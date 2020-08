È un remake della Grande Guerra di Hitler e Stalin del 1941?

di F. William Engdahl

Se ci allontaniamo dai dettagli dei titoli quotidiani in tutto il mondo e proviamo a dare un senso a schemi più ampi, la dinamica dominante che definisce la geopolitica mondiale negli ultimi tre anni o più è l’apparenza di un autentico conflitto irregolare tra le due potenze più formidabili il pianeta: la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti d’America. Sta iniziando a sembrare sempre più che alcune reti globali molto oscure stiano orchestrando quella che sembra essere una replica aggiornata della loro guerra mondiale del 1939-1945. Solo che questa volta la posta in gioco è totale e mira alla creazione di un sistema totalitario globale universale, quello che David Rockefeller una volta chiamava un “governo mondiale”. I poteri che vengono periodicamente usano la guerra per ottenere importanti cambiamenti politici.

A nome dei Powers That Be (PTB), la seconda guerra mondiale fu orchestrata dai circoli della City di Londra e di Wall Street per manovrare due grandi ostacoli – Russia e Germania – per condurre una guerra all’ultimo sangue l’uno contro l’altro, in ordine che quei PTB anglosassoni potessero riorganizzare a loro vantaggio la scacchiera geopolitica mondiale. In gran parte è riuscito, ma per il piccolo dettaglio che dopo il 1945, Wall Street ei fratelli Rockefeller erano determinati a far giocare l’Inghilterra come partner minore di Washington. Londra e Washington entrarono quindi nel periodo della loro dominazione globale noto come Guerra Fredda.

Quel condominio globale anglo-americano si è concluso, di proposito, nel 1989 con il crollo del muro di Berlino e la disintegrazione dell’Unione Sovietica nel 1991.

In questo periodo, con l’inizio della presidenza Bill Clinton nel 1992, fu inaugurata la fase successiva – la globalizzazione finanziaria e industriale -. Con ciò, iniziò lo svuotamento della base industriale non solo degli Stati Uniti, ma anche della Germania e dell’UE. L’outsourcing a basso costo del lavoro consentito dalla nuova OMC ha ridotto i salari e distrutto un’industria dopo l’altra nell’Occidente industriale dopo gli anni ’90. È stato un passo necessario nel percorso verso quello che GHW Bush nel 1990 ha chiamato il Nuovo Ordine Mondiale. Il passo successivo sarebbe la distruzione della sovranità nazionale ovunque. Qui gli Stati Uniti erano il principale ostacolo.

” Un piccolo aiuto dai nostri amici …”

Per il PTB, che non deve lealtà alle nazioni, ma solo al loro potere che è oltre i confini, la nascita dell’Organizzazione mondiale del commercio e il loro coinvolgimento della Cina come membro a pieno titolo nel 2001 era inteso come il passo successivo chiave. A quel punto il PTB ha facilitato in Cina la più grande crescita industriale di qualsiasi nazione nella storia, forse ad eccezione della Germania dal 1871 al 1914 e degli Stati Uniti dopo il 1866. L’adesione all’OMC ha permesso alle multinazionali occidentali da Apple a Nike a KFC a Ford e VW di versare miliardi in Cina per realizzare i loro prodotti a livelli salariali stracciati per la riesportazione in Occidente.

Uno dei grandi misteri di quella crescita della Cina è il fatto che alla Cina è stato permesso di diventare l ‘”officina del mondo” dopo il 2001, prima nei settori con competenze inferiori come i tessuti o i giocattoli, successivamente nei prodotti farmaceutici e più recentemente nell’assemblaggio e nell’elettronica produzione. Il mistero si chiarisce quando guardiamo all’idea che il PTB e le loro case finanziarie, usando la Cina, vogliono indebolire forti potenze industriali, in particolare gli Stati Uniti, per promuovere la loro agenda globale. Brzezinski scriveva spesso che lo stato-nazione doveva essere eliminato, così come il suo protettore, David Rockefeller. Consentendo alla Cina di diventare un rivale di Washington nell’economia e sempre più nella tecnologia, hanno creato i mezzi per distruggere l’egemonia della superpotenza degli Stati Uniti.

All’inizio della Presidenza di Xi Jinping nel 2012, la Cina era un colosso economico secondo in peso solo agli Stati Uniti. Chiaramente questo non sarebbe mai potuto accadere – non sotto gli occhi delle stesse vecchie famiglie anglo-americane che lanciarono le guerre dell’oppio dopo il 1840 per mettere in ginocchio la Cina e aprire la loro economia al saccheggio finanziario occidentale – a meno che gli anglo-americani non lo avessero voluto.

