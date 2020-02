È tempo di rivendicare la strada della ripresa della Siria

da Redazione



di Pepe Escobar

Erdogan di fatto sostiene i resti di al-Qaeda affrontando una ritirata umiliante dalla guerra totale contro la Siria

Recep Tayyip Erdogan, straordinario neo-ottomano, non è esattamente incline a commettere il “seppuku” , l’atto giapponese di suicidio rituale.

Ma se non attraverso la prospettiva del neo-ottomanismo, come spiegare il fatto che sta di fatto appoggiando i resti di al-Qaeda in Siria mentre si trovano di fronte a due opzioni sgradevoli: un ritiro umiliante o la guerra totale contro l’esercito arabo siriano?

Tutto quello che riguarda la scacchiera in evoluzione e disordinata a Idlib dipende dalle autostrade: l’imperativo per il governo di Damasco di controllare sia l’autostrada M5 tra Damasco e Aleppo sia l’autostrada M4 tra Latakia e Aleppo. La completa rivendicazione di questi due assi cruciali consentirà infine di caricare turbo l’economia siriana in difficoltà.

Pochissimi dei giocatori al giorno d’oggi ricordano l’importantissimo memorandum d’intesa di Sochi firmato tra Russia e Turchia a settembre 2018.

La rotazione occidentale riguardava sempre se Damasco sarebbe stata conforme. Senza senso. Nel memorandum, Ankara ha garantito la protezione del traffico civile su entrambe le autostrade. È Ankara che non sta rispettando, non solo per garantire che i “gruppi terroristici radicali” siano fuori dalla zona smilitarizzata, ma soprattutto al punto 8: “Nell’interesse di garantire la libera circolazione dei residenti e delle merci locali, nonché ripristinando i legami commerciali ed economici, il traffico di transito lungo le rotte M4 (Aleppo-Latakia) e M5 (Aleppo-Hama) sarà ripristinato entro la fine del 2018. ”

Vasti tratti di Idlib sono infatti sotto il giogo del gruppo terrorista di “Hayat Tahrir al Shams” (HTS), abbreviazione di al-Qaeda in Siria. O “ribelli moderati”, come sono conosciuti all’interno della Beltway occidentale, anche se lo stesso governo degli Stati Uniti la definisce un’organizzazione terroristica.

A tutti gli effetti pratici, il sistema Erdogan supporta e arma l’HTS in Idlib. Quando l’Esercito Siriano (SAA) reagisce contro gli attacchi dell’HTS, Erdogan diventa balistico e minaccia la guerra.

L’Occidente acquista acriticamente la propaganda di Ankara. Come osa il “regime di Assad” riprendersi la M5, che “era sotto il controllo ribelle dal 2012”? Erdogan è lodato per aver avvertito “l’Iran e la Russia di porre fine al sostegno al regime di Assad”. La NATO condanna invariabilmente “attacchi alle truppe turche”.

La spiegazione ufficiale di Ankara per la presenza turca in Idlib dipende dal portare rinforzi ai “posti di osservazione”. Senza senso. Questi posti non sono pensati per andare via. Inoltre, Ankara chiede che l’SAA si ritiri nelle posizioni che ha ricoperto mesi fa – lontano da Idlib (territorio Siriano).

Damasco non potrà “aderire” perché queste truppe turche sono di fatto un’occupazione che protegge i “ribelli moderati” in lotta per la “democrazia” che sono stati decisamente esclusi da Mosca – e persino da Ankara – dal memorandum di Sochi. Non si può inventare questa roba.

Truppe siriane a Idlib

Dispone della potenza aerea, viaggerà

Ora diamo un’occhiata ai fatti sul terreno – e nei cieli. Mosca e Damasco controllano lo spazio aereo su Idlib. I jet Su-34 pattugliano tutto il territorio siriano nord-occidentale. Mosca ha navi da guerra – stipate di missili da crociera – schierate nel Mediterraneo orientale.

L’intera offensiva SAA degli ultimi mesi per liberare il territorio nazionale è stata una dimostrazione grafica delle migliori informazioni russe: pianificazione, esecuzione, logistica.

Quello che viene allestito è un classico calderone – una replica del sud-est asiatico del calderone nel Donbass nel 2014 che ha distrutto l’esercito di Kiev. L’ SAA circonda i turchi da nord, est e sud. Ci sarà solo una via d’uscita per i turchi: l’attraversamento del confine a Bab al-Hawa. Ritorno in Turchia.

