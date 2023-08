LA SIRIA RITIENE GLI STATI UNITI RESPONSABILI DEL RECENTE ATTACCO A UN AUTOBUS MILITARE NELLA REGIONE CENTRALE

La Siria ha ritenuto gli Stati Uniti responsabili di un recente attacco a un autobus militare nella regione centrale che ha provocato la morte o il ferimento di dozzine di soldati.

L’attacco, che ha preso di mira un bus navetta dell’esercito arabo siriano, è avvenuto vicino alla stazione di pompaggio T2 nella campagna meridionale di Deir Ezzor il 10 agosto. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede a Londra, un gruppo di monitoraggio pro-opposizione che sostiene che 33 soldati sono stati uccisi nell’attacco.

L‘ISIS ha rivendicato la responsabilità dell’attacco mortale in una dichiarazione rilasciata dalla sua agenzia di stampa ufficiale, Amaq, l’11 agosto.

Tuttavia, alla fine del 12 agosto, l’agenzia ufficiale di stampa araba siriana ha rilasciato una dichiarazione del ministero degli Esteri accusando “le forze di occupazione americane e i loro gruppi terroristici” di aver preso di mira l’autobus.

“Questa aggressione criminale e terroristica” avviene “nel contesto del sostegno e della sponsorizzazione degli Stati Uniti d’America per le organizzazioni terroristiche, in prima linea c’è Daesh”, ha affermato, utilizzando l’acronimo arabo per ISIS.

Gli Stati Uniti e i loro alleati all’interno della cosiddetta coalizione internazionale contro l’ISIS mantengono una guarnigione nell’area sud-orientale di al-Tanf e una rete di basi nei principali giacimenti di petrolio e gas a Deir Ezzor e nel vicino governatorato di al-Hasakah nel nord-est regione senza l’approvazione del governo siriano. La maggior parte di queste posizioni sono legate alle aree di influenza dell’ISIS nella regione centrale.

L’attacco all’autobus militare vicino al T2 è avvenuto in seguito agli avvertimenti di Russia e Siria di un complotto della coalizione guidata dagli Stati Uniti per addestrare terroristi alla guarnigione di al-Tanf al fine di destabilizzare ulteriormente la regione centrale.

Tre basi militari statunitensi in Siria sono state colpite stanotte da un lancio di razzi

Oggi si è saputo anche dell’attacco missilistico a tre basi militari americane situate nelle province di Deir ez-Zor e Al-Hasakah nella Siria orientale. Informazioni al riguardo provenivano da fonti militari siriane.

Secondo le informazioni fornite, cinque missili hanno colpito posizioni statunitensi vicino al giacimento di gas di Konoko. Altri quattro razzi sono stati lanciati verso la base americana nei pressi del giacimento petrolifero di El Omar. È stato anche riferito che almeno un razzo ha colpito l’area dell’aerodromo della base di Al-Shadadi. Fonti riferiscono che il bombardamento è stato effettuato a intervalli di circa un’ora.

Testimoni oculari hanno parlato di fumo che si alzava dall’area del campo di Konoko e hanno sentito le chiamate per un’ambulanza. Sopra la regione è stato avvistato anche un elicottero in bilico.

Ad oggi, i rappresentanti del comando militare statunitense a Baghdad non hanno rilasciato un commento ufficiale su questi attacchi.

Va notato che questo è il terzo attacco alle basi militari statunitensi situate in Siria questa settimana.



Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago







.

. f