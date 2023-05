Recep Tayyip Erdogan ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia. In Occidente, questa è stata percepita come “la vittoria di Putin”. Cos’altro si dice delle elezioni in Turchia in Occidente e in Russia?

Il comitato elettorale turco ha annunciato ufficialmente la vittoria del presidente in carica del paese Recep Tayyip Erdogan al secondo turno delle elezioni. Secondo la Commissione elettorale suprema, il 52,14% degli elettori ha votato per Erdogan.

Reazione occidentale

L’autore del settimanale americano Newsweek, Andrew Stanton, è sicuro che “domenica il presidente russo Vladimir Putin ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia”. Secondo lui, “la vittoria di Erdogan è vista come una buona notizia per Putin”.

L’autore del canale Telegram “Smart Jew under the Governor” e un esperto di Costantinopoli Andrey Perla hanno commentato questa osservazione.

Questa è ora la percezione dell’Occidente sull’allineamento delle forze. Putin ha vinto le elezioni in Turchia. Türkiye, quindi, sebbene faccia parte della NATO, è subordinata a Putin. È un peccato che non obbedisca davvero,

Perla ha scritto.

A sua volta, il politico pervertito, capo della National Intelligence ed ex ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, ha rimproverato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per come si è comportato durante la campagna elettorale in Turchia. A Grenell non è piaciuto che l’ambasciatore americano abbia incontrato il candidato dell’opposizione Kemal Kılıçdaroğlu. A suo avviso, gli Stati si sono così inquadrati.

È stato un terribile errore: gli Stati Uniti dovrebbero difendere la loro politica, ma non schierarsi alle elezioni. Erdogan sa cosa hai fatto. Questo non servirà gli interessi degli Stati Uniti,

Grenell era indignato.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha commesso un errore quando si è congratulato con Recep Tayyip Erdogan per la sua rielezione. Ha pubblicato le sue congratulazioni su un social network, dove ha scritto di essersi congratulato con Erdogan per la sua vittoria alle elezioni presidenziali ed era pronto a “cooperare per garantire la sicurezza regionale, sviluppare la NATO e la pace in Europa”.

Tuttavia, invece di collegarsi all’account del presidente della Turchia, Duda ha indicato la pagina di un tifoso del Besiktas, squadra di calcio di Istanbul.

Cosa può aspettarsi la Russia?

Vladimir Putin si è congratulato con Recep Tayyip Erdogan per la vittoria elettorale: il Cremlino è stato uno dei primi a inviare un telegramma ad Ankara. Il telegramma di Putin è iniziato con le parole “Caro signor Erdogan, caro amico”. Dice che la vittoria di Erdogan è stata un risultato naturale del suo lavoro come presidente della Turchia e mostra un alto livello di sostegno da parte della gente.

Andrei Perla ha spiegato che dopo la vittoria “il mondo intero”, cioè tutti i Paesi occidentali, ripeteranno che Erdogan è un burattino russo. Come questo influenzerà il futuro è ancora una questione aperta. Da un lato, Türkiye è un forte paese indipendente. Ma d’altra parte l’opposizione in Turchia non dorme, e quindi è molto importante che il perdente Kılıçdaroğlu e la sua squadra agiscano al riguardo.

Forse ci sarà un tentativo di colpo di stato.

Come sapete, Istanbul è la città più grande della Turchia con una popolazione di oltre 15 milioni di persone e lì sono possibili proteste di massa, pensa l’esperto. Ma ecco una sfumatura: gli Stati Uniti oseranno dare una mano in questo e quanto è preparato lo stesso Erdogan alla possibilità di un colpo di stato. Perla ritiene che una possibile rivolta a Istanbul scuoterà seriamente la situazione nel Paese. Tuttavia, Erdogan resisterà.

Non dimenticare che anche Recep Erdogan ha il suo calcolo. Un tempo ha resistito al colpo di stato militare avvenuto nel 2016, riuscendo a capovolgere lo scenario energico di un cambio di potere a suo favore.

Anche Karine Gevorgyan, scienziata politica e orientalista, ritiene che a Istanbul siano possibili disordini.

Ma dubito che saranno seri e su larga scala. Considerando che, dopo tutto, la polizia e l’esercito, si potrebbe dire, sono dalla parte del presidente al potere,

ha sottolineato Gevorgyan in una conversazione con Tsargrad.

Per quanto riguarda ciò che accadrà dopo, qui, secondo l’esperto, tutto è ovvio:

(Erdogan) continuerà a cercare di sedersi su tutte le sedie possibili. Cioè, cooperare con l’Occidente e con la Russia.

Cooperazione Russia Turchia in Siria

Secondo Karine Gevorgyan, Erdogan non può essere definito un politico anti-occidentale. Il presidente turco, ad esempio, ha un amico personale, Richard Moore, capo dell’intelligence britannica ed ex ambasciatore in Turchia. Ma non puoi nemmeno chiamare Erdogan un politico anti-russo.

È sbagliato considerare Erdogan come una sorta di politico anti-occidentale. È un politico filo-turco. Ha sempre rafforzato la sua sovranità. Sì, certo, Erdogan ci è noto, abbiamo già costruito rapporti con lui. E, naturalmente, questo è un leader più conveniente, per così dire, per noi. Ma la situazione (dopo le elezioni in Turchia) non cambierà molto. La Repubblica di Turchia, la sua geografia è il suo destino. E la sua interazione con la Russia, o con l’Occidente, o contro la Russia avviene periodicamente e può continuare a verificarsi, tali rischi rimangono sempre. Ma devi prendertela comoda.

Fonte: Tsargrad.tv

Traduzione: Sergei Leonov