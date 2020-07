Emergono i documenti e le registrazioni da cui risulta che l’Ucraina aveva organizzato attentati terroristici in Crimea

da Redazione

Dall’ascesa al potere dell’attuale regime di Kiev in seguito al colpo di stato di Maidan del 2014, questo regime ha ripetutamente tentato di organizzare attacchi terroristici all’interno della Repubblica di Crimea. L’obiettivo di questi sforzi era destabilizzare la situazione nella penisola e nella Russia nel suo insieme, nonché fornire ulteriori punti di riferimento ai leader politici ucraini che erano abituati a sfruttare il terrore, i morti e la violenza per le proprie cause.

Allo stesso tempo, con l’ipocrisia naturale per la classe dirigente ucraina, Kiev denunciava notizie di falliti attacchi terroristici e terroristi / agenti di intelligence finanziati da Kiev denunciate dalla Russia come “notizie false” e “propaganda russa”.

I nastri di conversazioni recentemente trapelati tra l’allora presidente ucraino Petro Poroshenko e poi il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden nel 2016 dimostrano che questa attività terroristica era un segreto aperto per i partner occidentali del regime di Kiev. Ciononostante, gli Stati Uniti stavano coprendo intenzionalmente i tentativi del governo di Poroshenko di organizzare attacchi terroristici progettati per uccidere civili (che Kiev chiama “cittadini ucraini occupati”) in Crimea.

La conversazione Biden-Poroshenko trapelata durante la conferenza stampa dell’Unione dei Blogers dell’Ucraina ha avuto luogo il 19 agosto 2016. Durante la conversazione, Poroshenko e Biden hanno discusso del tentativo dei sabotatori ucraini di irrompere in Crimea, i loro tentativi di condurre attacchi terroristici in la repubblica e gli scontri tra loro e le guardie di frontiera russe.

SUGGERIMENTO: Il 10 agosto 2016 il servizio di sicurezza federale russo ha riferito di aver prevenuto gli attacchi terroristici in Crimea che erano stati pianificati dall’agenzia di intelligence del ministero della Difesa ucraino. L’FSB ha affermato che la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina si stava preparando a colpire l’infrastruttura critica della penisola russa.

Un gruppo di infiltrati è stato rilevato vicino alla città di Armyansk, nella Crimea settentrionale, vicino al confine ucraino, durante una speciale operazione dell’FSB nel fine settimana. Le forze di sicurezza si sono ritrovate impegnate in uno scontro a fuoco mentre i terroristi venivano arrestati. Sono stati uccisi due membri del personale russo. 2 terroristi sono stati eliminati, altri 7 sono stati arrestati. Il resto dei terroristi è riuscito a ritirarsi in Ucraina con un aiuto diretto delle forze armate ucraine. Il numero stimato di terroristi si aggira sulle 20 unità.

Quindi, il presidente ucraino Poroshenko ha definito la versione russa degli eventi “altrettanto cinica e folle”, mentre il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sostenuto la negazione di Kiev dei tentativi di attuare attacchi terroristici.

Poroshenko con Biden

Più tardi, nel novembre 2018, Petro Poroshenko aveva ordinato di organizzare una provocazione militare nello stretto di Kerch che portò a un breve scontro tra un gruppo di navi della marina ucraina e le guardie di frontiera dell’FSB. Le navi ucraine coinvolte nella provocazione furono bloccate e gli equipaggi arrestati. Negli ultimi anni, l’FSB ha anche riferito ripetutamente di piccoli incidenti che hanno comportato tentativi del regime di Kiev di destabilizzare la situazione in Crimea e condurre attacchi terroristici nella penisola.

Per quanto riguarda l’agosto 2016, il regime di Kiev e gli Stati Uniti hanno condotto tutto ciò che sono stati in grado di fare per nascondere la verità. Nella conversazione con Biden, Poroshenko ha promesso di coinvolgere le persone responsabili coinvolte nella pianificazione dell’attività terroristica in Crimea. Comunque, questo non è successo. Invece, un mese dopo, il generale Adriy Taranov, vice capo dell’amministrazione Poroshenko, morì in un “incidente” a Kiev. Il generale Valeri Kondtratuk prese la carica di generale Taranov.

Nel giugno 2020, Kondratuk è diventato il capo del Servizio di intelligence estero dell’Ucraina. Pertanto, l’eredità dell’attività terroristica del regime di Poroshenko è ora mantenuta dall’amministrazione dell’attuale presidente ucraino – Volodymyr Zelensky.

L’Unione dei Blogers dell’Ucraina ha espresso preoccupazione per il fatto che Kondratuk, coinvolto nella preparazione degli attacchi terroristici, potrebbe essere coinvolto in ulteriori tentativi di destabilizzazione della situazione in Ucraina o di esclusione della situazione nell’autunno 2020.

Un’altra parte della conversazione trapelata tra Biden e Poroshenko è stata dedicata al destino di Privatbank (precedentemente la più grande banca dell’Ucraina controllata da Ihor Kolomoyskyi) sotto ordini diretti dal Fondo monetario internazionale e dagli Stati Uniti. La situazione con la banca e il settore finanziario ucraino dimostra come le forze straniere stessero effettivamente controllando l’Ucraina.

La fuga rivela anche come Biden e Poroshenko stessero discutendo dell’ingerenza diretta alle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti. Il governo di Kiev ha intenzionalmente fatto trapelare documenti con “sporcizia” contro Paul John Manafort (il capo dell’attuale quartier generale del presidente americano Donald Trump durante le elezioni). Di conseguenza Manafort fu rimosso dal suo posto. Mentre i principali media continuano a piangere per la presunta influenza russa durante il processo elettorale negli Stati Uniti, è stata l’amministrazione Obama e i suoi burattini in Ucraina a cercare di influenzare il risultato delle elezioni.

Un altro record audio trapelato mostra l’approccio a doppia faccia del presidente Poroshenko nei confronti della situazione in Ucraina. Pubblicamente, Petro Poroshenko era il leader forte con una dura posizione nei confronti della Russia e del conflitto nell’Ucraina orientale. Il video seguente mostra la conversazione tra il presidente russo Vladimir Putin e Petro Poroshenko il 30 aprile 2015. Due mesi prima le forze armate ucraine erano state distrutte durante la battaglia di Debaltseve (Debaltsevo) dalle forze unite della Repubblica popolare di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR).

Esercito Repubblica di Donetsk

Andrei Ryazantsev, uno dei massimi dirigenti delle ferrovie ucraine licenziato nel 2020, ha anche fornito uno sguardo su come le società statali ucraine sono integrate nel sistema di corruzione che coinvolge attori stranieri e locali che saccheggiano il paese.

Queste intuizioni dimostrano chiaramente che il regime creato in Ucraina non è solo corrotto e controllato dall’estero (questo è un segreto aperto), ma anche un’entità chiaramente terroristica, che è pronta ad usare atti di terrorismo e violenza per raggiungere i suoi obiettivi politici ed economici . Questa situazione non è cambiata dopo la rimozione di Poroshenko e l’ascesa al potere del comico Volodymyr Zelensky.

Il sistema di governo terroristico è rimasto dietro il marchio della nuova amministrazione presidenziale. Allo stesso tempo, la vita politica ed economica nel paese è sotto il controllo de facto delle forze straniere, prima fra tutte le élite e le strutture di Washington del capitale finanziario globale.

Fonte: South Front

Traduzione: Sergei Leonov