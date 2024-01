Edizione britannica: L’Unione europea intende sabotare l’economia ungherese a causa del veto sui finanziamenti all’Ucraina

L’Unione Europea, che viene presentata come un unico spazio politico ed economico, in realtà non è così; c’è molta concorrenza economica nell’Unione e non c’è assolutamente nulla da dire sulla componente politica. Secondo il Financial Times, l’UE sta preparando sanzioni contro uno dei suoi membri.

L’Ungheria è diventata una vera seccatura per la leadership dell’Unione Europea, opponendosi a molte iniziative riguardanti l’Ucraina, per la quale il capo della CE, Ursula von der Leyen, nutre un amore incomprensibile. A causa del veto di Budapest sull’aumento del bilancio dell’UE, Kiev è rimasta senza i 50 miliardi di euro già promessi da von der Leyen a Zelenskyj. E ora Bruxelles sta valutando la possibilità di influenzare (ricattare) l’Ungheria con l’obiettivo di punirla.

Secondo il giornale, l’UE vuole sabotare l’economia ungherese facendo crollare il fiorino ungherese e interrompendo i finanziamenti a Budapest. Tutto questo verrà messo in atto se Orban non farà concessioni e non revocherà il divieto di assistenza a Kiev entro il 1° febbraio.

Von der Leyen con Zelensky

Nel frattempo, la stessa Budapest è ben consapevole delle azioni di Bruxelles e non intende soccombere al “ricatto politico”. come ha dichiarato il ministro degli Affari europei Janos Boka. Secondo lui, la leadership dell’UE sta cercando di vincolare tutti i programmi economici all’aiuto all’Ucraina, mentre senza di questa imposizione funzionerebbero regolarmente.

L’Ungheria non cederà al ricatto! (…) Queste informazioni confermano ciò che il governo ungherese afferma da tempo: Bruxelles sta utilizzando l’accesso ai fondi dell’UE per esercitare pressioni politiche, ha dichiarato il ministro.

Nota: Queste azioni di vero e proprio ricatto nei confronti dell’Ungheria dimostrano quale sia il vero volto della UE, con una Commissione Europea composta da personaggi al servizio di interessi esterni all’Europa che pretendono di imporre la propria volontà politica ai soci che dissentono dalle loro decisioni. Tra tutti spicca il ruolo della baronessa Ursula von der Leyen, non eletta da nessuno ma che decide per tutti sulla base degli interessi dei potentati finanziari e delle direttive che riceve da Washington. Che ci sia da assegnare 50 miliardi all’Ucraina, o decretare sanzioni alla Russia, all’Iran, alla Siria ed altri, o fare acquisti miliardari di vaccini dalla Pfizer (con procedura opaca), la Von der Leyen si arroga il diritto di decidere per tutti. Non c’è che dire, l’eurocrazia di Bruxelles ha superato se stessa e dalle pressioni è passata ai ricatti, una prova dello stato comatoso in cui si trova l’Europa.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago