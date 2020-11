Ecco perchè il circo esulta

Paolo Borgognone

di Paolo Borgognone

«Biden ha votato a favore di qualunque guerra sia stata fatta dagli USA negli ultimi 30 anni. A favore delle guerre dei Bush in Iraq, a favore della guerra contro la Serbia, per non parlare di diversi interventi in Africa. Ha sostenuto le Primavere Arabe e le Rivolte colorate oltre ad essere un grande amico di Colin Powell, quello delle armi chimiche in Iraq, per intenderci.

Un guerrafondaio della peggior specie. Solo questo? No, nel 1999 ha anche votato per l’abrogazione del Glass Steagall Act, legge del 1933 che servì a combattere la crisi economica e che prevedeva la separazione tra attività bancaria tradizionale e investment banking, per contrastare la speculazione finanziaria. Grazie a questa abrogazione, avvenuta sotto l’amministrazione Clinton, si arrivò alla crisi del 2008. Questo è Joe Biden».

ECCO PERCHE’ IL CIRCO ESULTA. ECCO PERCHE’ GIANNINO IL PRONATO HA FATTO UN EDITORIALE SUL GIORNALE DEGLI ELKANN INTITOLATO “IL 25 APRILE DELL’AMERICA”.

L’IMPERIALISMO LIBERALE ESIGE UN TRIBUTO DI SANGUE. I POPOLI DI TUTTO IL MONDO SONO CHIAMATI A COMBATTERLO, A OGNI COSTO E CON OGNI MEZZO. E’ UNA QUESTIONE DI SOPRAVVIVENZA FISICA, SPIRITUALE, PSICOLOGICA.