Di fronte a un disastro certificato, non stupisce che Erdogan abbia dovuto parlare di “escalation” martedì con Putin. Le linee rosse, da parte di Mosca, sono immutabili: le autostrade saranno liberate (secondo l’accordo di Sochi). Il sultano neo-ottomano non può permettersi una guerra con la Russia. Quindi sì: lui sta bluffando .

Ma perché sta bluffando? Vi sono tre possibilità principali. 1) Washington lo sta costringendo a impegnarsi a fondo per “il nostro alleato della NATO”. 2) Le forze armate turche non possono permettersi di perdere la faccia. 3) I “ribelli moderati” se ne fregano del tutto di Ankara.

Erdogan in delirio di ottomano

L’opzione 1 sembra la più plausibile, anche se Erdogan è costretto a confrontarsi direttamente con una Mosca con la quale ha firmato contratti economico-energetici estremamente importanti. Erdogan potrebbe non essere un generale Zhukov, ma sa che un gruppo di jihadisti e solo 6.000 soldati turchi demoralizzati non hanno alcuna possibilità contro le forze del SAA e la potenza aerea russa.

È illuminante confrontare l’attuale situazione turca con l’alleanza tra turbe e procuratori dell’esercito siriano libero (FSA) quando stavano combattendo i curdi ad Afrin.

Ankara ebbe quindi il controllo dei cieli e un enorme vantaggio di artiglieria – dalla loro parte del confine. Ora Siria / Russia governa i cieli e l’artiglieria turca semplicemente non può entrare in Idlib. Per non parlare del fatto che le linee di fornitura sono terribili.

Neo-ottomanismo, rivisitato

Cosa sta facendo Erdogan? Quello che sta succedendo è che la rete dei Fratelli Musulmani di Erdogan sta ora gestendo Idlib sul campo – un’affascinante mossa di riposizionamento in grado di garantire che Erdogan rimanga un uomo forte con cui Bashar al-Assad dovrà parlare di affari quando verrà il momento giusto.

Il parziale endgame di Erdogan sarà quello di “vendere” ad Assad che alla fine era responsabile di sbarazzarsi delle nebulose jihadiste HTS / FSA. Nel frattempo, prevale il circo – o, piuttosto, un’opera schifosa, con Erdogan che ancora una volta assapora il ruolo del cattivo. Sa che Damasco ha quasi vinto una feroce guerra per procura di nove anni – e sta rivendicando tutto il suo territorio sovrano. Non si può tornare indietro.

E questo ci porta alla complessa dinamica del puzzle turco-iraniano. Bisogna sempre ricordare che entrambi sono membri del processo di pace di Astana, insieme alla Russia. In Siria, Teheran ha supportato Damasco sin dall’inizio, mentre Ankara ha scommesso – e armato – le nebulose jihadiste dei “combattenti per la libertà democratica” (sic).

Dal 16 ° secolo al 19 ° , l’Iran sciita e l’impero ottomano sunnita sono stati impegnati in non-stop reciproco contenimento. E sotto lo stendardo dell’Islam, la Turchia di fatto governava il mondo arabo.

Jump Cut, nel 21 ° secolo, per il ministro degli Esteri turco Ahmet Davutoglu, che ha codificato il neo-ottomanismo. Davutoglu ebbe l’idea che l’Anatolia orientale non finisse con i confini con Armenia e Iran ma si estendesse fino alla costa occidentale del Mar Caspio. E gli venne anche l’idea che l’Anatolia orientale non finisse ai confini con Iraq e Siria, ma si estendesse fino a Mosul.

In sostanza, Davutoglu sosteneva che il Medio Oriente doveva essere il cortile della Turchia. E la Siria sarebbe la porta d’oro attraverso la quale la Turchia “recupererebbe” il Medio Oriente.

Tutti questi piani elaborati ora giacciono nella polvere. Il quadro generale, ovviamente, rimane: gli Stati Uniti determinati con ogni mezzo necessario per impedire l’unità eurasiatica e il partenariato strategico Russia-Cina di avere accesso alle rotte marittime, in particolare nel Mediterraneo orientale attraverso la Siria attraverso l’Iran.

La micro-foto è molto più prosaica. Dipende da Erdogan assicurarsi che le sue truppe occupanti non vengano dirottate dall’esercito di Assad. Come a suo tempo sono caduti i potenti (neo-ottomani).

https://www.asiatimes.com/2020/02/article/its-time-to-reclaim-syrias-road-to-recovery/

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago