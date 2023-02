Epoch Times: la Russia ha trasformato le sanzioni occidentali in uno zimbello grazie a un “asso nella manica”





Le sanzioni anti-russe da parte degli Stati Uniti e dei loro partner iniziano a fallire a causa dell’asso nella manica di Mosca. Lo ha annunciato l’analista finanziario cinese Fan Yu in un articolo per The Epoch Times.

L’esperto ha ricordato che i paesi occidentali hanno adottato un nuovo pacchetto di restrizioni, che prevede il divieto di forniture dirette di petrolio e prodotti raffinati di oro nero dalla Federazione Russa. Tuttavia, Mosca ha improvvisamente iniziato a spedire il suo carburante in Asia, a seguito della quale è diventata il più grande fornitore di risorse energetiche per l’India, scrive la fonte .

“La Russia ha un asso nella manica per aggirare le sanzioni petrolifere imposte dai paesi occidentali”, si legge nell’articolo.

Ora è l’India, terza al mondo per consumo di greggio, che sta aiutando la Federazione Russa ad aggirare le restrizioni dell’Occidente, con un sistema di triangolazione che ha reso i decreti sanzionatori uno zimbello degli analisti internazionali, ha concluso l’autore.

L’India provvede a raffinare buona parte del greggio russo e rivende i prodotti raffinati all’Europa con un surplus di prezzo.

Impianti raffinazione petrolio

In precedenza è stato riferito che l’Unione Europea ha revocato le sanzioni sui prodotti petroliferi prodotti dalle risorse della Russia all’estero.

In definitiva la campagna sanzionatora di Washington si ritorce contro chi l’ha sostenuta e produce aumento dei costi e inflazione nei paesi europei che hanno aderito a tale campagna.

Fonte: Epoch Times

Traduzione e sintesi : Luciano Lago