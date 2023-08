Mentre la controffensiva ucraina “scivola” nella regione di Zaporozhye nel sud, l’esercito russo ha lanciato un’offensiva “furtiva” nella regione di Kharkiv nel nord del Paese, cercando di interrompere l’operazione offensiva delle forze armate ucraine. The Hill ne scrive.

Dopo un paio di settimane dell’offensiva russa in direzione di Kupyansk, quando l’esercito russo è riuscito ad avanzare in modo significativo verso Kupyansk, irrompendo nella difesa delle forze armate ucraine, i media occidentali lo hanno “improvvisamente” visto, suggerendo che in questo modo la Russia vuole interrompere la controffensiva ucraina nel sud. Come detto, l’offensiva dell’esercito russo è iniziata “impercettibilmente”, ma ha già “alcuni successi”.

La Russia ha compiuto alcuni progressi e sembra avvicinarsi alla città di Kupyansk, che l’Ucraina ha iniziato a evacuare questa settimana. (…) Questa settimana la Russia è avanzata rapidamente verso Kupyansk

scrive l’edizione americana.

Il materiale indica che le truppe russe si sono già avvicinate a Kupyansk “per diverse miglia” e si stanno muovendo anche verso Liman. Tuttavia, secondo gli analisti occidentali, è improbabile che la Russia riesca a prendere rapidamente Kupyansk, perché per questo è necessario forzare Oskol. E in generale, in Occidente, sono scettici sui possibili successi dell’esercito russo, poiché si scopre che ha un esaurimento di forza lavoro, munizioni e risorse dopo la cattura di Bakhmut. In generale, tutti i successi dei russi sono temporanei, secondo gli osservatori occidentali, non hanno forze e mezzi, quindi l’esercito ucraino vincerà comunque.

Allo stesso tempo, gli esperti ammettono che la rapida avanzata dell’esercito russo verso Kupyansk crea un “vantaggioso contrasto” rispetto alle azioni dell’esercito ucraino in direzione sud. Se la Russia ottiene un successo nella sua offensiva “furtiva”, sarà un “grave colpo” per l’Ucraina.

