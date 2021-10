E’ tempo che la NATO abbandoni il Kosovo prima di causare ulteriori danni





di Boris Malagurski

Quando gli ultimi elicotteri militari americani hanno lasciato Kabul, in Afghanistan, molti, me compreso, hanno sottolineato le somiglianze con la vergogna americana a Saigon, nel Vietnam del Sud, ma pochi hanno osato fare un parallelo con il Kosovo.

Quando ho semplicemente chiesto “è il prossimo sarà il Kosovo?” su Twitter ha fatto impazzire i media albanesi. La maggioranza albanese del Kosovo celebra le truppe della NATO come salvatori: la NATO ha bombardato la Serbia per prendere il controllo della sua provincia meridionale del Kosovo nel 1999. Da allora, la NATO ha sponsorizzato un progetto di costruzione della nazione che sembrava essere culminato nel 2008, quando le autorità provvisorie del Kosovo hanno dichiarato l’indipendenza dalla Serbia.

Non è stato un momento di “fine della storia”. La Serbia e gran parte del mondo non hanno riconosciuto il Kosovo come un paese indipendente, e il Kosovo stesso è rimasto fortemente dipendente dall’aiuto e dal sostegno militare occidentale. La maggior parte dei politici albanesi ne sono consapevoli e sono molto accondiscendenti con la NATO, le cui truppe della KFOR stanno “mantenendo la pace” in Kosovo.

Tuttavia, la NATO ha oltrepassato il suo mandato. La risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che ha posto fine alla guerra della NATO con la Jugoslavia, garantisce la sovranità della Serbia sul Kosovo, mentre la NATO ha spinto per un Kosovo indipendente dal primo giorno della sua occupazione. La risoluzione chiedeva anche il ritorno di un numero concordato di personale jugoslavo e serbo per mantenere una presenza in importanti siti e passaggi di frontiera chiave. La NATO non ha mai permesso che ciò accadesse. L’ultimo primo ministro serbo a chiedere il rispetto di questo accordo è stato assassinato nel 2003, poco più di un mese dopo la sua richiesta.

D’altra parte, quali sono i risultati della costruzione nazionale della NATO in Kosovo? Vicino a un tasso di disoccupazione del 30%. Una delle aree più povere d’Europa, con fino al 45% della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà ufficiale e il 17% estremamente povero. Ex terroristi dell’Esercito di Liberazione del Kosovo, alcuni accusati di traffico di armi e organi umani, hanno sostituito le loro uniformi militari con abiti di politici e governano l’entità. L’ex presidente del Kosovo, soprannominato “Il serpente”, è attualmente sotto processo per crimini di guerra e crimini contro l’umanità all’Aia. È lui che ha svelato la statua di Bill Clinton nella capitale del Kosovo. Poi Bill è venuto a festeggiare con “The Serpent”.

Posto di bloccoin Kosovo

La recente disputa sulle targhe del Kosovo con la Serbia è stata solo l’ultimo esempio di una leadership in Kosovo incapace di affrontare problemi reali, ma che invece è entrata in conflitto per coprire la propria incompetenza. Invece di negoziare con Belgrado, il Kosovo ha usato unilateralmente la forza per attuare la rimozione delle targhe serbe. E tutto ciò che la NATO era disposta a fare per ridurre le tensioni era offrire le sue truppe KFOR per sostituire l’unità speciale del Kosovo, senza nemmeno tentare di risolvere l’essenza della disputa. Cosa fa ancora la NATO in Kosovo?

Probabilmente la stessa cosa che stava facendo in Afghanistan. Mi aspettavo che una decisione sbagliata potesse finalmente ripagare in qualche modo. Ma non lo farà. Non lo ha fatto in Vietnam, non lo ha fatto in Afghanistan e non lo farà in Kosovo. Quindi è tempo che la NATO inizi a fare i bagagli.

Fonte:

https://www.rt.com/op-ed/536388-kosovo-nato-leave-damage/

Traduzione: Luciano Lago