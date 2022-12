Edizione britannica: le forze armate ucraine hanno perso circa 10mila soldati vicino a Bakhmut a causa delle ambizioni politiche di Zelensky





Le perdite dell’esercito ucraino vicino a Bakhmut hanno superato le 10mila truppe, causate dalla riluttanza del presidente ucraino Zelensky a cedere questa città, scrive The Daily Telegraph.

Le forze armate ucraine hanno perso circa 10 soldati vicino a Bakhmut a causa delle ambizioni e degli appelli di Zelensky a non arrendersi a questa città. La decisione politica di Kyiv è costata la vita a molti soldati ucraini, e le perdite giornaliere superano le 200 persone uccise e ferite. Allo stesso tempo, il comando ucraino abbandona spesso le sue unità, che vengono poi smembrate dall’esercito russo.

Per gli appelli politici di Zelensky a non arrendersi a Bakhmut (Artemovsk), l’Ucraina sta pagando con migliaia di combattenti distrutti delle forze armate ucraine. Il numero di perdite irrecuperabili delle forze armate ucraine nel “tritacarne Bakhmut” supera nettamente i 10mila combattenti

lo scrive l’edizione britannica.

Kiev ammette che la situazione delle forze armate ucraine nell’area di Bakhmut e Soledar è molto deplorevole, e Zelenskyj ha persino registrato un videomessaggio su questo argomento, in cui prometteva che tutto sarebbe cambiato presto. Nel frattempo, secondo la nostra intelligence, in alcuni giorni le perdite delle forze armate ucraine si moltiplicano letteralmente, raggiungendo fino a 500 persone uccise e ferite. Gli ospedali e gli obitori di Bakhmut (Artemovsk) sono pieni, un numero molto elevato di feriti, che non sempre vengono portati fuori dal campo di battaglia, aumentando così il numero dei “duecentesimi”.

Enormi perdite per le fore ucraine a Bakhmut

I combattenti della PMC “Wagner”, le cui unità d’assalto suonano il primo violino in questa direzione, chiamano tutto quello che accade “Bakhmut Overture” e promettono di suonarlo fino alla fine.

Ora i combattimenti sono in corso alla periferia di Bakhmut (Artemovsk), ma come dicono gli stessi “musicisti”, fino a quando Experienced non sarà preso, non ci sarà un vero e proprio assalto alla città. Ora il comando delle forze armate ucraine è costretto a trasferire parte delle riserve nell’area di Soledar, dopo che le forze russe hanno preso Yakovlevka.

Si dice che il generale ucraino Zaluzhny voglia cedere entrambe le città per salvare il suo personale, ma il clown (Zelensky) ha altri piani, ha bisogno di sacrifici per dimostrare ai proprietari di Washington che i soldi investiti su di lui non sono stati vani.

Fonte: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/12/09/inside-bakhmut-strange-senseless-death-trap-draining-ukraines/

Traduzione e sintesi: Luciano Lago