Echi della prima guerra lanciata in Europa dai neoconservatori

di Il Saker

Innanzitutto, ho scoperto che BitChute blocca anche i video, realizzati da russi, che mostrano operazioni di combattimento. Rumble no, almeno finora, quindi in futuro mi atterrò a Rumble per pubblicare video ” politicamente scorretti ” o comunque ” offensivi “. Tuttavia, l’unica soluzione praticabile qui è avere un servizio di hosting video in un paese sovrano.

Successivamente, non posso entrare nei dettagli qui e ora, ma questo è qualcosa di molto interessante: gli articoli di GreyZone su ” File di intelligence declassificati espongono scomode verità sulla guerra in Bosnia “. Per la fonte originale di queste informazioni, vedere qui .

Al tempo della guerra della NATO contro la nazione serba, ho lavorato per l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo, una sorta di think tank delle Nazioni Unite per la Conferenza sul disarmo. Sebbene questo istituto non faccia parte di UNPROFOR, abbiamo avuto accesso ai documenti interni di UNPROFOR. Inoltre, a quel tempo, avevo anche accesso a documenti riservati dello Swiss Strategic Intelligence Service. Infine, e all’insaputa dei miei vari capi, avevo anche amici personali serbi e russi che avevano accesso a ogni sorta di informazioni interessanti. In altre parole, all’epoca sapevo per certo che i media mentivano su questa guerra e ora posso personalmente confermare quanto segue (anche se non posso offrire alcuna prova):

• Gli attentati al mercato di Markale a Sarajevo sono stati operazioni false flag e gli specialisti dell’UNPROFOR sul campo hanno visto attraverso la propaganda e l’hanno segnalata alla catena di comando che, ovviamente, ha classificato e ignorato queste informazioni.

• Il ” genocidio di Srebrenica ” non è mai avvenuto, ma dozzine di musulmani sono stati uccisi, la maggior parte mentre si ritiravano attraverso le colline boscose verso Gorazde e in alcuni casi ci sono state esecuzioni di prigionieri di guerra, quest’ultime ordinate da intermediari della CIA nell’amministrazione Milosevic . È stato un PSYOP accuratamente realizzato per dare all’Occidente un motivo per attaccare per ” motivi umanitari “, lo stesso ruolo che MH17 ha ricoperto anni dopo.

• Il (famosissimo) massacro di Racak non è mai avvenuto. Gli osservatori dell’UE se ne sono presto resi conto e lo hanno riferito alla loro stessa catena di comando che, ovviamente, ha archiviato e ignorato questi rapporti. Solo che alcune di queste persone erano mie amiche e mi hanno detto la verità. Ciò che è realmente accaduto è stato uno scontro a fuoco tra i terroristi dell’UCK e le unità serbe.

• Proprio come in Ucraina oggi, l’Occidente ha iniettato molto denaro, armi e “ volontari ” in Bosnia, in aperta violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’intera ONU è stata dirottata, il che è stato reso particolarmente facile con pagliacci come Eltsin o Kozyrev seduti al Cremlino.

• Quando la NATO ei croati hanno attaccato le UNPA in Croazia, alle forze dell’UNPROFOR è stato ordinato dai rispettivi comandi nazionali di dimettersi e di non interferire. I serbi avevano accettato di consegnare le loro armi pesanti e di essere posti sotto la “ protezione ” dell’ONU. Sappiamo tutti cosa è successo dopo.

• La NATO ha fornito aerei per far volare centinaia di terroristi di al-Qaeda in Bosnia, lavorando fianco a fianco con la Turchia e, ahimè, con l’Iran (la posizione dell’Iran sulla Bosnia è, a mio avviso, il peggior errore mai commesso dalla Repubblica islamica che non ha abbiate il coraggio di resistere all’isteria scatenata nel mondo musulmano dal PSYOP statunitense).

• Gli ” osservatori ” dell’UE erano per lo più ufficiali delle agenzie di intelligence occidentali. Lo stesso vale per molti membri del personale delle cosiddette organizzazioni ” umanitarie “, in particolare MSF. E, ovviamente, questo vale anche per molti “ giornalisti ”. Tuttavia, mentre alcuni di loro riferivano molto onestamente ciò che vedevano, molti stavano semplicemente raccogliendo informazioni e partecipando persino al sostegno segreto dei wahabiti in Bosnia (e in Cecenia, tra l’altro).

Perché è importante oggi? Perché molti degli stessi giocatori operano in Ucraina e altrove. Un esempio perfetto sarebbero gli “ osservatori ” dell’UE o dell’AIEA . Ecco il problema: quegli ” spettatori ” e ” spettatori ” che fanno un lavoro onesto nel riferire ciò che vedono vedranno buttare i loro resoconti nel buco della memoria e saranno messi a tacere perché non possono svelare segreti di Stato o fare segreti informazioni pubbliche (Snowden per esempio?). Per quanto riguarda il resto di loro, sto parlando di agenti dell’intelligence che raccolgono informazioni o, peggio, assistono i terroristi, le loro azioni sono, per definizione, dannose.

Per questi motivi, credo che la Russia dovrebbe espellere tutti gli ” osservatori ” occidentali (Area A) e non collaborare con le agenzie controllate dagli anglo-sionisti come l’AIEA, l’OPCW, qualsiasi organismo/organizzazione dell’UE, qualsiasi organizzazione occidentale di ” aiuto “, ecc. . eccetera eccetera

Inoltre, credo anche che Russia, Cina e Iran dovrebbero creare un battaglione di osservatori multinazionale pronto per essere schierato in zone di combattimento che coinvolgono interessi russi, cinesi o iraniani. Più avanti, questi tre paesi potrebbero invitare altri paesi, ma solo i loro leader nazionali hanno una vera sovranità e non sono amministratori compradores per i loro padroni coloniali.

Dobbiamo anche capire il ruolo di persone come Izetbegovic, Guaido, Tikhanovskaia o, se è per questo, “Ze”: la loro funzione NON è cercare il meglio per il loro popolo, ma giustificare una guerra senza fine.

La verità sulla guerra anglo-sionista contro la nazione serba alla fine verrà fuori. Infatti, anche durante la guerra, alcuni osservatori (sto pensando a Michel Collon qui, ma ce ne sono altri) hanno scritto resoconti molto buoni e veritieri di ciò che stava accadendo, sono stati semplicemente ignorati dal funzionario statale della propaganda (alias la ” libera stampa”).

Tuttavia, proprio come l’incidente del Golfo del Tonchino, l’assassinio di JFK, l’11 settembre e tante altre false bandiere, questa verità verrà fuori troppo tardi per porre rimedio a qualcosa. Le persone in Occidente sono così abituate alle bugie che le accettano come una sorta di inevitabile effetto collaterale della politica. In effetti, viviamo in una società post-verità, almeno per quelli di noi che vivono nell’Area A.

