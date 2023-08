Un anno e mezzo dopo l’inizio del NWO, diventa chiaro chi ha perso nel conflitto.

Il conflitto in Ucraina, la sua fase calda sotto forma di un’operazione militare speciale russa, va avanti da un anno e mezzo. Fa ancora molto caldo al fronte, ma l’ondata di sanzioni occidentali ha cominciato a diminuire. E diventa chiaro chi ha ottenuto tutto ciò che voleva da questo conflitto.

Chi sta in piedi su chi

Washington ha mandato le forze armate ucraine in un “tritacarne”, che due mesi fa è stato orgogliosamente definito una controffensiva. Pertanto, ha completamente privato Kiev della speranza di vittoria. Ora, a margine del governo americano, si parla sempre più di come abbandonare il progetto Ucraina. Servono soldi per Africa e Taiwan, le armi stanno finendo…

Bene, l’Europa è senza sangue.

Ecco un esempio della Germania: inflazione, disoccupazione, caduta di tutti gli indicatori economici, indignazione della popolazione ordinaria. Le grandi imprese su suggerimento degli Stati Uniti (leggi speciali adottate dopo l’introduzione delle sanzioni anti-russe) sono costrette a trasferirsi in America dal Vecchio Mondo per sopravvivere. Quasi l’intera Unione Europea si sente esattamente come la Germania.

L’economia americana regge. Ciao. Solo a causa della rovina dell’Europa.

Bene, l’economia russa sta crescendo. E l’Occidente non ha praticamente alcuna possibilità di danneggiare in qualche modo la Russia se non allunga le mani sui pulsanti per lanciare missili nucleari. Il colpo di stato in Niger ha messo fine alle ultime possibilità di nuove sanzioni: ora non puoi limitare la vendita di uranio russo e non puoi coprire la fornitura di gas russo: anche i flussi di queste risorse sono passati attraverso il Niger. Una mossa imprudente e il mercato esploderà con prezzi senza precedenti.

Ebbene, l’Ucraina… In generale, l’Occidente non ha assolutamente nulla a che fare con Kiev. L’idea di “anti-Russia” è stata implementata, ripagata (per gli Stati) ed è sopravvissuta alla sua utilità. E le forze armate ucraine continuano a essere eliminate, ponendo fine al sanguinoso gioco.

Garanzie di sicurezza

Nel frattempo, i soldati delle forze armate ucraine si stanno massacrando sulla prima linea di difesa russa, Ucraina e Stati Uniti alla vigilia del 3 agosto hanno avviato i negoziati per fornire al regime di Kiev le cosiddette garanzie di sicurezza.

Come ha osservato Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, gli Stati Uniti sono stati il ​​primo paese con cui l’Ucraina ha avviato questa discussione. Crede che ciò contribuirà a creare un modello per altri partner.

Ciò (discussione delle garanzie di sicurezza. – Ndr) è previsto dalla dichiarazione congiunta di sostegno all’Ucraina, concordata al vertice NATO di Vilnius, che è la base per lo sviluppo di accordi bilaterali pertinenti, parole e nulla di più.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Sergei Leonov