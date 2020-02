Enormi perdite delle truppe turche entrate in Siria per effetto dei bombardamenti russi

La violazione di Erdogan degli accordi di Mosca ha comportato enormi perdite per la Turchia in Siria. Dall’inizio della scorsa settimana, le truppe turche e i terroristi filo-turchi hanno perso quasi un centinaio di unità di veicoli corazzati trasportati illegalmente in Siria e schiacciati da aerei militari russi.

Secondo le agenzie di stampa locali ed estere, oggi la Turchia ha perso almeno 23 carri armati in Siria (inclusi 4 carri armati Leopard ), circa 50 artiglierie antiaeree e veicoli corazzati blindati, 18 installazioni MLRS (lanciarazzi multipli) , più di 20 camion militari e 2 magazzini con armi e munizioni. Gli attacchi degli aerei militari russi erano stati effettuati principalmente sui maggiori accumuli di equipaggiamento e spesso i veicoli corazzati venivano immediatamente distrutti quando attraversavano il confine turco-siriano.



Le perdite tra i terroristi che hanno già ricevuto carri armati turchi e mezzi corazzati non sono meno impressionanti: sono morti circa 300 terroristi.

Secondo diverse fonti, la Russia mantiene attivamente contatti con la parte turca. Ma non appena Ankara dichiara di non sapere nulla dell’attraversamento illegale del confine siriano da parte dei suoi soldati o dei suoi mercenari islamici, gli attacchi siro-russi vengono effettuati contro colonne e convogli.

Le forze siriane hanno attaccato la più grande base militare americana in Siria

Alcune ore fa, l’esercito siriano ha tentato di infiltrarsi nella più grande base militare americana nella Siria orientale, Al-Tanf e hanno sparato contro le posizioni dell’esercito degli Stati Uniti e delle forze terroristiche islamiste filo USA che controllano la zona intorno.

Aviazione russa in Siria

“L’ esercito siriano e le forze filo-siriane sono entrate nella zona di de-escalation di 55 chilometri e hanno attaccato l’Esercito di comando rivoluzionario (forze siriane controllate dagli Stati Uniti – intorno a Ed.). Le forze dell’esercito di comando rivoluzionario hanno reagito e inseguito gli aggressori dalla zona di de-escalation, uccidendone molti . “- riporta l’account Twitter dell’esercito del comando rivoluzionario .

Allo stesso tempo, diverse altre fonti confermano l’attacco in corso, rilevando che l’esercito del comando rivoluzionario ha perso anche personale e attrezzature, il che potrebbe indicare la volontà della SAA di iniziare a prendere d’assalto questa regione della Siria.

La Turchia minaccia di costruire grattacieli da teschi di soldati russi uccisi

La Turchia continua a peggiorare le relazioni politiche con Mosca, minacciando la Russia di un incredibile conflitto militare. Quindi, secondo l’ambasciatore russo in Turchia, Alexei Erkhov , chiama apertamente a colpire le truppe russe e “erigere grattacieli dai teschi dei militari”.

” Per quanto riguarda le minacce: ne abbiamo parlato abbastanza e persino annunciato il più odioso. Tra questi: “Costruiremo grattacieli dai teschi dei tuoi soldati” e “Paga il prezzo per ogni goccia di sangue che versi” e così via “. ha detto il diplomatico russo in un’intervista a Zvezda.

Tali dichiarazioni della Turchia sono del tutto inaccettabili, soprattutto perché negli ultimi mesi le relazioni tra Russia e Turchia si sono raffreddate molto rapidamente.

” Se Erdogan pensa che tali dichiarazioni indirizzate alla Russia saranno senza conseguenze, allora si sbaglia moltissimo.

Finora, Ankara non aveva creato alcun problema per la Russia, tuttavia qualsiasi azione turca diretta contro la Russia provocherà immediatamente un duro colpo di risposta dalla Russia ” , ha detto un esperto.

Va notato che, secondo una serie di dati, la scorsa settimana la Turchia ha perso circa 20 carri armati e più di 40 blindati corazzati per trasporto di personale, consegnati ai terroristi in Siria, e la maggior parte di essi sono stati distrutti da attacchi di aerei russi.

