Erdogan è a terra ma non è ancora uscito di scena

Il leader turco sta colpendo pericolosamente Cina e Russia, ma gli scontri potrebbero ancora fargli guadagnare i fondi esteri di cui ha bisogno per sopravvivere

Il presidente turco Tayyip Recep Erdogan ha molto di cui preoccuparsi. Sta finendo i soldi, i suoi vicini arabi stanno boicottando le sue esportazioni, ha provocato Russia e Cina e l’Unione Europea vuole sanzionarlo. Peggio ancora, il capofila nella corsa presidenziale americana, Joe Biden, dice che vuole deporlo.

Ma non si può ancora escludere ancora Erdogan. Il leader turco sa che può rendere costoso per i suoi nemici inseguirlo. Questo probabilmente spiega il sostegno della Turchia all’attacco dell’Azerbaigian all’enclave del Nagorno-Karabakh controllata dagli armeni, che si è trasformato in un’offensiva su vasta scala alla fine di settembre.

Secondo quanto riferito, la Turchia ha reclutato 1.000 mercenari siriani per il fronte del Nagorno-Karabakh, un promemoria del fatto che Erdogan ha i mezzi per creare problemi altrove nella regione, incluso nel Caucaso a maggioranza musulmana della Russia.

Potrebbe anche spiegare perché il Partito della Giustizia e della Libertà di Erdogan la scorsa settimana ha improvvisamente riscoperto la causa degli uiguri cinesi, una minoranza musulmana di lingua turca soggetta a un giro di vite completo da parte delle autorità cinesi, suscitando una dura protesta dall’ambasciata cinese ad Ankara.

Don Corleone teneva i suoi amici vicini ei suoi nemici più vicini; Cina e Russia fanno la stessa cosa, tranne per il fatto che non hanno amici. Soldati e appaltatori russi stanno combattendo le milizie sostenute dalla Turchia in Libia e Siria, ma la Russia ha bisogno dell’acquiescenza turca per il suo rafforzamento navale nel Mar Nero e il suo accesso al Mediterraneo attraverso lo stretto turco.