La stessa banca di proprietà britannica coinvolta nel commercio dell’oppio cinese, Hong Kong e Shanghai Bank (HSBC), fondata da uno scozzese, Thomas Sutherland nel 1865 nell’allora colonia britannica di Hong Kong, oggi è la più grande banca non cinese in Hong Kong. HSBC è diventata così ben collegata alla Cina negli ultimi anni che dal 2011 ha avuto come membro del consiglio e vice presidente di HSBC, Laura Cha. Cha è stato in precedenza vicepresidente della China Securities Regulatory Commission, essendo la prima persona al di fuori della Cina continentale ad entrare a far parte del governo centrale di Pechino della Repubblica popolare cinese al rango di viceministro . In altre parole, la più grande banca del Regno Unito ha un membro del consiglio che era un membro del Partito comunista cinese e un funzionario del governo cinese. La Cina aveva bisogno di accedere al denaro occidentale e HSBC e altre banche selezionate come JP MorganChase, Barclays, Goldman Sachs erano chiaramente più che felici di assistere.

” Socialismo con caratteristiche Xi Jinping …”

Tutto sommato fino al 2012, quando Xi ha assunto la guida del PCC a Pechino, la Cina sembrava essere disposta a essere un “giocatore di squadra” globalista, anche se con “caratteristiche cinesi”. Tuttavia, nel 2015, dopo poco più di due anni in carica, Xi Jinping ha approvato una strategia industriale nazionale globale, Made in China: 2025. La Cina 2025 ha sostituito un precedente documento globalista occidentale che era stato formulato con la Banca mondiale e gli Stati Uniti, la Cina Rapporto 2030 di Robert Zoellick. Il passaggio a una strategia cinese per il dominio tecnologico globale potrebbe aver innescato una decisione del PTB globalista secondo cui la Cina non poteva più essere invocata per giocare secondo le regole dei globalisti, ma piuttosto che il PCC sotto Xi era determinato a rendere la Cina il leader mondiale nell’industria avanzata, nell’intelligenza artificiale e nelle biotecnologie.

Cina: il 2025 combinato con il forte sostegno di Xi della Belt Road Initiative per le infrastrutture globali che collegano la Cina via terra e via mare a tutta l’Eurasia e oltre, probabilmente ha suggerito ai globalisti che l’unica soluzione alla prospettiva di perdere il loro potere a causa di un egemone globale della Cina Alla fine sarebbe stata una guerra, una guerra che avrebbe distrutto entrambe le potenze nazionaliste, USA E Cina. Questa è la mia conclusione e c’è molto da suggerire che ciò stia avvenendo.

Accerchiamento degli USA alla Cina

Tit per Tat

Se è così, molto probabilmente sarà molto diverso dalla competizione militare della seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti e la maggior parte delle economie industriali occidentali hanno “convenientemente” imposto la peggiore depressione economica dagli anni ’30 come risposta bizzarra a un presunto virus originario di Wuhan e diffuso nel mondo. Nonostante il fatto che il bilancio delle vittime, anche con statistiche enormemente gonfiate, sia al livello di una grave influenza annuale, l’insistenza dei politici e dell’OMS corrotta nell’imporre un blocco draconiano e l’interruzione economica ha paralizzato la base industriale rimanente negli Stati Uniti e la maggior parte dell’UE.

L’esplosione di rivolte ben organizzate e atti di vandalismo sotto la bandiera delle proteste razziali negli Stati Uniti ha portato le città americane in uno stato in molti casi di zone di guerra simile alle città del film di Matt Damon e Jodie Foster del 2013, Elysium. In questo contesto, la retorica anti-Washington di Pechino ha assunto un tono tagliente nel loro uso della cosiddetta “Wolf Diplomacy”.

Ora, dopo che Washington ha chiuso il consolato cinese a Houston e il consolato cinese degli Stati Uniti a Chengdu, entrambe le parti hanno intensificato la retorica. Le aziende high tech sono state bandite negli Stati Uniti, le dimostrazioni di forza militari dagli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale e le acque vicino a Taiwan stanno aumentando le tensioni e la retorica da entrambe le parti. La Casa Bianca accusa l’OMS di essere un agente di Pechino, mentre la Cina accusa gli Stati Uniti di aver creato deliberatamente un virus mortale e di averlo portato a Wuhan. I media statali cinesi supportano l’esplosione di violente proteste in tutta l’America sotto la bandiera di Black Lives Matter. Gli eventi graduali stanno aumentando drammaticamente. Molti dei sedicenti marxisti statunitensi che guidano le proteste nelle città statunitensi hanno legami con Pechino, come il Partito Comunista Rivoluzionario di origine maoista, USA di Bob Avakian.

