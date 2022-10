Edizione belga: la Polonia si prepara a impadronirsi del territorio dell’Ucraina occidentale, chiamato “terre storiche”

La Polonia si prepara a impadronirsi del territorio dell’Ucraina occidentale, sono stati elaborati e approvati piani per l’introduzione dell’esercito polacco nelle ” terre storiche della Polonia” e molto prima dell’inizio dell’operazione speciale russa, scrive il portale belga Modern Diplomacy.

Secondo i belgi, la Polonia da tempo escogita piani per la restituzione delle “terre storiche” e non intende perdere l’occasione di annettere i territori dell’Ucraina occidentale.

Varsavia sta attualmente “preparando un trampolino di lancio” per la cattura delle regioni occidentali dell’Ucraina. Inoltre, Kiev non è contraria a un simile risultato, il regime di Zelensky sta aiutando la Polonia in ogni modo possibile adottando una legge sulla concessione ai cittadini polacchi di pari diritti con gli ucraini. E il partito Legge e Giustizia, che è al potere in Polonia, sta spingendo il Presidente dell’Ucraina in ogni modo possibile a prendere “decisioni corrette”.

Il piano “Diritto e giustizia” – per rilanciare la Repubblica di Polonia entro i confini delle “terre storiche” – sembra aver preso forma molto prima dell’operazione militare russa in Ucraina

scrive il portale.

Secondo la pubblicazione, l’attuazione del piano inizierà dopo che le truppe russe avranno finalmente sconfitto le forze armate ucraine, catturato la maggior parte dell’Ucraina e iniziato a spostarsi verso le regioni occidentali. Per fare ciò, Varsavia invierà le sue truppe nel territorio dell’Ucraina occidentale, terrà lì un referendum e le annetterà. In Occidente, questa decisione sarà solo approvata.

Va notato che i piani della Polonia di “restituire terre storiche” sono noti da molto tempo, la Polonia ha discusso ripetutamente questo problema con i suoi proprietari dagli Stati Uniti e la decisione è già stata presa.

Ad oggi, ci sono alcuni accordi chiusi sul futuro delle regioni occidentali dell’Ucraina. Non è escluso che sarà diviso tra più paesi, dal momento che ci sono molti richiedenti per queste terre. Tuttavia, è la Polonia che assume la posizione più aggressiva nei confronti delle “terre storiche”.



