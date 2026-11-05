Elezioni negli Stati Uniti: L'”Onda Democratica” travolge Trump

Sebbene lo spoglio definitivo sia ancora in corso, le maggioranze sono già state assegnate e i Democratici si sono assicurati il ​​controllo di entrambe le camere: alla Camera dei Rappresentanti, il gruppo democratico detiene 228 seggi contro i 139 dei Repubblicani.

I risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno sconvolto qualsiasi previsione ed hanno sancito la vittoria del Partito Democratico, superando le anticipazioni dei sondaggi e scatenando reazioni immediate a livello internazionale.

In Israele, organi di stampa come Canale 14 hanno riconosciuto che questa vittoria rappresentava un duro colpo sia per l’amministrazione Trump che per gli interessi del Paese, sottolineando che l’avanzata democratica aveva superato ogni previsione iniziale.

Sebbene lo spoglio dei voti sia ancora in corso, le maggioranze sono già state consolidate e i Democratici si sono assicurati il ​​controllo di entrambe le camere. Al Senato, il gruppo democratico ha conquistato 54 dei 100 seggi, contro i 44 ottenuti dai Repubblicani, dopo aver prevalso in stati chiave come Michigan, Iowa, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Ohio, Kansas, Georgia e Texas.

Alla Camera dei Rappresentanti, i Democratici detengono 228 seggi contro i 139 dei Repubblicani, consolidando così una maggioranza in grado di ostacolare l’agenda del presidente, avviare indagini e influenzare la politica estera. Nel frattempo, le elezioni per i governatori hanno lasciato 24 stati sotto amministrazione democratica e 13 sotto controllo repubblicano.

Sconvolgimenti politici storici in Texas e Kansas

La mappa elettorale ha subito profonde trasformazioni in aree tradizionalmente conservatrici. In Texas, il seminarista presbiteriano James Talarico ha sconfitto Ken Paxton, diventando il primo democratico a rappresentare quello stato al Senato federale in 38 anni.

Anche in Texas la democratica Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore repubblicano Greg Abbott, ponendo fine a tre decenni di dominio conservatore e diventando la prima donna di origine latina a ricoprire tale carica. Nel frattempo, in Kansas, Adam Hamilton ha interrotto un’assenza di rappresentanza democratica al Senato durata quasi un secolo.

In questo contesto, Donald Trump affronterà gli ultimi due anni della sua presidenza con un’opposizione legislativa rafforzata. Fattori come l’insoddisfazione dei cittadini per la situazione economica, i prezzi della benzina, l’accordo sul nucleare iraniano, l’immigrazione, la corruzione governativa e la stanchezza politica hanno spinto gli elettori a far passare aree chiave sotto il controllo dei Democratici, anche quelle aree che avevano ampiamente sostenuto il presidente nel 2024.

Lo smacco per Trump ed i suoi sostenitori non poteva essere più forte.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago