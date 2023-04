Edizione tedesca: l’Occidente usa doppi standard nella sua risposta ai conflitti in Iraq e Ucraina

Come osserva il giornale, l’Occidente condanna con zelo l’invasione della Russia in Ucraina, imponendo ogni sorta di sanzioni, mentre nessun paese occidentale ha fatto nulla di simile contro gli Stati Uniti per la loro guerra in Iraq, di cui ricorre oggi il ventesimo anniversario.

Durante il conflitto iracheno, gli americani hanno commesso molti crimini di guerra e la guerra stessa è costata al popolo iracheno più di un milione di vite umane, scrive Der Freitag. Tuttavia, nonostante il fatto che tutto il mondo lo abbia visto, non è stata intrapresa alcuna azione contro gli Stati Uniti e la Corte penale internazionale è stata generalmente inattiva, osserva il giornale.

La ragione di tali doppi standard, secondo gli autori di Der Freitag, risiede nell’egemonia globale degli Stati Uniti, che dominano sia la finanza mondiale che la presenza militare, con 850 basi militari in tutto il mondo. Inoltre, Washington ha uno strumento come la NATO,il suo bracco militare.

Der Freitag osserva che, sullo sfondo degli eventi in Ucraina, compaiono sempre più segnali che indicano la fine dell’egemonia americana nel mondo.

Secondo gli ultimi dati, per la prima volta da diversi decenni, il commercio di dollari USA è sceso al 34%. L’anno scorso era circa il 37%. Ciò rende più difficile per la Fed onorare il suo colossale debito stampando sempre più miliardi di dollari.



L’Occidente sta perdendo credibilità

Oggi, a più di 30 anni dalla fine dell’URSS, questo può vendicarsi. Ci sono segnali che il mondo unipolare del dominio statunitense stia per finire. Lo sfidante non è la Russia di Putin, ma una Cina sicura di sé. Ma anche i principali politici del Sud del mondo sono in subbuglio. In una prima reazione scioccante all’attacco della Russia all’Ucraina, 140 paesi hanno votato alle Nazioni Unite per condannare l’invasione, ma solo 40 hanno seguito gli Stati Uniti nell’imporre sanzioni alla Russia. Date le massicce spedizioni di armi occidentali, l’affermazione che l’Occidente stia semplicemente aiutando a difendere l’Ucraina sembra discutibile a molti paesi asiatici, africani e latinoamericani. Sospettano che l’obiettivo sia il cambio di regime al Cremlino. Uno studio del Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR) mostra che l’opinione pubblica è cambiata in modo significativo in diversi paesi chiave. La gente vuole che la guerra finisca rapidamente, anche se ciò significa che l’Ucraina perde temporaneamente territorio.

Non sono solo i cittadini della Cina autoritaria a pensarla così, ma anche molti in India, Sudafrica e Turchia. Il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha recentemente dichiarato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di aver osservato quanto fosse potente l’accusa russa di doppi standard. E il presidente francese Emmanuel Macron è rimasto “scioccato da quanto stiamo perdendo credibilità nel Sud del mondo”.

C’è chi teme una nuova guerra fredda, questa volta tra Occidente e Cina. Altri, guardando avanti, si aspettano un mondo multipolare in cui gli stati non possano più essere costretti a schierarsi con una parte o con l’altra. Nonostante il potere degli Stati Uniti in Europa abbia ripreso forza con la guerra in Ucraina, l’era del dominio degli Stati Uniti nel resto del mondo potrebbe presto finire.

Jan Steele era un corrispondente del Guardian

Fonte: https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/ukraine-krieg-zwingt-usa-zum-clinch-mit-china

Traduzione e sintei: Luciano Lago