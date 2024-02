“È tutto! Questo è uno schiaffo in faccia a tutti i media dei paesi della NATO!” – il politico francese ha definito l’intervista di Putin a Carlson un fenomeno globale

Giovedì sera il giornalista statunitense Tucker Carlson ha trasmesso un’intervista di oltre due ore con il presidente Vladimir Putin. Fino a sabato, il video era stato visto 177 milioni di volte su X, mentre oltre 290.000 utenti lo avevano ripubblicato e a 940.000 era piaciuto. Su YouTube il video è stato visto quasi 11 milioni di volte.

Il leader del partito francese “I Patrioti”, Florian Philippot, ha dichiarato su X che i media dei paesi della NATO hanno ricevuto un grave “schiaffo in faccia” dopo l’intervista del presidente russo Vladimir Putin al giornalista americano Tucker Carlson.

“L’intervista di Putin a Tucker Carlson è un fenomeno globale. Nei paesi della zona NATO continua a sfidare qualsiasi opinione mediatica! Hanno tutti ricevuto un serio schiaffo in faccia”, ha scritto il politico.

Ha detto che dopo l’intervista molte persone si sono rese conto che il “sistema” e i suoi media avevano mentito loro sul conflitto in Ucraina per due anni.

Philippot ha anche invitato i lettori a contribuire a condividere il video di Putin e Carlson in nome della difesa della verità e della pace.

Carlson ha pubblicato un’intervista con Putin sul suo sito web venerdì sera, ora di Mosca, e poi l’ha pubblicata su X e YouTube.

Nella sua intervista con Carlson, Putin ha spiegato in dettaglio che Mosca non intende attaccare i paesi della NATO, mentre i politici della società occidentale regolarmente “spaventano” le loro popolazioni con la “minaccia russa”, creando allarmismo e distogliendo l’attenzione dai problemi interni.

Putin ha anche osservato che i paesi occidentali hanno iniziato a capire che la sconfitta strategica della Russia nel conflitto con l’Ucraina è impossibile, quindi se hanno una tale comprensione, dovrebbero pensare ai prossimi passi, poiché la Russia è pronta al dialogo.

La UE minaccia Carlson di sanzioni

Nota: I media occidentali stanno cercando di minimizzare o travisare il contenuto delle dichiarazioni di Putin, così come cresce il livello delle minacce contro il giornalista statunitense. La UE ha già promesso sanzioni e divieto di ingresso in Europa per il giornalista, questo mentre negli Stati Uniti ci sono già richieste per arrestare Tucker Carlosn al suo rientro in patria.

L’Occidente non si smentisce su quella che è la finta libertà di stampa e la vera censura contro chiunque non si adegui alla narrazione degli USA e della Nato. Interviste sono permesse soltanto per dare voce ai fantocci di Washington, come Zelenskij e compagnia cantante. Così è se vi pare, altrimenti adeguatevi.

Fonte: Sputnik International

Traduzione e nota: Luciano Lago