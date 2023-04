Entrambe le parti nella regione vedono ora come possibile una “grande guerra”

di Alastair Crooke

Gli eventi in Medio Oriente si sono evoluti rapidamente: un “decennio di cambiamento” è stato compresso in pochi mesi: è stato raggiunto un accordo globale tra Putin e Xi Jinping; La Cina ha mediato un accordo tra Iran e Arabia Saudita. Il presidente Raisi incontrerà il re Salman dopo l’Eid; Nello Yemen sono iniziati seri colloqui per il cessate il fuoco. Cina e Russia hanno convinto Turchia e Arabia Saudita a riabilitare il presidente Assad; il ministro degli Esteri siriano ha visitato Riyadh. L’Arabia Saudita si è avvicinata alla Cina; L’OPEC+ taglia l’offerta di greggio. E ovunque, dal Sud del mondo al Medio Oriente, il dollaro USA come valuta di scambio viene abbandonato a favore delle valute nazionali.

Si sta consolidando un nuovo paradigma.

Geopoliticamente, il grumo dell’egemonia occidentale nella regione è caduto dal muro e giace a pezzi a terra. Non tutti gli “uomini del re” (neoconservatori) riusciranno a rimettere insieme i pezzi.

E, su un altro livello, un asse di voci in tutta la regione (il giorno di Al-Quds) ha affermato in modo convincente e con una sola voce che l'”uovo” israeliano avrebbe dovuto stare attento, per evitare che possa cadere e rompersi anch’esso.

L’establishment della sicurezza israeliana – sebbene in termini in codice – vede questa prospettiva in modo altrettanto cupo. Moshe Ya’alon, ex ministro della difesa, ha recentemente affermato che i “radicali” nel governo israeliano vogliono una “grande guerra”; e quando Israele vuole una guerra, di solito la ottiene; e questa guerra sarà basata sulla questione palestinese, ha suggerito Ya’alon. Per coincidenza, l’intelligence militare israeliana è della stessa opinione: le possibilità di una “vera guerra” quest’anno aumenteranno.

In altre parole, gli eventi in Israele non sono più “controllati” da nessuno. Le forze “nuovamente” autorizzate del fanatismo sionista dei coloni e il diritto religioso di implementare Israele nella “Terra di Israele” non stanno per “scomparire” dalla scena. Non perseguono un progetto geopolitico razionale dell’Illuminismo, ma la “volontà di Yahweh”. E questa è una dinamica completamente diversa.

I radicali ebrei hanno aspettato decenni prima di salire al potere. Ora hanno i numeri necessari e non vogliono lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Gli Stati Uniti stanno esercitando enormi pressioni sul premier Netanyahu affinché abbandoni la “riforma” giudiziaria, che è la pietra angolare di tutto l’edificio della “Terra d’Israele”: un progetto che si basa sulla “ripresa” dell’intera Cisgiordania da mani dei palestinesi. Un’impresa che ha il potenziale per scuotere la regione fino in fondo e scatenare una guerra.

È un affare in cui la destra israeliana sospetta che la Corte Suprema potrebbe benissimo inserire una “chiave”. E avrebbe ragione.

Il presidente Biden, però, ha bisogno di un “conflitto” in Medio Oriente oltre alla guerra in Ucraina, a questo punto, come “buco in testa”. Circa 20 anni fa, l’ex primo ministro Sharon predisse che il potere statunitense nella regione si sarebbe indebolito e che alla fine gli Stati Uniti si sarebbero dimostrati impotenti a impedire a Israele di “prendere il controllo” della “Biblica Terra di Israele”. Questa intuizione si è probabilmente concretizzata in questo preciso “momento”.

È ovviamente possibile che Netanyahu tenti di fare marcia indietro . Il presidente del Consiglio ha spesso preferito la prudenza. Ma, realisticamente, può fare marcia indietro?

È ostaggio dei suoi compagni di coalizione – se vuole evitare la prigione – dai quali solo l’attuale composizione del suo governo può proteggerlo. In assenza di questa protezione, ne deriveranno inevitabilmente procedimenti legali. Non vi è alcuna indicazione che altri partner della coalizione siano disposti a schierarsi con Netanyahu, quasi ad ogni costo.

Non è difficile comprendere le origini della radicale intransigenza dei mizrahi nei confronti della Corte Suprema. I fautori di uno stato ebraico, piuttosto che di uno stato “democratico” (laico) equilibrato, hanno i numeri in mano. Li hanno ottenuti nel ciclo elettorale del 2019. Haredim, National Religious e Mizrahim avrebbero dovuto avere voti sufficienti per ottenere 61 seggi alla Knesset (la maggioranza).

Ma in quattro campagne elettorali, la “destra” non è riuscita a concretizzare la sua maggioranza, poiché i membri della Knesset arabo palestinese sono entrati nel gioco della formazione di coalizioni per impedire alla destra (che include i Mizrahim) di approfittare della loro superiorità numerica.

Il ministro Smotrich ha scritto all’epoca in un post su Facebook che se questa situazione persistesse, la destra rimarrebbe per sempre una minoranza.

È il desiderio di garantire che la maggioranza raggiunga il potere che sta guidando l’agenda per neutralizzare la Corte Suprema ed espellere i partiti arabi dalla Knesset. È allora – e solo allora – che l’establishment laico e liberale ashkenazita può essere sconfitto (da questo punto di vista) e può nascere uno stato ebraico nella terra biblica di Israele.

Se anche quello stato risulta essere “democratico”, va bene, ma qualsiasi attributo democratico sarebbe interamente sussidiario alla sua “ebraicità”.

