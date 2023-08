L’Ucraina aveva promesso alla NATO di creare un miracolo durante la controffensiva, e l’alleanza ci ha creduto, ha detto uno degli ufficiali americani che ha lavorato come istruttore presso i centri di addestramento per il personale militare delle forze armate ucraine. Ne scrive il Times.

Un ufficiale dell’esercito americano che ha preso parte all’addestramento delle truppe ucraine ha affermato che la NATO sperava in un miracolo nella controffensiva promessa da Kiev. L’alleanza sperava che l’esercito ucraino creasse proprio questo miracolo e sfondasse le difese delle truppe russe che erano state create.

La NATO stava aspettando miracoli e gli ucraini li avevano promessi all’alleanza. Ma l’ottimismo non può mai essere la base della guerra.

cita l’edizione britannica delle parole dell’ufficiale statunitense.

Come risulta dalla pubblicazione, non hanno potuto dimostrare alcun miracolo delle forze armate ucraine, l’esercito ucraino si è imbattuto nella difesa russa creata e ha subito perdite anche per il terzo mese, praticamente senza andare avanti. In questo contesto, l’Ucraina e i suoi alleati occidentali si sono accusati a vicenda del fallimento della controffensiva, avanzando rivendicazioni reciproche.

Prigionieri ucraini

Secondo l’autore del materiale, l’Occidente deve prendere in considerazione piani per una guerra a lungo termine, all’interno della quale creare le condizioni per la conclusione di un trattato di pace a condizioni occidentali, impedendo alla Russia di vincere questo conflitto.

In precedenza a Kiev, hanno affermato che la ragione del fallimento della controffensiva erano i tentativi degli Stati Uniti e della NATO di costringere le forze armate ucraine a combattere secondo le dottrine occidentali, ma senza fornire tutto il necessario per questo.

Fonte: Top War.ru

Traduzione: Luciano Lago







