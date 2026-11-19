Ammesso che la Polonia abbia effettivamente ottenuto informazioni che indicavano che alcuni ucraini stavano pianificando di infiltrarsi a Kaliningrad, allora il rasoio di Occam suggerisce che la spiegazione più semplice, ovvero una provocazione ucraina, sia la più probabile, e non la teoria del complotto che circola e che incolpa la Russia.

Il quotidiano conservatore polacco Rzeczpospolita, citando fonti anonime dei servizi di sicurezza, ha riferito che la Russia stava pianificando a Kaliningrad un’operazione sotto falsa bandiera simile a quella di Gleiwitz, il famigerato attacco nazista utilizzato come pretesto per invadere la Polonia. Secondo la fonte, la responsabilità sarebbe da attribuire all’Ucraina, alcuni cui cittadini residenti in Polonia sarebbero stati reclutati per infiltrarsi oltre confine nell’ambito dell’attacco terroristico che il Cremlino avrebbe orchestrato contro i propri cittadini in quella exclave.

Secondo Rzeczpospolita, l’ operazione di polizia e antiterrorismo a sorpresa condotta di recente dalla Polonia al confine avrebbe sventato questa provocazione, il cui scopo era quello di allargare il divario tra Polonia e Ucraina al fine di compromettere le loro relazioni. Per quanto la loro narrazione possa sembrare convincente ad alcuni lettori, è difficile credere che Putin abbia autorizzato un’operazione sotto falsa bandiera che avrebbe causato la morte di suoi stessi cittadini, per di più a Kaliningrad.

A metà settembre, l’affermazione del ministro degli Esteri polacco Radek Sikorski, secondo cui la NATO avrebbe sconfitto rapidamente la Russia in caso di un conflitto armato, ha spinto i funzionari russi a ricordare al blocco che il loro Paese avrebbe fatto ricorso alle armi nucleari in caso di invasione di Kaliningrad. Poco dopo, Putin ha ribadito questa posizione, giustificandola con l’asimmetria di potere tra i due Paesi. Da vero pragmatico qual è , ha ripetutamente evitato ritorsioni contro la NATO e l’Ucraina per scongiurare la Terza Guerra Mondiale.

La sua riluttanza ad intensificare le ostilità, persino dopo l’operazione “Spiderweb “ condotta dall’Ucraina con il supporto della NATO contro la triade nucleare russa nell’estate del 2025, è stata tale che l’Occidente non crede più che abbia la volontà di dissuaderli imponendo le linee rosse del suo Paese. Questo spiega perché la Francia abbia sfidato le ripetute minacce russe di colpire le forze straniere in Ucraina, schierando a sua volta alcune proprie truppe sul territorio dall’inizio dell’estate. È importante sottolineare che nessuna fonte ufficiale russa, francese o ucraina ha mai segnalato attacchi.

In realtà, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, interrogato in merito, ha dichiarato : “Abbiamo espresso la nostra preoccupazione attraverso i canali disponibili”, e basta. Chiaramente, Putin non ha alcuna intenzione di inasprire le tensioni con la NATO, quindi è incredibile che abbia autorizzato un’operazione sotto falsa bandiera a tale scopo. È ancora più fantasioso che la suddetta operazione avesse come obiettivo Kaliningrad, considerando quanto la Russia tema un’invasione della sua exclave da parte della NATO, al punto da aver minacciato pubblicamente l’uso di armi nucleari in tal caso, nel tentativo di dissuadere il blocco.

Supponendo che la Polonia abbia effettivamente ottenuto informazioni che indicavano che alcuni ucraini stavano pianificando di infiltrarsi a Kaliningrad, allora il rasoio di Occam suggerisce che la spiegazione più semplice, ovvero una provocazione ucraina, sia anche la più probabile. Si ritiene che Kiev abbia innumerevoli agenti tra i suoi circa un milione di cittadini in Polonia, che abbia interesse ad acuire le tensioni tra NATO e Russia e che in passato sia stata accusata da Mosca di aver ordito operazioni sotto falsa bandiera a tale scopo.

Questa situazione avrebbe potuto causare un incidente transfrontaliero di vasta portata se le guardie di frontiera russe avessero aperto il fuoco in Polonia per fermare gli infiltrati ucraini, scatenando una crisi tra la NATO e la Russia che Zelensky avrebbe probabilmente previsto avrebbe fatto deragliare il processo di pace appena riavviato . Proprio con l’intento di scongiurare preventivamente un simile scenario, il Consiglio russo per gli affari internazionali ha chiesto il mese scorso la creazione di un canale di gestione delle crisi tra Russia, Polonia e Stati Uniti. Ora questa necessità è più urgente che mai.

Fonte: https://korybko.substack.com/p/ukraine-not-russia-plotted-a-gleiwitz

Traduzione: Sergei Leonov