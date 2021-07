Enormi forze aeree e navali: l’esercito americano si prepara a un massiccio attacco alla Cina





Enormi forze di aviazione e marina: l’esercito americano si prepara a un attacco su larga scala alla Cina | primavera russa

Nel prossimo futuro, nell’Oceano Pacifico si terrà un’esercitazione navale su larga scala della Marina degli Stati Uniti chiamata “Exercise Pacific Iron 21”, in cui i marinai della seconda, terza, sesta, settima e decima flotta, nonché le forze di spedizione del Corpo dei Marines, parteciperanno a questa esercitazione.

Per quanto riguarda il personale, 25mila milirari saranno coinvolte in 30 navi da guerra e sottomarini, tra portaerei e promettenti navi senza pilota (Autonomous Littoral Connector). L’aviazione e la marina giocheranno un ruolo importante nelle esercitazioni. Un numero senza precedenti di caccia F-22 sarà schierato nella regione del Pacifico.

E tutto questo per elaborare il piano di una futura guerra contro la Cina.

Gli esercizi inizieranno alla fine di questa estate. Si distingueranno inoltre delle altre esercitazioni per il fatto che oltre ai partecipanti reali, quelli virtuali, operando da remoto, saranno coinvolti anche in Pacific Iron 21.

Il portavoce della Marina degli Stati Uniti, il tenente comandante Tabitha Clingensmith, parla degli obiettivi dell’esercitazione:

“L’esercizio Pacific Iron 21 utilizzerà una tecnologia simile a quella che si vede in un ambiente di gioco virtuale per espandere la partecipazione attraverso la comunicazione virtuale tra le unità e i militari di tutto il mondo per riprodurre meglio la scala realistica degli scenari con cui il team della Marina e del Corpo dei Marines potrebbe scontrarsi in futuro”.

Vorrei capire di quali scenari sta parlando la signorina Clingensmith e di quale portata gli USA stanno pianificando un’operazione contro la Cina.

È chiaro che gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le crescenti capacità e la potenza di combattimento della marina cinese. Pechino sta costruendo fregate, cacciatorpediniere e incrociatori dotati di armi missilistiche guidate a un ritmo disumano. In termini di numero di portaerei, la Cina sta chiaramente cercando di raggiungere gli Stati Uniti. Si prevede che entro il 2025 la Marina della RPC avrà a sua disposizione sette portaerei. Gli Stati Uniti sono ora undici.

Ma torniamo agli insegnamenti.

L’Aeronautica degli Stati Uniti sta schierando un’enorme forza di caccia, tra cui un numero senza precedenti di F-22, a Guam per l’addestramento nella guerra con la Cina.

Dieci F-15E del 389th Fighter Squadron di Mountain Home, Idaho, sono già alla base aeronautica di Andersen a Guam.

Venticinque F-22 di due squadroni – 525 Fighter Squadron alla base comune di Elmendorf-Richardson, in Alaska, e 199th Fighter Squadron, parte dell’Hawaiian Air National Guard alla base congiunta di Pearl Harbor Hickham – dovrebbero arrivare a breve.

Due aerei da trasporto militare C-130J del 374th Air Wing della base aerea di Yokota (Giappone) accompagneranno i caccia.

Sono il C-130 e altri velivoli di supporto che sono fondamentali per ciò che accadrà dopo.

Come parte dell’esercitazione, tutti i caccia di cui sopra saranno schierati in quattro aeroporti. Tre di loro sono a Guam. Uno, l’aeroporto internazionale di Tinian, si trova a 120 miglia a nord di Guam. È l’unico aeroporto civile in questo schema e si trova nelle Isole Marianne Settentrionali.

Base USA di Diego Garcia

Basi per il combattimento mobile nella regione del Pacifico

Secondo il piano, gli aerei da combattimento si eserciteranno nello schieramento dagli aeroporti con un regime operativo duro e lanceranno sortite da questi.

Non ripetere la vergogna di Pearl Harbor

Negli ultimi anni, la principale preoccupazione del Pentagono è che nelle prime ore della guerra nella regione del Pacifico (e Washington la sta preparando e pianificando), le forze missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese (PLA) possano lanciare decine di missili balistici sulle grandi basi americane, inclusa la base di Andersen. …

Secondo il nuovo concetto di “uso manovrabile in combattimento”, gli aerei americani saranno dispersi su dozzine di piccole piste di atterraggio nel Pacifico occidentale con l’unico scopo di rendere più difficile il compito per i cinesi. Alcuni di questi aeroporti, come Northwest Field a Guam, sono rimasti in funzione dalla seconda guerra mondiale.

“L’US Air Force ha praticato questo concetto di dispersione per molti anni, ma raramente con così tanti caccia, per non parlare di così tanti caccia stealth”, scrive l’editorialista militare David Akes in una colonna per Forbes.

L’F-22, come tutti gli aerei da combattimento stealth, richiede una manutenzione lunga e fastidiosa tra le sortite. E in un aeroporto senza laboratori speciali, questo può essere un compito impossibile.

È qui che torniamo al motivo per cui i C-130 erano necessari negli esercizi.

Dopotutto, una cosa è far atterrare un gruppo di F-22 su una pista abbandonata e montare le tende per gli equipaggi e il personale di servizio. Ed è tutt’altra cosa fornire ad aerei e piloti cibo, carburante, pezzi di ricambio e munizioni.

Al fine di mantenere la prontezza al combattimento negli aeroporti “difficili” durante la guerra, l’Air Force dovrà costantemente rifornire le scorte di letteralmente tutto, dal cibo alle munizioni e ai pezzi di ricambio.

Un altro problema per gli americani è che molte delle potenziali basi periferiche che l’Air Force ha identificato per un possibile utilizzo in combattimento si trovano a centinaia di miglia da probabili zone di guerra nelle Filippine e nel Mar Cinese.

F-22 Raptor sul Mar della Cina

I caccia avranno bisogno del supporto di aerei cisterna, e in gran numero.

Queste navi cisterna sono troppo grandi per essere utilizzate in sicurezza da aeroporti inadatti in ambienti difficili.

Mentre gli americani possono disperdere i loro caccia per proteggerli dai missili cinesi, sarà molto più difficile con le petroliere e gli aerei da trasporto.

In una parola, gli Stati Uniti hanno problemi più che sufficienti nella regione del Pacifico, ma la cosa principale non è in questo, ma nel fatto che si stanno preparando per i grandi eventi in questa regione, e delineano una serie di problemi e preparano per risolverli. Il prossimo esercizio mostrerà se la predisposizione che hanno fatto gli Stati Uniti sia adeguata ad uno scenario di guerra con la Cina.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov