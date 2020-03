Ecco cosa ha detto il leggendario giornalista John Pilger sull’epidemia di coronavirus

da Redazione





Pilger denuncia la disattenzione alla fame, alla malaria e alle guerre e ai blocchi americani.

Nel corso di quasi tre mesi e mezzo, il nuovo focolaio di coronavirus ha infettato oltre 127.000 e ha lasciato oltre 4.700 morti. Mentre questo ha scatenato il panico globale e una dichiarazione dell’OMS di una pandemia, il bilancio delle vittime è ancora molto lontano da quello della fame, della malaria e della guerra.

Questo è stato il punto sollevato dal giornalista e documentarista documentarista, vincitore del premio BAFTA, John Pilger, che giovedì è andato su Facebook, per evidenziare come, nonostante il fatto che 24.600 persone siano morte ogni giorno per fame e 3.000 bambini muoiono ogni giorno per la malaria prevenibile, nessuna pandemia è stata dichiarata per loro.

“È stata dichiarata una pandemia, ma non per i 24.600 che muoiono ogni giorno per fame inutile, e non per i 3.000 bambini che muoiono ogni giorno a causa della malaria prevenibile, e non per le 10.000 persone che muoiono ogni giorno perché gli viene negata o finanziata pubblicamente assistenza sanitaria, e non è stata dichiarata per le centinaia di venezuelani e iraniani che muoiono ogni giorno perché il blocco sanzioni dell’America nega loro medicine salvavita e tanto meno per le centinaia di bambini in gran parte bombardati o morti di fame ogni giorno nello Yemen, in una guerra scatenata e continuata , proficuamente, da America e Gran Bretagna.

Prima di farti prendere dal panico, considera queste vittime ”, Pilger ha pubblicato questo su Facebook.

Ha anche twittato lo stesso in forma più breve.

Il post di Pilger ha attirato una tempesta di commenti su entrambe le piattaforme.

Pilger è stato un forte critico della politica estera interventista statunitense e britannica. I suoi documentari hanno esaminato le ribellioni all’interno dell’esercito americano durante la guerra del Vietnam, le atrocità commesse dal regime di Pol Pot in Cambogia e in che modo i bombardamenti statunitensi sul paese lo hanno permesso, così come i film sull’impatto devastante delle guerre statunitensi e interventi in tutto il mondo, così come quello della globalizzazione neoliberista.

Video: The Coming War on China. Documentario

John Pilger

✔

@johnpilger

“A pandemic is declared, but not for 24,600 dead every day from unnecessary starvation, or 3,000 children dead every day from preventable malaria, or the countless daily dead from America’s blockade on Venezuela and Iran and its bombs on Yemen. Before you panic consider them”.

Bimbi vittime civili nello Yemen

In precedenza aveva twittato che il coronavirus veniva usato come pretesto dagli Stati Uniti e dai loro alleati per condurre una guerra contro la Cina.

“Sotto la copertura del coronavirus, gli Stati Uniti e i loro” alleati “stanno conducendo una guerra contro la Cina. I divieti di viaggio razzisti e l’isteria dei media non sono approvati dall’OMS. La risposta della Cina all’emergenza è stata un modello, a differenza degli Stati Uniti la cui attuale epidemia di influenza ha ucciso 10.000 persone e non è una notizia: ha twittato il 3 febbraio.

Ha twittato qualche giorno dopo denunciando il crescente isolamento della Cina sulla scena internazionale.

Nel 2016, Pilger ha prodotto il documentario “The Coming War on China”, avvertendo che gli Stati Uniti stavano mobilitando sempre più le proprie forze e alleati in tutta l’Asia per una guerra con la Cina.

Più recentemente, nel 2019, ha prodotto il documentario, “The Dirty War” on the National Health Service , dove ha parlato di come il servizio sanitario nazionale britannico sia stato costantemente e segretamente privatizzato nel corso dell’anno, con conseguenze mortali per le classi povere e lavoratrici del paese.

John Pilger

Pilger Hh ricevuto il Richard Dimbleby Award dal BAFTA nel 1991, in cui è stato descritto come un “uomo che nel migliore dei modi è testimone”.

https://www.theweek.in/news/world/2020/03/12/here-is-what-legendary-journalist-john-pilger-said-about-coronavirus-outbreak.html

Fonte: The Week

Traduzione: Luciano Lago