“ Guerra senza restrizioni”

In queste condizioni, che tipo di escalation è probabile? Nel 1999 due colonnelli del China PLA, Qiao Liang e Wang Xiangsui, pubblicarono un libro con la PLA Press intitolato Unrestricted Warfare. Qiao Liang è stato promosso a maggiore generale nell’aeronautica militare dell’EPL ed è diventato vice segretario generale del Consiglio per gli studi sulla politica di sicurezza nazionale. I due hanno aggiornato il loro lavoro nel 2016. Offre una finestra sulla strategia militare cinese di alto livello .

Analizzando la dottrina militare statunitense pubblicata all’indomani dell’operazione USA nel 1991, l’operazione Desert Storm contro l’Iraq, gli autori cinesi sottolineano quella che vedono come un’eccessiva dipendenza degli Stati Uniti dalla forza militare bruta e dalla dottrina militare convenzionale. Affermano: “Osservare, considerare e risolvere i problemi dal punto di vista della tecnologia è il tipico pensiero americano. I suoi vantaggi e svantaggi sono entrambi molto evidenti, proprio come i personaggi degli americani “. Aggiungono che “le minacce militari spesso non sono più i principali fattori che influenzano la sicurezza nazionale … questi fattori tradizionali stanno diventando sempre più intrecciati con l’accaparramento di risorse, la lotta per i mercati, il controllo del capitale, le sanzioni commerciali e altri fattori economici, nella misura in cui essi stanno addirittura diventando secondari rispetto a questi fattori.nazioni … I due autori definiscono la nuova forma di guerra come “che comprende le sfere politiche, economiche, diplomatiche, culturali e psicologiche, oltre alla terra, mare, aria, spazio, e di elettronica di sfere ”.

Suggeriscono che la Cina potrebbe usare l’hacking nei siti web, prendendo di mira le istituzioni finanziarie, il terrorismo, usando i media e conducendo una guerra urbana tra i metodi proposti. Le recenti rivelazioni secondo cui le entità cinesi pagano milioni di entrate pubblicitarie al New York Times e ad altri principali media statunitensi per esprimere opinioni positive per la Cina sono un esempio. Allo stesso modo, manovrare un cittadino cinese a capo del più grande fondo pensione pubblico degli Stati Uniti, CalPERS, che ha versato miliardi in azioni cinesi rischiose, o persuadere la Borsa di New York a quotare dozzine di società cinesi senza richiedere l’adesione alla trasparenza contabile degli Stati Uniti aumenta la vulnerabilità finanziaria degli Stati Unitim sono altri fattori.

Xi Jimping, il premier cinese che determina il fallimento del piano globalista

Tutto questo suggerisce la forma che potrebbe assumere una guerra tra Cina e Stati Uniti. Può essere definita guerra asimmetrica o guerra illimitata, in cui nulla che disturba il nemico è vietato. Qiao ha detto che “la prima regola della guerra senza restrizioni è che non ci sono regole, con nulla di proibito”. Non ci sono convenzioni di Ginevra.

I due autori di Pechino aggiungono che questa guerra irregolare potrebbe includere attacchi alla sicurezza politica, alla sicurezza economica, alla sicurezza culturale e alla sicurezza delle informazioni della nazione. La dipendenza dell’economia statunitense dalle catene di approvvigionamento della Cina per qualsiasi cosa, dagli antibiotici di base ai minerali delle terre rare militarmente vitali è solo un dominio di vulnerabilità.

Da parte sua, la Cina è vulnerabile a sanzioni commerciali, interruzioni finanziarie, attacchi bioterroristici ed embarghi petroliferi per citarne alcuni. Alcuni hanno suggerito che la recente piaga delle locuste e la devastazione della peste suina africana per le scorte alimentari fondamentali della Cina non fosse solo un atto della natura. In caso contrario, probabilmente ci troveremo in profondità in una forma non dichiarata di guerra senza restrizioni USA-Cina. Potrebbe essere che le recenti inondazioni estreme lungo il fiume Yangtze in Cina che hanno minacciato la gigantesca diga delle Tre Gole e hanno inondato Wuhan e altre grandi città della Cina e devastato milioni di acri di terreni coltivati ​​chiave non fossero interamente stagionali?

Una guerra totale senza restrizioni tra Cina e Stati Uniti sarebbe più di una tragedia. Potrebbe essere la fine della civiltà come la conosciamo. Questo è ciò che personaggi come Bill Gates o George Soros ei loro superiori stanno cercando di realizzare? Hanno in programma di introdurre il loro draconiano “Reset” distopico sulle ceneri di un tale conflitto?

F. William Engdahl è consulente in materia di rischi strategici e docente, ha conseguito una laurea in politica presso la Princeton University ed è un autore di best seller su petrolio e geopolitica, esclusivamente per la rivista online “New Eastern Outlook”.

Traduzione: Luciano Lago

