Conflitto in Siria

ERDOGAN AFFERMA CHE GLI AEREI DA GUERRA F-16 E GLI HOWITZER T-155 SONO COINVOLTI NEGLI ATTACCHI CONTRO L’ESERCITO SIRIANO

da Redazione

Turchia e Russia forniscono dichiarazioni contraddittorie sulla situazione con gli attacchi dell’esercito siriano alle forze turche nella provincia siriana di Idlib. L’attacco ha ucciso e ferito diversi soldati turchi .

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia ha usato aerei da guerra F-16 e T-155 Fırt semoventi howitzers per colpire posizioni dell’esercito siriano. Secondo il presidente turco, le incursioni hanno ucciso tra 30 e 35 soldati siriani.

Ankara afferma che le forze turche che sono state attaccate dall’esercito siriano sono state schierate nella zona di Idlib in Siria al fine di contenere la situazione nella zona. In effetti, Ankara aveva inviato le sue truppe per impedire l’avanzata dell’esercito siriano nella città di Saraqib, tenuta dai miliziani, considerata una roccaforte di gruppi collegati ad al-Qaeda.

Commentando l’incidente, l’esercito russo ha affermato che gli aerei turchi non hanno violato il confine siriano , aggiungendo che non ha registrato alcun attacco alle posizioni delle forze governative siriane.

“Le unità militari turche hanno effettuato movimenti all’interno della zona di de-escalation di Idlib durante la notte dal 2 al 3 febbraio senza informare l’esercito russo. Sono stati attaccati dalle forze governative siriane che stavano effettuando attacchi contro i terroristi nell’area ad ovest dell’insediamento di Seracab ”, hanno detto i militari in una nota.

Secondo la parte russa, i militari russi e turchi stavano mantenendo contatti costanti per evacuare le truppe ferite in Turchia.

I media statali siriani hanno riferito degli attacchi turchi, ma hanno affermato che non ci sono state vittime nell’attacco.

La situazione si trova in fase di sviluppo.

Forze Siriane entrano a Idlib

Secondo la Press Tv

..Il presunto attacco è avvenuto dopo che la Turchia ha rafforzato la sua presenza nella regione e ha avvertito di un’offensiva militare se l’operazione in corso da parte delle forze del governo siriano contro i militanti Takfiri sostenuti dall’estero continua.

Il ministero della Difesa turco ha riferito che quattro soldati turchi erano stati uccisi e altri nove feriti in un intenso bombardamento da parte delle forze del governo siriano a Idlib lunedì scorso.

Erdogan ha dichiarato: “Abbiamo risposto in natura a questi attacchi e continueremo a farlo, sia con la nostra artiglieria che con i mortai”.

“Siamo determinati a continuare le nostre operazioni per la sicurezza del nostro paese, delle persone e dei nostri fratelli in Idlib”, ha detto ai giornalisti a Istanbul.

Il presidente turco ha detto che Ankara ha esortato Mosca, che sostiene l’armata siriana nell’offensiva “per mettersi da parte” nel crescente conflitto.

Il ministero della Difesa della Russia ha dichiarato che le forze armate turche sono state messe sotto il fuoco dalle forze governative siriane perché Mosca non era stata avvertita delle operazioni della Turchia a Idlib.

I recenti importanti progressi dell’esercito siriano a Idlib e le affermazioni da parte dei funzionari statali di continuare l’offensiva fino a quando tutti i terroristi pericolosi vengono espulsi dalla provincia hanno preoccupato seriamente la Turchia.

Damasco ha lanciato l’offensiva a Idlib, l’ultimo grande territorio terroristico detenuto in Siria, lo scorso agosto dopo che i miliziani hanno intensificato attaccando posizioni siriane e russe.

Venerdì, Erdogan ha urlato da un podio ad Ankara che il suo paese avrebbe lanciato un’operazione militare a Idlib se fosse continuata l’operazione di antiterrorismo in corso da parte delle forze governative siriane.

Idlib è dominata dal gruppo terrorista di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo che una volta era la versione siriana di al-Qaeda.

Nel settembre 2018, la Turchia e la Russia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco per creare una zona smilitarizzata a Idlib. La Turchia ha inoltre istituito una dozzina di punti di osservazione nella regione per sostenere il cessate il fuoco.

Secondo l’accordo di Sochi, tutti i militanti nella zona smilitarizzata che circonda Idlib, e anche parti delle province di Aleppo e della provincia centro-occidentale di Hama, avrebbero dovuto ritirare le armi pesanti entro ottobre 2018 e i gruppi Takfiri dovevano ritirarsi.

Tuttavia, la Turchia non ha adempiuto a nessuno dei suoi obblighi poiché i terroristi di Takfiri hanno continuato a governare con supremazia nelle regioni al di fuori del controllo del governo siriano.

L’offensiva siriana è arrivata dopo che le persone posizionate nella zona di de-escalation non hanno onorato il cessate il fuoco e hanno continuato a colpire i quartieri civili.

https://en.news-front.info/category/world/middle-east/

Fonti: South Front Press Tv

Traduzione e sintesi: Luciano Lago