo viene sempre più pagato dall’Europa, e con essa dalla Polonia”, ha detto oggi Erdogan tramite l’emittente russa Russia 1 .

Le dichiarazioni di Erdogan hanno fatto seguito alle recenti affermazioni rilasciate dalla NATO secondo cui gli attacchi russi erano responsabili di quanto accaduto in Polonia.

Il 16 novembre , il leader turco ha affermato che i dati mostrano che la Russia non era responsabile del missile che è atterrato in Polonia.

“Per noi è importante che la Russia abbia detto: ‘Noi non c’entriamo niente.’ Inoltre, [il cancelliere tedesco Olaf] Scholz ha affermato durante la nostra riunione mattutina che questo incidente dovrebbe essere indagato in dettaglio. È anche importante che [il presidente degli Stati Uniti Joe] Biden abbia negato che il razzo appartenesse alla Russia”, ha detto Erdogan ai giornalisti a margine del G20 .

Il 12 novembre , Erdogan ha affermato che l’Occidente, con particolare enfasi sugli Stati Uniti, “stava attaccando la Russia quasi senza limiti”, ma Mosca ha comunque perseverato.

“La Russia non è uno stato normale, è uno stato potente. Naturalmente, l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, attacca la Russia quasi senza limiti. Di fronte a tutto questo, la Russia, ovviamente, sta resistendo. Ci stiamo anche provando per capire come possiamo aprire un corridoio per la pace da qui… Crediamo che il modo migliore per farlo potrebbe essere dal dialogo alla pace”, ha detto Erdogan ai giornalisti, aggiungendo che l’operazione militare speciale è stata una risposta alla minaccia che la Russia sente dall’espansione verso est delle basi e delle nazioni della NATO.

Il 18 novembre, Erdogan ha sottolineato che l’ incontro tra l’intelligence americana e russa che si è svolto lunedì ad Ankara ha svolto un “ruolo chiave” nel prevenire un’escalation sfrenata nella regione, riferendosi all’incidente missilistico in Polonia.

Fonte: Al Mayadeen English

Traduzione: Luciano Lago