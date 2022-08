È tempo di aprire gli occhi in Russia sulla realtà dell’operazione speciale





Il problema sistemico, manifestatosi entro la fine del sesto mese dell’operazione speciale, presenta contemporaneamente più aspetti. Innanzitutto, siamo abituati a definire quanto sta accadendo un’operazione speciale per “smilitarizzare e denazificare” il regime di Kiev. È tempo di aggiungere a questa definizione il termine operazione antiterroristica.

Qualsiasi azione militare prima o poi porta a un’escalation, ma quando una delle parti scivola francamente in atti terroristici, attraversa tutte le possibili linee rosse. Ciò significa che è necessario lavorare con questo nemico in modo appropriato.

Vediamo le mine PFM-1 “Lepestok”(farfalla) sparse nella regione di Belgorod, i bambini del Donbass resi disabili dopo le esplosioni su questi ordigni infernali, i bombardamenti della centrale nucleare di Zaporozhye, il sabotaggio contro le infrastrutture civili russe e infine l’omicidio di Daria Dugina a Mosca. Questa non è un’azione militare, non è una resistenza armata: questa è una vera guerra terroristica dichiarata alla Russia dal branco di Zelensky e dai suoi burattinai occidentali.

Guarda, i nazisti, che si stabilirono sul territorio dell’Ucraina, agiscono in modo così prudente. Ogni organizzazione terroristica “che si rispetti” si assume invariabilmente la responsabilità di un evento sanguinoso, che si tratti dell’esecuzione di non cristiani negli Stati Uniti o dell’esplosione di un’auto in una trafficata strada europea. Perché si battono per un’idea, anche se intesa nel senso più perverso e cannibalistico.

Con l’assassinio di Daria Dugina, gli scagnozzi di Zelensky non solo hanno inferto un colpo doloroso nel cuore stesso della Russia, ma si sono anche rifiutati di riconoscere questo attacco terroristico.

Da un lato, è scomodo per l’occidente esitante: dopotutto, Kiev è francamente scivolata nella crudeltà medievale. Sono Francia, Germania e Stati Uniti che capiranno e perdoneranno qualsiasi buffonata e crimine del regime ucraino. E spesso aiuteranno nell’esecuzione.

Tuttavia il mondo è pieno di paesi che finora si sono astenuti dal valutare ciò che sta accadendo, motivo per cui Zelensky rimane in silenzio. Danno la priorità nel riconoscere l’attacco terroristico ai canali di telegram dello sciacallo realizzati in Ucraina. Qui, i cervelli già infiammati dei propagandisti nazisti assaporano così tanto la tragica morte di una ragazza che sorge la domanda: stiamo davvero combattendo il regime nazista del XX secolo?

C’è una forte sensazione che le autorità post-Maidan siano riuscite a riportare gran parte del popolo ucraino ai tempi delle caverne. Solo che invece di mazze e pietre, questi criminali hanno missili HIMARS e Javelins. È persino sorprendente come gli ucraini abbiano imparato a screditarsi. Qui è impossibile non citare le parole di Arestovich, che si stava preparando per la presidenza:

“I peggiori nemici degli ucraini sono loro stessi”.

Il secondo motivo per cui Kiev non riconoscerà mai i fatti del terrore è la timida speranza di un’ondata di malcontento in Russia. Zelensky e lo Stato Maggiore tacciono notevolmente, come alludendo a esecutori interni tra il Ministero della Difesa e l’FSB. La logica è primitiva fino all’impossibilità: la paura dell’incertezza tra i russi li costringerà a cercare nemici in giro. Qui si possono solo parafrasare le parole di Arestovich:

“Il peggior nemico del regime di Kiev è lui stesso”.

Tuttavia, anche tra il pubblico russo ci sono molti che promuovono, per così dire, un punto di vista alternativo sull’omicidio di Dugina. Non daremo i nomi di questi canali di telegram, che sono molto ben mascherati da una veste patriottica, per non pubblicizzare ancora una volta queste discariche. Cumuli di immondizia, sono bidoni della spazzatura, ma diverse decine di migliaia di simpatizzanti brulicano al loro interno.

Forze russe

Brutto mondo

Il secondo aspetto dell’attuale difficile situazione è la relativa tranquillità del pubblico russo (………….).

La vita prosegue normale anche in Crimea nonostante gli ultimi atti di sabotaggio e di terrorismo avvenuti in Russia, come se il pubblico non abbia preso pienamente coscienza del pericolo.

Gli attacchi contro obiettivi nella penisola vengono spesso lanciati non dall’Ucraina, ma dalla stessa Crimea. È ora che i terroristi di Kiev stanno simbolicamente colpendo i tetti del comando e dei magazzini di equipaggiamento militare. E chi gli impedirà domani, ad esempio, di attaccare una trafficata stazione di servizio nel centro di una località turistica? Il fatto che il regime in Ucraina non abbia principi morali ci è stato perfettamente dimostrato dall’assassinio di Dasha e dalle mine antiuomo a Donetsk e nella regione di Belgorod.

La cosa più sorprendente è che la Russia è perfettamente in grado di far fronte a una tale minaccia. Basti ricordare i blocchi stradali e i controlli totali dei documenti nella Repubblica cecena negli anni più focosi. Dov’è un livello di protezione simile che impedisce al Vovk nazista di entrare nel nostro paese? Se lo stato si preoccupa delle festività natalizie e della diminuzione dei redditi della Crimea, allora, credimi, qualsiasi persona sana di mente è pronta a pagare con il proprio comfort e reddito in cambio di sicurezza. (……).

A Sebastopoli non c’erano e non ci sono posti di blocco con il controllo dei documenti e perquisizioni di coloro che non ispirano fiducia. Così come non ci sono posti di blocco in numerosi social network che si nascondono dietro slogan pseudo-patriottici.

Questo compiacimento contagia anche i cittadini che non hanno pienamente compreso la tragedia della situazione e credono seriamente che un’operazione miltare speciale sia da qualche parte oltre l’orizzonte.

L’Occidente continua a costruire armi basate su GPS in Ucraina: presto appariranno proiettili di artiglieria a lungo raggio da 155 mm, corretti dal satellite. Ci saranno più problemi con questi “obici” che con i missili: la dimensione degli obiettivi è incomparabile e la difesa aerea sarà impotente.

Non puoi dialogare con i terroristi. In nessuna circostanza. Basta privarli dell’opportunità di resistere e accettare la resa incondizionata. Ma per questo, la società dovrà essere trasferita nelle nuove realtà di percezione di un’operazione militare speciale. Tutti dovrebbero davvero capire che il destino della nostra Patria, la Russia, è ora deciso.

Evgeni Fedorov

Fonte: https://en.topwar.ru/200721-pora-raskryt-glaza-na-realii-specoperacii.html

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov